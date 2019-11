Industria

Este fin de semana varios malls capitalinos atenderán hasta las 20 horas.

Poco a poco el comercio retoma sus jornadas habituales de atención, luego de dos semanas de compleja operación por la agitación vivida en las calles del país. Los centros comerciales buscan retornar a la normalidad progresivamente. El Costanera Center, que fue el último en abrir sus puertas ayer, lo hizo sin habilitar estacionamientos durante la jornada, sin embargo para este sábado ya anunció -vía redes sociales- que tendrá disponibles dos niveles de estacionamientos.

El emblemático mall capitalino abrirá entre 10 am y 17 horas, pero advirtió que dará facilidades de "cierre anticipado a aquellas tiendas que lo soliciten por problemas de transporte de su personal". Asimismo, el centro comercial informó que el cine continuará cerrado.

Otro mall de Cencosud que muestra más normalidad es el Alto Las Condes, que este sábado estará abierto entre 10 y 21 horas, extendiendo su horario de funcionamiento que hasta el viernes terminaba a las 20 horas. En tanto, el Mirador del Alto estará abierto esta jornada hasta las 22 horas. Portal La Dehesa y La Reina, también operarán hasta las 20 horas. En estos casos, sí estarán disponibles los cines.

Parque Arauco Kennedy continuará funcionando con normalidad, pero en sus redes sociales aclaran que el horario de cierre estará sujeto a la decisión de cada tienda y se ajustará a las posibilidades de transporte de su personal. Por su parte, todos los centros comerciales de Mall Plaza abrirá sus puertas en jornadas diferenciadas, y en algunos casos mantendrán sus cines cerrados. Mira el detalle, aquí.

Parque Arauco Kennedy. El boulevard de comida ha funcionado con normalidad.

¿Qué pasará con los locatarios?

El cierre de los centros comerciales por una semana en la mayoría de los casos, ha afectado las ventas de los locatarios, ya sea de las tiendas ancla relacionadas como París y Falabella, como de los establecimientos ligados a terceros operadores.

Trascendió que, los grupos Marina (que tiene los mall Marina Arauco, Independencia y Curicó), Mallplaza y Parque Arauco han avisado a sus arrendatarios que no les cobrarán arriendo ni fondo promocional por los días que tuvieron que estar cerrados.

Fuentes cercanas al proceso añadieron que en el cálculo de lo anterior no sólo se toman en cuenta los días cerrados, sino que también incluirá a aquellos que estuvieron abiertos algunas horas. Esto, porque en los primeros días de la emergencia, firmas como Cencosud, Mallplaza y Falabella dieron la opción a sus colaboradores de cerrar las tiendas anticipadamente para facilitar el regreso a sus hogares.

No obstante, aún no se ha comunicado ni detallado los descuentos, dado que algunos centros continúan con horarios reducidos o sin funcionar. La principal razón es la seguridad, ya que siguen apareciendo amenazas por redes sociales y porque las compañías consideran que aún no existe un escenario completamente seguro.

