Claudio Muñoz de Icare: "No nos gusta que el debate constitucional se extienda por más de dos años"

Industria

El presidente de Icare señala que no es bueno tener al país en "indefiniciones y con falta de certezas".

Empresarios y altos ejecutivos están también en su propio análisis constitucional y, aunque no todos se atreven a dar su posición frente al plebiscito de abril, el debate sobre la conveniencia o no del proceso está sobre la mesa. Justamente, en la mañana de este martes en CNN el presidente de Icare, Claudio Muñoz, señaló que como organización les preocupa que el proceso se extienda por más de dos años y medio.

"Tendremos al país en indefiniciones y con falta de certezas", dijo y añadió que el "ideal" es tener en el plazo de un año despejados los aspectos constitucionales más importantes. Sobre su opción, el también presidente del directorio de Aguas Andinas prefirió no pronunciarse. "Tengo claro lo que voy a votar pero represento a una institución que es un punto de encuentro y busca representar todas las posiciones y no me parece prudente anticipar mi posición personal", enfatizó.

Sobre el pronunciamiento de empresarios respecto de este tema -como Juan Sutil o Bernardo Larraín-, señaló que "cada uno es libre de expresar su posición, en mi caso no es prudente", reiteró.

Caso Essal

Muñoz también fue consultado por la eventual caducidad de la concesión de Essal -donde Aguas Andinas es la controladora-. "Lo que defina la institucionalidad, al menos en este momento, no es opinable. ya que se trata de un proceso que está en curso...Lo que sí puedo decir es que nuestra prioridad es enfrentar el serio desafío hídrico que tenemos hoy en día".

Y para ello, añadió, es que decidieron poner en venta su participación en la sanitaria en cuestión, para focalizar sus esfuerzos en Aguas Andinas y transformala desde una empresa sanitaria a una firma de servicios ambientales, como anteriormente ha señalado.

El directivo enfatizó que pese al proceso de caducidad, "nos parece que Essal es una gran compañía, que está dando servicios a 33 localidades en el sur del país con un aspecto esencial que es el agua, entonces con un aspecto esencial como es el agua nos parece que hay mucho por hacer", dijo Muñoz.

Sobre el proceso de venta que se abrió la semana pasada, detalló que aún no hay novedades. "Se trata de un proceso abierto y competitivo, pero aún no tenemos ninguna información" sobre su grado de avance, concluyó.