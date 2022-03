Camanchaca redestina envíos de Rusia a otros mercados tras invasión a Ucrania

Industria

La empresa reportó que anotó alzas en todas sus divisiones: Pesca 42%, Salmones 41% y Cultivos 8%, lo que impulsó un aumento de 19% en los ingresos acumulados en 2021.

En el marco de un punto de prensa por la entrega de resultados del cuarto trimestre de Camanchaca, matriz de Salmones Camanchaca, el gerente general de la compañía, Ricardo García, fue consultado por los efectos que está teniendo la invasión rusa a Ucrania en sus operaciones.

Según comentó, para la empresa, Rusia ha sido un mercado donde han vendido "una proporción menor de nuestras ventas de salmón", mientras que están viendo efectos más significativos en el caso de los mejillones (o choritos). "Obviamente la invasión y el ataque ruso a Ucrania ha generado una situación logística para llevar productos a esa zona y una situación financiera para poder cobrar las ventas que hace muy difícil y complejo hoy generar comercio con ese país", sinceró el ejecutivo.

Por lo tanto, señaló que están re-destinando la producción que originalmente estaba orientada hacia Rusia a otros mercados, situación que agregó, "es fácil en el caso de los salmones, porque la producción que vendíamos ahí era pequeña, aunque algo más desafiante en el caso de los choritos".

"Chile, como uno de los principales productores y exportadores de choritos, debe haber estado vendiendo aproximadamente un quinto de la producción a Rusia. Me imagino que eso tendrá que ser destinado o canalizado a otros mercados mientras Rusia no vuelva al sistema civilizado y detenga los ataques", dijo García.

En tanto, en términos de insumos, señaló que se ha visto diariamente los problemas con el precio de petróleo, situación que también afecta a la compañía, ya que con ello hacen funcionar las plantas y los barcos pesqueros: "Por lo tanto, un incremento de los costos de petróleo y de la energía en general, tiene un efecto. No vemos disrupciones de disponibilidad, pero sí vemos un impacto en los costos".

"También es importante algunas disrupciones o aumentos de precios que pudiera haber en algunos ingredientes vegetales de los alimentos de salmones, que tienen que ver básicamente con proteínas y aceites vegetales, que estimamos, pueden afectar los costos de los insumos de los alimentos de salmones", dijo el gerente general de Camanchaca. Aunque, concluyó en que estos efectos quedarán cubiertos por los incrementos de precios que están viendo.

Firma logra utilidades

De acuerdo a los estados financieros del 2021 reportados esta jornada por la compañía de productos del mar, Camanchaca S.A., la firma finalizó el año con ingresos al cuarto trimestre, por US$ 173 millones, y que implican ventas un 40% superiores al mismo trimestre en 2020. Lo anterior, se explica por "El mayor volumen de venta de productos de Pesca, a mejores precios y a menores costos", según indicó la compañía a través de un comunicado.

Así, Camanchaca anotó alzas en todas sus divisiones: Pesca 42%, Salmones 41% y Cultivos 8%, lo que impulsó un aumento de 19% en los ingresos acumulados en 2021, y que totalizaron US$ 640 millones.

El 42% de aumento en los precios del salmón elevaron el EBITDA del 4to trimestre a US$ 14,6 millones, esto es, US$ 29,2 millones superior a igual periodo de 2020. De esta forma, dicho índice de 2021 creció un 74%, alcanzando US$ 39,1 millones.

Por otro lado, la utilidad neta del cuarto trimestre fue de US$ 10,6 millones, un avance significativo frente a la pérdida de US$ 14,4 millones del cuatro trimestre de 2020, originado por recuperación de precios y costos de Salmones. Mientras que el resultado final del año pasado se calculó en US$ 8,5 millones, muy superior a la pérdida de US$ 25,2 millones en 2020.

En 2021 Pesca capturó la totalidad de la cuota anual de jurel en la zona centro-sur, alcanzando 94 mil toneladas, pero al no contar con planta de congelados propia, las conservas y harina/aceite fueron el foco, subiendo su producción 52% lo primero y 13% lo segundo. Chile fue el principal mercado para las conservas, y se lanzó la nueva marca ÚNICO con la que Camanchaca busca potenciar el consumo nacional de jurel. Hubo una recuperación de las capturas en el norte impulsadas por una estrategia industrial/artesanal que usa un barco transportador para apoyar la pesca artesanal.

Esta división anotó un EBITDA ajustado por la indemnización de margen variable del congelado de US$ 39,3 millones, más del doble respecto a lo registrado en 2020.

Por su lado, el gerente general de la firma, Ricardo García, se refirió a esta división y destacó tres grandes hitos del 2021: "Pese a no contar con su planta de congelados, logramos congelar 19 mil toneladas mediante maquilas y cobrar una indemnización que cubrió todo el margen variable perdido. A la fecha, hemos iniciado la marcha blanca de la nueva planta de congelados en Coronel que ya ha producido más de 5 mil toneladas y estará plenamente operativa en abril. Y modificamos nuestro modelo operativo en el norte introduciendo uno híbrido que apoyará la pesca artesanal dentro de las 5 millas, a través de nuestro barco transportador", comentó.

En Cultivos, los buenos rendimientos permitieron mantener la rentabilidad del negocio de los mejillones, que alcanzó un resultado EBITDA de US$ 6,6 millones, con un margen de 18% de los ingresos.

Diversificación hacia Aysén

El ejecutivo también mencionó que va a existir un aumento temporal, durante algo del año pasado y este año, para generar una diversificación mayor de sus centros de cultivo hacia la región de Aysén.

"Históricamente nosotros teníamos aproximadamente un 60% de nuestra producción en la décima región (Los Lagos) y un 40% en la undécima región (Aysén), y en los próximos años deberíamos ir algo más cercano al 60% en la undécima región y un 40% en la décima región de producción de salmón atlántico", detalló.

Según comentó, esto es una acción estratégica que tomaron el año pasado y que se notarán los resultados hacia 2023, "probablemente con entre dos y tres centros de cultivos más sembrados en la región de Aysén".