Colusión del Tissue: “La coerción económica va a ser un debate interesante en la Corte Suprema”

Industria

El abogado de libre competencia asegura que la presión económica no fue suficiente para que el TDLC revocara la delación compensada de la FNE.

Uno de los mayores casos de colusión finalmente llegó a sentencia en el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC). Tras cuatro meses los miembros del tribunal acogieron en todas sus partes el requerimiento por colusión que interpuso la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de CMPC y SCA (ex Pisa, hoy llamada Essity) entre los años 2000 y 2011.

El fallo acredita la colusión y exime de toda multa a CMPC por haberse acogido a la delación compensada y a su vez desecha la tesis que presentó SCA de que integró el cartel porque fue coaccionada por CMPC.

Así, el TDLC sanciona con pago de costas a SCA con una multa de 20 mil UTA, unos US$ 18,3 millones, por acordar el alza de precios, mantener las posiciones de mercado y fijar precios relativos en productos donde competían directamente ambas compañías en el mercado de productos tissue, más conocido como el “Caso Confort”.

La compañía sueca señaló que apelará a la Corte Suprema la decisión del tribunal.

Para el ex subfiscal de la FNE, ex secretario del TDLC, y asociado del estudio Guerrero Olivos, Jaime Barahona, dos de los puntos que más destacan en este fallo es que se confirma que el otorgamiento del beneficio de la delación es exclusivo de la FNE a lo que se suman las razones de por qué no acogió la tesis de coacción de SCA.

-¿Qué le parece la sentencia del TDLC que condenó a CMPC y SCA y de hecho califica a esta última como “totalmente vencida”?

-Todas la peticiones de la defensa de SCA fueron rechazadas, lo que implicaba una objeción a la delación compensada que otorgó la FNE y en ese sentido el Tribunal es muy claro que corresponde exclusivamente a la FNE otorgar el beneficio y acogió todas las peticiones y la tesis de la Fiscalía.

-¿Cómo ve que SCA calificara la sentencia como un “premio injusto” para CMPC, por lo que van a ir a la Corte Suprema?

-Es natural que la Corte Suprema sea la que finalmente revise el caso. Hay que destacar que el tribunal confirma que el otorgamiento de la delación es exclusivo de la Fiscalía y que solo excepcionalmente se podría revocar esta decisión en la medida que se acredite que hubo una coerción, de tal envergadura, que sea irresistible restarse de la colusión.

-¿La defensa de SCA sobre la coerción no fue muy contundente?

-El tribunal destaca que las presiones económicas pueden existir durante ese periodo y que para que efectivamente sean de tal envergadura, como para se encuentre impedido de dejar la conducta, tiene que haber una coacción de una naturaleza irresistible, una coerción prácticamente física respecto de las personas que estaban involucradas

-¿Para el Tribunal la coerción económica no es suficiente?

- No es suficiente. Ahora este es el primer fallo que se refiere a esto y yo creo que va ser un punto interesante de discusión ante la Corte Suprema.

-Ya que se desecha la coerción en este fallo, ¿esto podría incidir en las demandas civiles que están enfrentando SCA en estos tribunales?

-La resolución del aspecto civil es distinto, obviamente que los elementos de este fallo van a servir para reforzar la posición ya sea del Sernac o de alguna empresa que se sintió afectada.

-¿No debería ser un factor determinante para el Tribunal Civil?

-Creo que el juez Civil va revisar nuevamente si es que hubo coacción, es un elemento a revisar.

-¿Cree que la discusión en la Corte Suprema se debería dar principalmente en la línea de la coacción?

-Sí claro, la corte tiene facultades si es que se presenta el recurso de reclamación para revisar ese tipo de defensa. Lo mismo con relación al monto de la multa.