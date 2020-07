Industria

La idea de la compañía es poder acceder al financiamiento a través del DIP, ante la demora por ayuda estatal.

Latam Brasil se unió ayer a la reorganización judicial que inició el holding en Estados Unidos el 26 de mayo, y que había dejado por fuera a esa filial y a la de Argentina, de la que se decidió luego cesar operaciones domésticas.

La razón de la decisión está en la demora en lograr un acuerdo de financiamiento con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), y ante la posibilidad de acceder al préstamo de US$ 2.450 millones, otorgado por los accionistas de la compañía y por Oaktree Capital Management, un fondo que invierte en firmas en dificultades financieras.

"En mayo, Brasil no ingresó porque pensamos que podríamos recibir el dinero (del Bndes). Han pasado 40 días y (...) la crisis se ha prolongado", dijo el CEO de la aerolínea brasileña, Jerome Cadier, al diario local Estadao.

Luego, en un comunicado, explicó que la idea es que el banco ingrese a la modalidad de Debtor In Posession (DIP, su sigla en inglés), en la cual el acreedor "tiene prioridad en relación con otros pasivos".

A su juicio, "este es un movimiento natural de Latam Airlines Brasil en vista de la prolongación de la pandemia", que permitirá acceso al DIP.

"Necesitamos acceso a la financiación. Hasta ahora no ha llegado a través del Bndes, pero sí a través del DIP. Preferimos asegurarnos de que este dinero se pueda utilizar en Brasil", agregó el ejecutivo.

Deuda y accionistas

Con una deuda total de 13 mil millones de reales (US$ 2.541 millones) y US$ 524 millones de obligaciones financieras al 8 de julio de 2020 -como dice en la nueva declaración del CFO del grupo, Ramiro Alfonsín-, Latam Brasil tiene cerca del 12% de la deuda total del holding, de US$ 20.400 millones.

Parte de esto será asumido bajo el modelo DIP al que se han sumado ya los accionistas (Qatar Airways, la familia Amaro y Cueto a través de Costa Verde) y Oaktree. Sin embargo, para acceder a este capital, la filial tiene que ser parte del proceso en EEUU.

Mientras, tal y como indicó Alfonsín, las negociaciones con el símil de la Corfo chilena se mantienen, con "la esperanza de que den como resultado la provisión de asistencia financiera muy necesaria".

Las partes intentan acordar un aporte de 2.400 millones de reales, divididos entre Gol, Azul y Latam Brasil. Sin embargo, sin plazo estimado, "la condición financiera de los deudores subsiguientes ya no permite permanecer fuera de la bancarrota", explicó el CFO.

A ello se suma el difícil escenario de la industria en el gigante sudamericano. Es el país de la región con más casos y el segundo a escala mundial, por lo que Latam estima continuará la demanda débil de viajes.

"Esta posición se debilitaría aún más por los casi US$ 120 millones de deuda que vencen en los próximos 60 días", planteó Alfonsín en el escrito.

Situación legal

Tal y como ocurrió en mayo con el holding en Chile, Latam Brasil debe solicitar a la justicia local que reconozca el proceso en EEUU.

Por ahora, la firma "continuará volando normalmente" y está en conversaciones con los sindicatos sobre la situación de los trabajadores.

Fuentes ligadas al sector estiman que podrían despedir 1.000 empleados en el país, y se suman quienes han aceptado el programa de despido voluntario.



La golpeada industria local

Latam Airlines Brasil es el primer operador de vuelos internacionales del país, tanto en cantidad de pasajeros transportados como en demanda atendida.

En términos domésticos, es la segunda mayor aerolínea por detrás de Gol Transportes Aéreos, según la Asociación Brasileña de Compañías Aéreas (Abear).

Considerando estos datos, se puede determinar el fuerte impacto que ha recibido la filial chilena. Y es que, en mayo, la demanda doméstica cayó 90,97%, frente al mismo período del año pasado, siendo el segundo peor resultado mensual desde el año 2000. Sólo en el caso de Latam, la estadística retrocedió 93,59%. En tanto, la demanda de vuelos internacionales, para todas las compañías, cayó 96,85% el mismo mes.

El golpe lo recibió la firma de los Cueto con un descenso de 97,64% en ese renglón.