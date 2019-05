Celulosa impactó resultados de grupos Matte y Angelini, mientras Luksic recibió impulso del negocio naviero

Industria

Mientras Minera Valparaíso redujo sus utilidades en 20%, AntarChile bajó 21,9%.

El retroceso en los precios internacionales de la celulosa impactaron negativamente los resultados de las matrices de los negocios industriales de los grupos Angelini y Matte, que operan en el negocio forestal con Celulosa Arauco y Empresas CMPC, respectivamente.

En el caso de este último conglomerado, la sociedad matriz Minera Valparaíso registró una utilidad de US$ 49,3 millones que representan una baja de 20,04% respecto de las ganancias por US$ 61,7 millones anotadas a marzo de 2018. “Esta baja se explica, principalmente por una disminución en los resultados de nuestra sociedad coligada Empresas CMPC, donde la Minera tiene una participación indirecta de 19,17%”, indicó la compañía. A marzo pasado, las utilidades trimestrales de CMPC cayeron en 60% a US$ 57 millones.

Por su parte, los resultados de AntarChile -el holding del grupo Angelini-, bajaron en 21,9%, transitando desde los US$169 millones anotados en el primer trimestre del 2018 a los US$ 132 millones en los tres primeros meses de este año. Este último resultado se explica, principalmente, por una “caída en el resultado operacional de US$ 118 millones, compensado, en parte, por un resultado no operacional menos negativo en US$ 27 millones”.

Avance de Quiñenco

Quiñenco, matriz de los negocios industriales y financieros del grupo Luksic, registró ganancias netas por $ 55.814 millones (US$ 82,3 millones) en el primer trimestre de 2019, resultado 52% superior al anotado en igual período de 2018.

En su balance, el holding destacó que la principal causa de este desempeño fueron los buenos resultados de la Compañía Sudamericana de Vapores y su principal activo Hapag-Lloyd, que alcanzó una ganancia neta de US$ 104 millones. En energía, el desempeño en sus estaciones de servicio en Chile y la incorporación de la red Road Ranger en EEUU subieron en 17,3% los ingresos de la firma de distribución de combustible Enex a $ 617.216 millones.