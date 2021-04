Carlos Cardoen tras compra de casino de Colchagua: “Tendremos más libertad para cumplir nuestros proyectos”

Industria

El empresario chileno detalla sus planes con el complejo tras realizar una promesa de compraventa con Enjoy, por la participación que les faltaba.

"En las circunstancias más difíciles, siempre hay espacios para mejorar, para hacer las cosas de manera distinta". Ese el balance de Carlos Cardoen, empresario que tiene presencia en distintas industrias, luego de que se anunciara al mercado que comprarán el 40% de la participación del casino de Colchagua a Enjoy, empresa que hace unos meses terminó un duro proceso de reorganización.

Cardoen detalló que las negociaciones con la empresa fueron un proceso que se desarrolló paso a paso. De hecho, la firma ligada a la familia Martínez y el fondo Advent dio a conocer su intención por la venta del casino en 2017, donde también se habrían hecho ofertas anteriormente.

Con todo, destaca que siempre han mantenido "una grata y estrecha relación" con la familia Martínez, y que las negociaciones siempre fueron amistosas.

Respecto al proceso donde la familia Martínez y el fondo Advent se quedarán con menos del 10% de la firma, y tras el proceso de reorganización de Enjoy, si bien el empresario no quiso entrar en mayores detalles, señaló que "los negocios tienen altos y bajos, todo esto es dinámico. Yo no sé qué tendrán en mente la familia Martínez, pero espero que le vaya bien".

"Las cosas lamentablemente para ellos se complicaron, pero la sociedad nunca se complicó", comenta Cardoen.

Consultado por sus razones de invertir en una industria que no ha podido operar fácilmente debido a la pandemia y donde las empresas del sector pasaron la mayor parte del 2020 cerrados, el empresario explicó que "creo firmemente que siempre en las situaciones peores, siempre hay oportunidades".

Así las cosas, añade que si bien "claramente no estoy muy feliz por la situación que vivimos (de emergencia sanitaria)", por otra parte, y en cuanto a la compra del casino de Colchagua "sí lo estoy porque vamos a poder tener más libertad para poder cumplir nuestros proyectos".

Los planes en Colchagua

Por último y respecto a los planes con la adquisición del complejo ubicado en la comuna de Santa Cruz, Cardoen señala que su apuesta por el casino se enmarca en su esfuerzo por poner a la región de Colchagua en el mapa turístico de nuestro país, "tratando de generar un destino turístico basado no solo en la entretención, sino que también basado en lo cultural, que ha sido la tarea que yo personalmente me he impuesto por muchos años y que afortunadamente mis hijos han tomado".

Así, recordó que acaban de inaugurar el Museo del Vino, que según sus palabras, es el museo más grande de toda América.

"Todos estas son inversiones y esfuerzos, es una verdadera cruzada que hemos llevado adelante por muchos años. Tengo la más absoluta confianza que cuando esto pase vamos a volver a retomar nuestro liderazgo en lo que se refiere a traer más turismo para Chile, industria en la que yo confío profundamente como generador de recursos y también para darle más fuerza al espíritu de nacionalidad de nuestra tierra", sostiene Caroden.