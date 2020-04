Cermaq cierra dos plantas acusando temas regulatorios e industria operará tres meses a media capacidad

Industria

Si bien la crisis sanitaria mundial encuentra en buen pie a las empresas, reconocen estar en alerta evaluando día a día la situación. Chiloé es lo más delicado.

“Este martes 7 de abril Cermaq Chile ha tenido que tomar la difícil decisión de cerrar sus plantas de proceso de Ancud y Dalcahue”. Así comienza la declaración de la segunda productora de salmón más importante del país al informar su determinación de bajar su nivel de operaciones en territorio local, lo que no dejó de sorprender a la industria, que ha puesto su foco en las últimas semanas en el desarrollo e impacto del Covid-19. La respuesta al cierre de estas plantas se fundamenta por las modificaciones legales que han sido adoptadas desde el 2016 en el país, bajo el Programa Reducción de Siembra (PRS), el que busca proteger el crecimiento de la industria, considerando que en años anteriores el fuerte crecimiento de los cultivos había implicado problemas sanitarios.

“Los cambios en las regulaciones para la industria de salmón han hecho que sea más costoso y más difícil producir volúmenes más altos. Hay muchos cambios. El salmón es una gran industria en Chile y es importante que las empresas puedan crecer para satisfacer la demanda. En nuestro caso, la producción se ha reducido en los últimos dos años debido a cambios en los sitios en los que operamos”, dijo la empresa de capitales japoneses.

Si hasta ayer la firma operaba cuatro plantas en la Décima Región: Quemchi, Chinquihue, Ancud y Dalcahue, con una capacidad total de 120 mil toneladas, ahora reducirán a aproximante 80 mil, “lo que es suficiente por el volumen de producción”, señaló el gerente general de Cermaq, Steven Rafferty.

Según fuentes de la industria, el caso de Cermaq mostraría el hecho de tener un plan de crecimiento elaborado previo a que se hicieran los cambios normativos, que en definitiva el marco regulatorio impidió desarrollar como estaba previsto.

La compañía detalló que lleva dos años operando al 60% de su capacidad, situación que de todos modos no les ha implicado perder el sitial de ser el segundo productor en términos de ingresos y volúmenes cosechados, lo quese mantendría con esta situación.

Las medidas por el coronavirus

A poco más de un mes del aterrizaje del coronavirus en Chile, el escenario operativo para los distintos sectores económicos ha ido cambiando drásticamente. Aunque la salmonera no está ajena a esto –dado que algunas firmas han reportado trabajadores con el virus y la mayoría ha tomado medidas-, en la industria hay coincidencia que la crisis los encuentra mejor preparados en términos operativos y financieros.

Un factor que ha contribuido en esto es el precio del salmón, que sigue estable en un nivel alto (ver recuadro), aunque aún noi hay proyecciones de cómo podría comportarse con la situación actual, considerando que la demanda de los restaurantes (“servicios de alimento”) ha bajado significativamente, lo que ha sido compensado por el alza del canal minorista, como han reconocido productores como Nova Austral –que opera en Magallanes- a la Bolsa de Oslo.

Sin embargo, aun resta ver el efecto que tendrán las dificultades operativas de parte importante de la cadena productiva que opera en Chiloé, que explica del orden del 40% de la producción nacional, y donde se ha instaurado un cordón sanitario,.

“La actividad productiva está amenazada con caer 50%”, advirtió hace unos días Ricardo García, gerente general de Camanchaca. Hoy, esta advertencia está siendo confirmanda. Gerardo Balbontin, gerente general de Blumar, reconoció que la empresa está operando a un 50% de su capacidad, nivel que –con matices- se repite en el resto de la industria. “Por lo menos tenemos dos a tres meses más en que costará alcanzar las productividades que traíamos, pero hoy esto puede parecer como bastante optimista”, concluyó.

En el caso de su empresa, han reducido la cantidad de trabajadores en sus plantas para para evitar contagios -250 personas han sido enviadas a cuarentena-, dado que la industria no tiene como alternativa el dejar de operar, dadas los riesgos sanitarios que implicaría un mal manejo de la biomasa. la incertidumbre de lo que pueda ocurrir más adelante los tiene en alerta, considerando que para ellos no es una alternativa dejar de operar.

Para compensar las caídas de capacidad, la empresa habilitó tres nuevas plantas para compensar la reducción, con el objetivo de mantener el 50% de capacidad.

En una reciente información al mercado, Salmones Camanchaca dijo que durante el primer trimestre de 2020, la cosecha y la producción “alcanzaron aproximadamente el 90%-95% del plan trimestral”, mientras que, en las últimas dos semanas de marzo, los procesos se ralentizaron debido a medidas implementadas para mitigar el riesgo del virus. De este modo, en los últimos días se logró una operación equivalente al 65% del plan original.

Para proteger la continuidad del negocio en el contexto de Covid-19, “Salmones Camanchaca ha pospuesto todas las inversiones no esenciales y gastos, reduciendo el plan de inversión de abril a diciembre de 2020 en aproximadamente un 50%”.

Precios no han sido afectados por situación mundial

Si bien todavía falta ver cómo se comportará el mercado de Estados Unidos los próximos días, considerando que hoy no solo vive una crisis sanitaria, sino que también de empleo, y la demanda de restaurantes llegó prácticamente a cero debido al cierre de locales en el país, el precio del salmón no ha tenido ajustes relevantes. Según Fernanda Clement, product manager de DataSalmon, Chile exporta un 60% del producto a EEUU y su demanda "todavía no se ha visto afectada porque los supermercados siguen pidiendo salmón. En ese sentido no ha habido una baja muy fuerte y los precios se han mantenido estables los últimos dos meses", señaló.

Y afirma que, mientras se siga cosechando a niveles estables en Chile y mientras Estados Unidos siga activo y continúe demandando el salmón, "no debería haber problemas".

Acciones de la industria con trayectoria a la baja

En un mercado accionario local que se ha visto bastante golpeado en un 2020 marcado por el aumento en la volatilidad de los precios financieros internacionales, el sector salmonero ha destacado por su mal desempeño.

De acuerdo a los datos de la Bolsa de Santiago al cierre de ayer, los papeles de Salmones Camanchaca acumulan una contracción de 34,25% en lo que va del año, mientras que los títulosde Multifoods los acompañan con una contracción de 32,55%.

Los acompañaron en esta trayectoria descendente las acciones de las empresas Blumar y de la Compañía Pesquera Camanchaca, que han cedido 28,7% y 27,7%, respectivamente, a lo largo del presente ejercicio.

Este balance deja al rubro salmonero con un peor rendimiento que el mercado en general.

En efecto, estas cuatro compañías han visto sus acciones caer más que el selectivo S&P IPSA, que suma una baja de 19,73%, y que el benchmark del sector small cap –de menor capitalización bursátil–, con su caída de 24,91%.