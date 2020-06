Casinos en picada contra proyecto de ley de Hacienda: “Le hace un daño terrible a la industria”

Industria

Ejecutivos y representantes de la industria dicen que la medida es “un salvavidas de plomo” y advirtieron que si el Ejecutivo no los escucha “recurrirán a otras instancias”.

Un enérgico rechazo al proyecto de ley anunciado este martes por la Subsecretaría de Hacienda para extender por un año la vigencia de las actuales licencias de 14 casinos manifestaron altos ejecutivos de la industria y representantes gremiales. Este es el caso de los timoneles de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky; de Sun Dreams, Jaime Wilhelm, y de Boldt Peralada, Ricardo Abdala, junto a la Asociación de Casinos de Juego, a través de su gerente Rodrigo Guíñez, quienes afirmaron ayer que ni el gobierno ni la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) están entiendo el problema de fondo que han acusado por más de tres meses: el respeto a las condiciones establecidas en la ley con la cual accedieron los permisos de operación en 2006.

“No le estamos pidiendo una compensación al gobierno, no le estamos pidiendo nada en lo absoluto. Lo único que les estamos diciendo es que, como Estado de Chile, respete las reglas del juego con la cual fuimos invitados a participar de la industria”, señaló Abdala. Es decir, hacer valer el artículo que señala que los permisos de operación otorgados con anterioridad a la modificación de la ley en 2015, se rijan por las normas vigentes al tiempo de su otorgamiento.

Sin embargo, la respuesta que obtuvieron de Hacienda, donde los operadores de casinos revelaron que la autoridad cambió dos veces la reunión, fue tomada por los actores como un “salvavidas de plomo que nos hunde aún más. Aquí hay alguien que no está entiendo”, remarcaron.

Y es que señalaron que el proyecto en vez de ayudarlos como industria, “nos hace un daño terrible (…) No solo no sirve, sino que además les sube los impuestos a los casinos, lo que es una medida que carece de todo sentido y racionalidad en un momento tan complejo como este”, explicó Guíñez, refiriéndose a que, a cambio de una prórroga de los permisos, exista un aumento de un 5% de la tasa del impuesto sobre los ingresos brutos que obtengan las sociedades.Acusan que la autoridad no dialogó con ellos, no se instauró una mesa de trabajo y tomó una resolución sin tener antes los argumentos de los operadores de casinos.“El paquete de medidas no tiene ningún fundamento. Lo que hace la autoridad es patear un año más la licitación, pero nosotros no tenemos ese problema sino que se respete el marco jurídico”, dijo.

Tras recibir el anuncio de Moreno, Wilhelm señaló que intentaron explicarle sus razones de por qué no valoraban la iniciativa de ley,

sin embargo la resolución ya estaba tomada “bastante antes de hablar con nosotros”, explicando que solo se reunieron con él para ser informados.

En tanto, el timonel de casinos Marina del Sol manifestó que aún desconocen cuáles fueron los argumentos de Hacienda. “¿Con qué argumentación se está tomando está decisión? ¿Cuál es realmente el fondo para llegar a esta modificación legal y alejarnos del cumplimiento del Estado de derecho?”, preguntó.

Al ser consultados por qué medidas tomaran en el caso de que Hacienda siga en curso el proyecto de ley, señalaron que seguirán intentando dialogar hasta que la autoridad entienda el fondo de sus demandas. Sin embargo, “si la sociedad a uno no los escucha, se tendrá que recurrir a otra instancia, así de claro”, concluyeron.