Claves en venta de edificio de TVN: valor de renta que pagaría el canal y quién será su aval

Industria

Directoras Nivia Palma y Adriana del Piano rechazaron proceso de oferta del “inmueble emblemático”.

Una operación compleja es la que se prevé para la venta del edificio corporativo de TVN ubicado en Bellavista 0990, Providencia. La señal estatal anunció el martes que, a través de un proceso de sale & lease a cargo de Colliers International, buscará desprenderse de las instalaciones para –según dijo- procurar la viabilidad y sostenibilidad futura del canal.

Fuentes de la industria señalan que no será fácil dar con un comprador, no sólo por el contexto de crisis sanitaria del país que imposibilita las visitas físicas, sino que los activos de estaciones de televisión no son de gran atractivo general, dado que, al estar muy especializados se hace difícil poder darle un uso diferente, lo que lo convierte en un bien raíz de mayor riesgo frente a uno convencional, como bodegas u oficinas.



Según especificó el canal en el prospecto, "solo en la medida que sea requerido por el comprador, TVN suscribirá un contrato de arriendo por una porción de las superficies incluidas en la venta".

Las mismas fuentes indicaron que en el proceso de venta será clave el precio que esté dispuesto a pagar TVN por los espacios que arriende a quien se adjudique la licitación. También, quién será el aval de la empresa estatal.

Sobre este punto, hay opiniones que apuntan a que el sale & lease con el canal asoma como una buena alternativa de inversión, toda vez que TVN ha contado –hasta ahora- con el respaldo del Estado, lo que hace prácticamente imposible que quiebre. Por esto consideran que se podría a acceder a precios de arriendo algo más elevados de lo que exige el mercado, y que podría ubicarse entre 5% a 6% o más del total de la propiedad, valorada por TVN en UF 2,45 millones, unos US$ 88 millones.

Los precios de arriendo de este tipo de activos en la zona se ubican entre 0,25 y 0,30 UF/m2.

Fuentes conocedoras del proceso aseguran que la señal estatal tiene la capacidad de moverse a un espacio más reducido, especialmente porque hay empresas del mismo rubro que actualmente no están ocupando la totalidad de las instalaciones donde se ubican. La recepción de ofertas se fijó para septiembre próximo.

Oposición de directoras

Dos miembros del directorio de TVN, Nivia Palma y Adriana del Piano, señalaron ayer que no apoyan la venta de este "inmueble emblemático", y afirmaron que fueron sorprendidas con el anuncio, pese a que la decisión de vender o arrendar el edificio es una facultad de la mesa de la estación televisiva.