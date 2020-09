Industria

En un comunicado de la aerolínea, Roberto Alvo, agradeció la confianza y el interés en la compañía.

La aprobación del financiamiento DIP de Latam Airlines fue celebrado este viernes por el CEO de la compañía, Roberto Alvo, quien consideró que es "un paso muy significativo para la sostenbilidad del grupo".

A través de un comunicado, el ejecutivo agradeció "el amplio interés y la confianza en lo que Latam ha construido y en nuestro proyecto de largo plazo". E indicó que "ahora empazamos una nueva etapa que es presentar nuestro plan de reorganización dentro del proceso del Capítulo 11."

Y es que, una vez aprobado el financiamiento DIP -por US$ 2.450 millones-, se da inicio a la negociación propiamente del plan de reestructuración y a la verificación paralela de los créditos, que es un asunto ya más administrativo y que le permite a los acreedores presentar sus reclamaciones ante el Tribunal.

Los pasos a seguir

Como han explicado abogados expertos en reestructuración a este medio, este es un período largo, de "unos cuantos meses", y que -tal y como solicitó la parte deudora- podría llevar hasta marzo del próximo año cuando finalmente venza el plazo de presentación de un plan como tal.

Será un período de cuestionamientos, de objeciones a pagos y eso podría generar, según explicaron los expertos, movimiento en Chile y fuera del país. "Es el momento más álgido de la discusión. Si la compañía ha hecho bien su trabajo en este periodo, habrá un entendimiento y no debería haber tantas objeciones", apuntó una de las fuentes.

Después de presentado el texto, se tiene acceso al disclosure statement; un documento que resume el plan con el detalle suficiente para que un inversionista pueda tomar decisiones. Y, una vez aprobado, se da luz verde a Latam para solicitar el voto de los acreedores, que se realizaría en mayo de 2021.

Las enseñanzas de Latam

Para Andrés Mena, socio de Paul Hastings LLP, el proceso que ha adelantado la aerolínea chilena está dejando una gran enseñanza para los expertos en estos tipos de casos.

"Lo que la aerolínea hizo fue usar una estrategia con bastantes riesgos, pero que podría concebiblemente haber funcionado. Un juez federal les dijo, eso sí, que no funciona. Y, aunque no haya funcionado para Latam en particular, nos hizo el tremendo favor de dejar aún más claras las reglas del juego en el punto de planes de restructuración. Es un antecedente muy valioso para esta clase de casos, que, sin duda, va a influenciar lo que ocurra en otros casos, incluidas aerolíneas", apuntó el experto en conversación con DF después del dictamen de este viernes.