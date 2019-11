CMPC reporta fuerte caída de sus ganancias a septiembre y muestra preocupación por el efecto del cambio climático en su negocio

Industria

Empresas CMPC reportó que las utilidades al tercer trimestre llegaron a US$ 102,6 millones, lo que representa una caída de 73,7% respecto al mismo periodo del año pasado.

En el análisis razonado la papelera ligada a la familia Matte explicó que la disminución se explica "por la menor generación de EBITDA durante el trimestre, compensado por menores Impuestos a las ganancias".

Por su parte, los ingresos en los nueve primeros meses del año alcanzaron los US$ 4.298,3 millones, es decir, una baja de 9,2% respecto al mismo periodo del año pasado.

"Esta disminución se explica principalmente por las menores ventas de Celulosa (-19%), debido a menores precios de celulosa, y las menores ventas de Biopackaging (-4%). Lo anterior fue parcialmente compensado por un aumento en las ventas de Softys (+5%)", dijo.

Dentro de los resultados, la empresa comentó sobre el efecto del cambio climático, indicando que en el caso de la megasequía podría impactar el negocio forestal, toda vez que "el agua es un insumo clave para las operaciones industriales de la compañía", pero precisando que la empresa tiene permisos de extracción de agua suficientes para sustentar sus operaciones industriales.

De todas formas, la empresa indicó que estudia tecnologías y procesos para reducir el consumo de agua industrial.

"No obstante lo anterior, no está exenta de riesgos por cambios significativos en la disponibilidad de agua producto de fenómenos ambientales como se ha mencionado. Por otro lado, las precipitaciones son un elemento fundamental en el crecimiento y rendimiento de las plantaciones. Si bien la compañía, a través de gestión y mejoras genéticas, ha logrado ir aumentando el rendimiento de las plantaciones, no está exenta de riesgos por cambios significativos en condiciones ambientales, que se traduzcan en reducciones significativas a las precipitaciones y/o precipitaciones más aisladas", dijo.