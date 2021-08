Blumar revierte pérdidas en el primer semestre por mayor facturación en los negocios de pesca y salmones

Industria

La firma registró ingresos por US$ 329 millones, que representa un alza de 35,44% en comparación con lo alcanzado en el mismo período de 2020.

Blumar anotó ganancias por US$24 millones en el primer semestre, que contrastan con las pérdidas de US$ 30 millones alcanzadas en el mismo período del año pasado.

En tanto, los ingresos alcanzaron los US$ 329 millones, que representa un alza de 35,44% en comparación con lo obtenido de enero a junio de 2020.



La firma explica que tales diferencias se explican en primer lugar por una mayor facturación en el segmento pesca debido a las mayores ventas de jurel congelado. También se suma una mayor facturación en salmones "por el mayor volumen de ventas y la recuperación de precios internacionales en los principales mercados respecto del primer semestre del año 2020".



Por su parte, la utilidad neta registró un aumento en el semestre debido a los mejores resultados en ambos segmentos y a un mayor ajuste fair value del periodo.



Detallaron que los resultados al cierre del primer semestre del año 2021 respecto del mismo periodo del año pasado se comparan favorablemente en el caso de ambos segmentos de la compañía.



El segmento pesca presenta un EBITDA de US$ 52 millones, superior en US$ 12 millones respecto al mismo periodo del año 2020, donde destacan las mayores ventas de jurel congelado.



En el negocio acuícola por su lado, el EBITDA registró una variación de US$ 5,9 millones, destacando la recuperación observada en el precio promedio de ventas, el cual a nivel acumulado registra una variación de 5% respecto del año anterior y 39% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2020.