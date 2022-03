Camanchaca logra utilidades en 2021 por aumento de precios y recuperación de capturas

Industria

La empresa anotó alzas en todas sus divisiones: Pesca 42%, Salmones 41% y Cultivos 8%, lo que impulsó un aumento de 19% en los ingresos acumulados en 2021.

De acuerdo a los estados financieros del 2021 reportados esta jornada por la Compañía de productos del mar, Camanchaca S.A., la firma finalizó el año con ingresos al cuarto trimestre, por US$ 173 millones, y que implican ventas un 40% superiores al mismo trimestre en 2020. Lo anterior, se explica por "El mayor volumen de venta de productos de Pesca, a mejores precios y a menores costos", según indicó la compañía a través de un comunicado.

Así, Camanchaca anotó alzas en todas sus divisiones: Pesca 42%, Salmones 41% y Cultivos 8%, lo que impulsó un aumento de 19% en los ingresos acumulados en 2021, y que totalizaron US$ 640 millones.

El 42% de aumento en los precios del salmón elevaron el EBITDA del 4to trimestre a US$ 14,6 millones, esto es, US$ 29,2 millones superior a igual periodo de 2020. De esta forma, dicho índice de 2021 creció un 74%, alcanzando US$ 39,1 millones.

Por otro lado, la utilidad neta del cuarto trimestre fue de US$ 10,6 millones, un avance significativo frente a la pérdida de US$ 14,4 millones del cuatro trimestre de 2020, originado por recuperación de precios y costos de Salmones. Mientras que el resultado final del año pasado se calculó en US$ 8,5 millones, muy superior a la pérdida de US$ 25,2 millones en 2020.

En 2021 Pesca capturó la totalidad de la cuota anual de jurel en la zona centro-sur, alcanzando 94 mil toneladas, pero al no contar con planta de congelados propia, las conservas y harina/aceite fueron el foco, subiendo su producción 52% lo primero y 13% lo segundo. Chile fue el principal mercado para las conservas, y se lanzó la nueva marca ÚNICO con la que Camanchaca busca potenciar el consumo nacional de jurel. Hubo una recuperación de las capturas en el norte impulsadas por una estrategia industrial/artesanal que usa un barco transportador para apoyar la pesca artesanal.

Esta división anotó un EBITDA ajustado por la indemnización de margen variable del congelado de US$ 39,3 millones, más del doble respecto a lo registrado en 2020.

Por su lado, el gerente general de la firma, Ricardo García, se refirió a esta división y destacó tres grandes hitos del 2021: "Pese a no contar con su planta de congelados, logramos congelar 19 mil toneladas mediante maquilas y cobrar una indemnización que cubrió todo el margen variable perdido. A la fecha, hemos iniciado la marcha blanca de la nueva planta de congelados en Coronel que ya ha producido más de 5 mil toneladas y estará plenamente operativa en abril. Y modificamos nuestro modelo operativo en el norte introduciendo uno híbrido que apoyará la pesca artesanal dentro de las 5 millas, a través de nuestro barco transportador", comentó.

En Cultivos, los buenos rendimientos permitieron mantener la rentabilidad del negocio de los mejillones, que alcanzó un resultado EBITDA de US$ 6,6 millones, con un margen de 18% de los ingresos.

Reestructuración de deuda

Para Salmones Camanchaca que ya reportó sus resultados para el 4T de 2021, el último trimestre destacó por el término de aumento de capital, destacando Camanchaca que adquirió US$ 16,3 millones en acciones Salmocam.

Y se sumó también la oportuna reestructuración de su deuda de largo plazo mediante la suscripción de un "crédito sustentable", único en su tipo a nivel sectorial en Chile, por un total de US$ 135 millones, vinculando los spreads del crédito al cumplimiento de ciertos progresos en cinco métricas específicas de sustentabilidad, las que fueron negociadas con los acreedores.

En esta división, el EBITDA de 2021 fue de US$ 6,3 millones, en comparación con el nulo EBITDA de 2020, impulsado por mejores precios y mayores volúmenes vendidos. Pues las cosechas fueron de 42 mil toneladas, menores que años anteriores por los efectos de las floraciones de algas de inicios de 2021.

"Terminamos mucho mejor un año que partió desfavorablemente por malos precios y floraciones de algas, y que nos afectó mucho en los primeros tres trimestres de 2021 (...) Para nuestros tres negocios, Salmones, Pesca y Cultivos, las demandas siguen dando auspiciosas señales de crecimiento del consumo. Y estos dos desafiantes años de pandemia nos han dejado lecciones para estar mejor preparados para el futuro que viene", concluyó García.