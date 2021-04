Industria

Tras iniciar el proceso de compra de la participación de Enjoy en el centro de juego, el empresario señala que pese al complejo escenario del sector “siempre hay espacios para mejorar”.

Enjoy informó ayer el inicio del proceso de venta de su participación del 40% de la propiedad del casino de Colchagua ubicado en la comuna de Santa Cruz (VI Región), a una sociedad ligada al empresario Carlos Cardoen, quien hasta ahora controlaba el 60% de ese centro de juegos.

El monto de la operación asciende a $ 403 millones, el cual será pagado una vez cumplida la aprobación de la transferencia de las acciones por parte de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

Carlos Cardoen, empresario.

De esta forma, las partes finalmente concretaron la idea que se venía gestando desde 2017 pero que se materializó ahora en medio del proceso de reorganización judicial de Enjoy a través del cual sus acreedores se transformarán en accionistas y sus controladores -la familia Martínez y el fondo Advent- quedarán con menos del 10% de la firma.

"Los negocios tienen altos y bajos, todo esto es dinámico. Lamentablemente, para ellos las cosas se complicaron, pero la sociedad nunca se complicó", señala Cardoen, quien al mismo tiempo destaca que siempre ha mantenido "una grata y estrecha relación" con la familia Martínez, lo cual posibilitó un curso amistoso de las negociaciones que se desarrollaron en un proceso paso a paso.

Consultado por las razones que lo llevaron a invertir en una industria que no ha podido operar normalmente debido a la pandemia y donde las empresas del sector pasaron cerradas durante la mayor parte del ejercicio 2020, Cardoen sostiene que "en las circunstancias más difíciles, siempre hay espacios para mejorar, para hacer las cosas de manera distinta; creo firmemente que en las peores situaciones siempre hay oportunidades".

Por ello, si bien afirma que "claramente no estoy muy feliz por la situación que vivimos" en referencia a la actual emergencia sanitaria del país, el empresario valora que una vez que concrete la compra de la participación de Enjoy en el casino de Colchagua "tendremos más libertad para poder cumplir nuestros proyectos".

Al respecto, Cardoen señala que la toma de control del recinto de juegos ubicado en la comuna de Santa Cruz, potenciará sus permanentes esfuerzos por poner a la región de Colchagua en el mapa turístico del país. "Tratamos de generar un destino basado no solo en la entretención, sino que también basado en lo cultural, que ha sido la tarea que yo personalmente me he impuesto por muchos años y que afortunadamente mis hijos han tomado", señala.

Junto con recordar la reciente inauguración el Museo del Vino en la localidad de Lolol –el más grande de toda América en su tipo, según sus palabras- Cardoen enfatizó que todas estas inversiones y esfuerzos en la zona de Colchagua forman parte de "una verdadera cruzada que hemos llevado adelante por muchos años".

En este sentido, manifiesta que tiene "la más absoluta confianza en que cuando esto pase, vamos a volver a retomar nuestro liderazgo en lo que se refiere a traer más turismo para Chile, industria en la que yo confío profundamente".

Te puede interesar: La última carta de Javier Martínez a los accionistas de Enjoy