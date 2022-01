CMPC deja atrás las pérdidas y cierra 2021 con US$ 538 millones en utilidades

Industria

Según la compañía, este resultado se debe principalmente al mayor Ebitda de Celulosa, compensado parcialmente por un mayor gasto por impuesto a las ganancias.

Empresas CMPC, compañía ligada a la familia Matte, siguió la tendencia positiva que se venía arrastrando y reportó ayer una mejora en sus resultados al cierre del año pasado.

Según informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora al 31 de diciembre de 2021 alcanzaron los US$ 538 millones frente a la pérdida de US$ 28 millones que registró la compañía en 2020.

De acuerdo a lo explicado en el análisis financiero, lo anterior se atribuye principalmente al mayor Ebitda de la división de Celulosa (+US$ 748 millones), compensado parcialmente por un mayor gasto por impuesto a las ganancias.

En tanto, las ventas totales fueron US$ 1.677 millones durante el cuarto trimestre, aumentando 2% y 19% en comparación al tercer trimestre de 2021 y al cuarto trimestre 2020, respectivamente.

El incremento en ventas de estos tres meses contra el anterior se atribuyen principalmente a un aumento de 16% en las ventas de Biopackaging (+US$ 38 millones) producto de una mejora en los volúmenes de venta y precios promedio.

Foco de inversiones

Las inversiones entre octubre y diciembre totalizaron US$ 114 millones, disminuyendo en comparación a los US$ 155 millones el tercer trimestre del año pasaado y a los US$ 134 millones del cuarto trimestre de 2020.

La compañía detalló que las inversiones del ejercicio se asocian principalmente a mantención, y crecimiento orgánico, donde destacan desembolsos relacionados al proyecto BioCMPC (US$ 10 millones), una línea de gofrado en Softys Chile y una máquina de pañales en Softys Brasil.

Eso sí, durante el año 2021, las inversiones totalizaron US$ 424 millones, US$ 80 millones más que en 2020.

Apuesta por Brasil

Fue en octubre de 2021 cuando Empresas CMPC informó que su filial CMPC Melhoramentos Ltda (Softys Brasil) acordó la compra de la totalidad de las acciones de Carta Fabril, de parte de la familia Coutinho.

Según se detalló entonces, en un hecho esencial a la CMF, con la transacción Softys Brasil consolidaría una capacidad instalada de producción de 380 mil toneladas anuales de papel tissue, al sumar sus operaciones actualmente existentes, ubicadas tanto en el Estado de Sao Paulo como en el Estado de Paraná.

"La sólida posición financiera de CMPC le permite contar con los recursos necesarios para efectuar el pago del monto señalado", agregaron en su momento.

En el escrito al regulador se detalla que Carta Fabril fue fundada en 1991 y cuenta en la actualidad con dos plantas ubicadas en los estados de Goiás y Río de Janeiro, con capacidad para producir 100 mil toneladas anuales de papel Tissue y nueve líneas de Personal Care, entre las que se incluyen pañales infantiles, de adultos, de cuidado femenino y toallas húmedas.