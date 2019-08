Casaideas: Los temas que marcarán la venta de acciones de Colony y la eventual salida de sus fundadores

Industria

El fondo norteamericano ingresó solamente hace unos meses a la propiedad de la tienda de especialidad, fundada por Mauricio Russo.

El 18 de abril de este año, Colony Capital anunció el cierre de la compra de una serie de fondos al Grupo Abraaj, lo que le permitió tomar el control de Casaideas. A cuatro meses de esa operación, la firma estadounidense de gestión de inversiones busca vender sus acciones en la empresa chilena de especialidad, para lo que contrató a Banchile.

Este nuevo cambio en el control en Casaideas abre una serie de temas que deberán ser despejados en los próximos meses de cara al proceso de venta.

Primero, los resultados de la empresa de los últimos años. En julio de este año, Miguel Ángel Olea, managing partner de Colony Latam Partners, el vehículo a través del cual el fondo maneja Casaideas, dijo que la empresa chilena facturó US$ 146 millones y logró US$ 23 millones de Ebitda en 2018. En aquella ocasión, el ejecutivo adelantó que el plan consideraba lograr tasas de crecimiento mínimo de 10% anual, y desprenderse de la compañía cuando facturara unos US$ 200 millones.

Si bien el negocio de Colony es comprar empresas baratas, mejorar su desempeño y luego vender, sorprende que ahora sea en un tiempo tan reducido.

Segundo, cómo se concretaría la posibilidad de que los socios fundadores de la empresa, Mauricio Russo y la diseñadora Claudia Venegas, se sumen a Colony Capital y vendan sus participaciones en caso que llegara una buena oferta. Ellos son considerados el “alma” de la empresa y su eventual salida es mirada con expectación.

Tercero, el minuto que vive el retail. El sector -coinciden varios gerentes consultados- no está pasando por su mejor momento. De hecho, actualmente hay otras empresas de retail, como la multitienda Hites y la cadena de supermercados Montserrat, que podrían cambiar de socios.

El negocio está viviendo una profunda transformación, la que se atribuye principalmente al boom de las ventas a través de internet.

En el caso de Casaideas, se suma que tendrá un nuevo competidor de nivel mundial: la sueca Ikea.

Casaideas ya está presente en Chile, Bolivia, Perú y Colombia, y sus actuales controladores buscan llevar el negocio a México. Y en la mayoría de estos mercados estará próximanente la firma sueca.

El primer país en el que recalará este gigante del retail será México y lo hará de la mano de una firma local. Mientras que desde el 2020, continuaría en Chile, Perú y Colombia a través de la administración de Sodimac, firma que pertenece al holding de Falabella.

Sucesivos cambios de propiedad

Hace dos décadas que Russo y Venegas formaron Casaideas. El negocio partió como avión; la empresa creció rápidamente gracias a un modelo de negocio que hasta ese entonces era desconocido en Chile: una tienda con artículos de decoración a precios convenientes. Luego vinieron las dificultades: cambios de socios, algunos gerentes generales que duraron meses y un frustrado arribo a Estados Unidos.

Hace dos años, Abraaj Capital adquirió el 51% de las acciones, en un monto que jamás se reveló. Su plan era aprovechar su experiencia para mejorar la rentabilidad de la compañía a través de iniciativas comerciales y operativas, así como el desarrollo de nuevos conceptos y líneas de negocio como el canal de venta online, una idea que los socios fundadores ya venían estudiando.

No obstante, la empresa árabe se vio envuelta en un escándalo de corrupción. Esto llevó a que la gestora de fondos vendiera a Colony Capital sus negocios de África subsahariana, África del norte, Turquía y América Latina, donde estaba su participación en la propiedad de Casaideas.