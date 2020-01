Briones y fallo de la Suprema contra CMPC: Sin delación compensada sería "prácticamente imposible detectar carteles"

Industria

"Los atentados a la libre competencia tienen que ser condenados con mucha fuerza, y la colusión más porque es el más grave de todos", señaló el ministro de Hacienda.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, abordó esta mañana el fallo de la Corte Suprema que le quitó el beneficio de delación compensada a la empresa CMPC en el caso de la colusión del papel tissue, aplicándole una multa por US$ 15 millones, misma sanción que recibió la sueca SCA, la otra involucrada en la investigación.

En conversación con T13 Radio, el secretario de Estado precisó que es "respetuoso" de los fallos del máximo tribunal y que "no me corresponde comentarlos", pero indicó que "no hay que cansarse de repetir" que "los atentados a la libre competencia tienen que ser condenados con mucha fuerza, y la colusión más porque es el más grave de todos, no solo porque afecta directamente al bolsillo de los consumidores a través de prácticas abusiva e ilegítimas, sino también porque muchas veces daña la legitimidad y la confianza en el mercado".

"Para aquello que creemos en el mercado, esto tiene que ser motivo de mucha preocupación, es una condena enérgica", lanzó la autoridad.

El ministro abordó la polémica que se ha generado por la revocación del beneficio de delación compensada para la empresa ligada al grupo Matte, lo que ha generado cuestionamientos respecto al uso de dicho mecanismos para detectar prácticas contrarias a la libre competencia.

"Es fundamental que entendamos todos, porque a veces esto es contraintuitivo, que la delación compensada es el instrumento -tanto en Chile como afuera-, que ha probado ser el mecanismo más exitoso para desbaratar carteles, para descubrirlos. No hay que olvidarse que descubrir un cartel, y en consecuencia poder allegar las pruebas duras que permitan sancionarlo en definitiva, es un ejercicio difícil. La colusión se hace entre cuatro paredes, se hace en secreto y mientras uno no disponga de los antecedentes para poder descubrir un cartel, malamente se puede desbaratar y malamente se le puede sancionar y, en consecuencia, ir hacia los objetivos que nos interesan, que no se abuse de los consumidores", fundamentó el secretario de Estado.

Sobre el mecanismo de delación compensada, Briones indicó que le da un "premio" a aquel que delata primero al resto de los integrantes del cartel y aporta elementos probatorios, "es cierto que desde el punto de vista de la justicia, entre comillas, uno puede decir oye, parece un poco injusto porque se le está dando un premio de alguna manera a aquel que delata pero que participó de una actividad ilícita. Pero hay que entenderlo en una lógica de que sin eso, sería prácticamente imposible detectar los carteles".