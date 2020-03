CMPC disminuye un 83% sus ganancias y aborda riesgo constitucional

Industria

En su análisis, señaló que pueden impactar su rendimiento económico.

CMPC, firma ligada a la familia Matte, informó este jueves un retroceso de 83% en sus utilidades anuales, las que pasaron de US$ 502 millones a US$ 84 millones en 2019, lo que se explica por un menor resultado operacional, asociado a menores precios de la celulosa.

Sus ingresos se vieron mermados, llegando a US$ 5.670 millones en 2019, un 10% menos.

El flujo de caja libre -que sirve para cubrir deuda o repartir dividendos, entre otros- fue negativo en US$ 186 millones, lo que se atribuye al mayor gasto en inversiones, fundamentalmente los US$ 334 millones que desembolsaron para la compra de la firma de tissue Sepac en Brasil, y a una menor generación de Ebitda, que fue de US$ 1.169 millones en 2019, una baja de 36%.

La firma también abordó la temporada de incendios, donde han registrado 800 episodios, con 3.300 hectáreas afectadas. Al año pasado eran 600 con 3.000 hectáreas.

Respecto a los riesgos geopolíticos y económicos, la firma forestal señaló que en el caso específico de Chile “el país está en proceso de un potencial cambio de la constitución del mismo. Estas modificaciones legales pueden impactar el rendimiento económico de la compañía, afectando sus flujos destinados a pagar las inversiones allí realizadas, como también afectando su ahorro y su capacidad para futuras inversiones”.