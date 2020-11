Industria

“Se toman decisiones que favorecen a un solo actor” dijo Claudio Fischer, mientras Nicolás Imschenetzky cuestionó protocolo de reapertura.

Una verdadera guerra de acusaciones cruzadas se desató ayer en la industria de casinos de juego entre un grupo de operadores relevantes -encabezados por Sun Dreams y Marina del Sol- y la empresa Enjoy.

La ofensiva se inició en una conferencia virtual para abordar problemas centrales del sector como el proceso para renovar las licencias de algunas plazas y las negociaciones para extender permisos para compensar los efectos de la pandemia, temas en los que reiteraron sus cuestionamientos a la gestión de la Superintendencia de Casinos de Juego.

Pero, en definitiva, el encuentro fue aprovechado por varios de los máximos representantes de los casinos de juego del país para cuestionar duramente a Enjoy, como también al gobierno al cual acusaron de implementar decisiones que han favorecido a esta firma.

En referencia al proceso de reapertura de las salas de juego en el marco de la pandemia –anunciado ayer por el ministro Lucas Palacios en el casino de Viña del Mar-, el presidente de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky señaló que "nos enteramos hoy que resulta que Enjoy es el primero que podrá reabrir, con protocolos que yo no sé cómo los obtuvieron porque no los tengo. Entonces, no sé cómo están listos para abrir", comentó.

Desde Enjoy aseveraron que sus equipos "se encuentran trabajando desde hace meses muy activamente en los protocolos de reapertura de sus unidades tanto en Chile como en Argentina y Uruguay; esto ha permitido instaurar un plan de funcionamiento que estuviera listo en cuanto la autoridad diera el permiso".

Aunque sin nombrarla directamente, otros actores también apuntaron sus dardos contra la firma ligada a la familia Martínez. El presidente de Sun Dreams, Claudio Fischer manifestó su preocupación por la "dualidad" en el trato que se está teniendo con algunos representantes del sector, aseverando que "por un lado, a la mayoría le cambian las reglas del juego y por otro, se toman decisiones que favorecen a un solo actor de la industria, y eso para nosotros es raro". En la misma línea de cuestionar a la autoridad en el sentido de favorecer a Enjoy con sus decisiones, Michael Wagman -presidente del grupo canadiense Clairvest y socio de Marina del Sol- aseguró que "hay muchas decisiones que están beneficiando a este operador y sentimos que el gobierno podría estar trabajando a favor de este operador particular".

La respuesta de Enjoy

Al responder los cuestionamientos de sus competidores, el gerente general de la empresa ligada a la familia Martínez, Rodrigo Larraín,aseveró que "los operadores de casinos que hoy reclaman y pretenden instalar mañosamente que la autoridad estaría beneficiando a Enjoy, para sacar ventajas competitivas y dañar a un competidor, son los mismos que se restaron de la invitación de la autoridad a participar en una mesa de trabajo transversal para abordar juntos las problemáticas de la industria". Y subrayó que los planteamientos formulados de manera conjunta en la carta firmada por "todos los máximos ejecutivos de la industria -ellos incluidos- a Hacienda el 23 de marzo, y que son la base de las mesas de trabajo que se han desarrollado entre el regulador y regulados".

"Resulta insólito que los operadores estén hoy preocupados de la política, en vez de reabrir sus casinos para reactivar la economía de las regiones y retomar el trabajo de sus miles de colaboradores", agregó Larraín, Al fijar su posición, la Superintendencia de Casinos de Juego reiteró que el nuevo proceso licitatorio de casinos "se ajusta plenamente a lo señalado por la ley y que en tal sentido sólo se está dando cumplimiento a lo que expresamente señala". Y frente a las interpretaciones que hacen algunos de los operadores, manifestó que "están en curso recursos legales presentados ante los tribunales y corresponderá a ellos zanjar cualquier diferencia".

En el marco de la disputa que sostuvieron por varias plazas municipales, el presidente del grupo sudafricano Sun International, Anthony Leeming abrió otro flanco contra la compañía ligada a la familia Martínez apuntando a la licencia de juegos que ésta obtuvo en Pucón. "Enjoy no podía cumplir con el proyecto, ya que no contaba con los permisos de planificación. Ellos ganaron el permiso, pero posteriormente presentaron un reemplazo sin tener que competir.

Este nuevo proyecto ni siquiera está en la misma dirección y no logramos entender cómo lo pudo hacer cuando no fue el proyecto por el que ofertó", aseveró. Por ello, enfatizó que el actuar de la autoridad "no ha sido acorde de alguna manera corrompe con los estatutos internacionales de todo el sector de casinos", relacionando este hecho con la decisión de la compañía de salir del país.