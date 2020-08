Bonistas apelan resolución del Juez Garrity para revertir pago de tarifa de Latam a Oaktree

Industria

Panel de jueces podría determinar que el fee es inaplicable, cualquiera sea el motivo, y exonerar a la aerolínea de cancelarlo.

El grupo de bonistas Ad Hoc de Latam Airlines introdujo ayer una solicitud de apelación con la que busca revertir la resolución del Juez James L. Garrity -del Tribunal de Quiebras para el Distrito Sur de Nueva York- que dio luz verde al pago de una tarifa de salida o fee entre Latam Airlines y Oaktree Capital Management, en el marco de la reorganización de la aerolínea en Estados Unidos.

Y es que Garrity aprobó, el pasado 22 de julio, la modificación de la carta de compromiso entre las partes, resolviendo que Latam deberá pagar casi US$ 10 millones a la firma inversionista en caso de que se determine que ésta no formará parte del financiamiento DIP (Debtor In Possession), específicamente para el Tramo A, con US$ 1.300 millones.

El grupo, que se formó de manera paralela al Comité de Acreedores sin Garantías, introdujo así el formulario de cinco partes dirigido al Panel de Apelación de Quiebras, cuyo funcionamiento es similar al de la Corte de Apelaciones de Chile, para resolver los reclamos en temas de insolvencia.

En el documento de ocho páginas, en primer lugar se identifica el rol del solicitante en la causa y luego se detalla quiénes son las partes involucradas en el proceso de apelación. En este caso, los equipos legales de Latam Airlines -encabezado por Lisa Schweitzer, de Cleary Gottlieb- y de Oaktree, dirigido por la abogada Kimberly Havlin, del Estudio White&Case.

Además, se adjunta la notificación de aprobación del Tramo A, en la que el Juez Garrity expuso sus razones para apoyar el fee.

Ahora, este documento será revisado por este panel, compuesto por tres jueces expertos en procesos de quiebras. Ellos serán los encargados, según explica el portal United States Courts, de escuchar los alegatos, con el consentimiento de todos los involucrados.

Por ser un tribunal superior revisará los fundamentos de las decisiones de Garrity y, de hecho, podría determinar que el pago es inaplicable -cualquiera sea el motivo-, exonerando a Latam de cancelarlo, si finalmente se aprueba el aporte de Jefferies Finance.