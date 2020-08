Caída en los precios del salmón lleva a Blumar a cerrar con pérdidas el primer semestre

Industria

Respecto al accidente en el centro Caicura, la firma situó los efectos en US$ 12 millones, pero también destacó la cobertura de seguros por US$ 14 millones.

Un complejo primer semestre ha tenido la pesquera y salmonera Blumar. Según sus resultados financieros enviados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la firma reportó una pérdida a junio de US$ 30,9 millones, lo que se compara negativamente con la ganancia de US$ 11,8 millones del mismo período comparable.

Lo anterior se explica por un peor desempeño del sector acuícola. Esto es "producto de los menores precios obtenidos durante el periodo y ajuste fair value (también por efecto de la caída en los precios)".

El menor resultado en este segmento tiene su causa en una baja del 22% en el precio promedio de ventas respecto del mismo período del año anterior, el cual descendió de US$ 6,08 a US$ 4,77 por kilo WFE.

Blumar también aprovechó de fichar los efectos en su biomasa, activos y seguro que tuvo a raíz del escape de peces en Caicura a fines de junio pasado, donde se hundieron 771.405 especies y se escaparon otros cien mil, aproximadamente. A nivel de biomasa, se registra una pérdida de US$ 12,1 millones y a nivel de activos el efecto fue de US$ 3,3 millones. Blumar señaló que el centro contaba tanto con seguros de biomasa como de activos, por lo que también se encuentra reconocida una cuenta por cobrar por seguros de US$ 13,9 millones.

Finalmente, a nivel de resultados, en otras pérdidas no operacionales se encuentra reconocida una pérdida por US$ 2,2 millones, correspondiente a los deducibles de dichos seguros.

Pese a esto, la firma anotó un crecimiento de sus ingresos del 17%, totalizando US$ 243 millones, comparado con US$ 208 millones del mismo período del año pasado.

Blumar explicó que esta alza se genera por una mayor facturación en ambos segmentos de la compañía. En el segmento pesca esta alza fue de 15%, principalmente por una mayor facturación de harina y aceite de pescado, las cuales aumentaron en 32% y 72%, respectivamente, debido a los mayores volúmenes de venta y precios observados. En el segmento acuícola, esta alza fue de 18%, generada solamente por un mayor volumen de venta observado en el periodo, el cual aumentó en 47%.