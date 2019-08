Blumar disminuyó en 26% el uso de antibióticos en salmones y marca precedentes en la industria

Industria

Con estos resultados, la empresa profundizó el proceso de reducción en uso de estos fármacos consolidado desde 2015.

Una reducción de 26% en los tratamientos con antibióticos aplicados en la producción de salmones informó la compañía Blumar Seafoods en su reporte de los avances en sustentabilidad alcanzados en 2018, ejercicio en el cual el uso de este medicamento en términos de volumen descendió en 16% medidos en gramos.

Asimismo, el informe de la empresa controlada por las familias Santa Cruz y Sarquis señala que se logró una reducción de 25% en el uso de tratamientos antiparasitarios.

Con estos resultados, Blumar profundizó el proceso de reducción en uso de estos fármacos y que en el período 2015-2016 ya había logrado una baja de 28% en su utilización, desde los 680 gramos a los 486,9 gramos por cada 1.000 kilos de salmón cosechado, durante el año pasado se utilizaron 476 gramos de antibióticos en terapias para combatir enfermedades como el SRS.

En ese sentido, el gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín, explicó a Salmonexpert cómo la compañía logró bajar en 28% el uso de antibióticos en sus tratamientos farmacológicos, desde los 680 gramos de 2015 a los 486,9 gramos de 2016.

En el reporte del año pasado también se indica que la actividad de Blumar ha logrado disminuir su dependencia de la harina y aceite de pescado como alimentos para salmones. Este factor –unido a la captura sostenible del jurel- permite destinar un mayor volumen de producto para consumo humano, explican en la firma.

Junto con destacar que el reporte fue elaborado bajo la nueva versión del Global Reporting Initiative (GRI), el gerente general de empresa, Gerardo Balbontín, destacó el cumplimiento de los objetivos en sustentabilidad en el mejor año de la historia con ventas consolidadas por US$ 503 millones, una utilidad neta de US$ 77 millones y un EBITDA de US$ 129 millones.

“Se trata de un Reporte co-construido con la comunidad escuchando conscientemente la percepción generada en torno a nuestra gestión e incluyendo dos comités consultivos realizados en Talcahuano y Puerto Montt, lo que nos permite avanzar en una mirada sustentable de nuestro quehacer”, comentó Balbontín sobre esta tercera edición del reporte que en esta oportunidad se concentró en la gestión realizada en las áreas pesca y salmones en los ámbitos económicos, ambientales y sociales.