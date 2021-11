Comisión investigadora del gas aprueba por unanimidad informe que asegura haber detectado colusión en la industria

Industria

Empresas Lipigas descartó que exista colusión y cualquier acusación en este sentido "carece de fundamento y es irresponsable”.

La Comisión Especial Investigadora de los actos de órganos públicos encargados de velar por la libre competencia en el mercado de los productos ofrecidos para el suministro de gas residencial bajo la modalidad de Gas Licuado de Petróleo (GLP) concluyó hoy viernes su trabajo, en la Cámara de Diputados.

La instancia presidida por el diputado DC Miguel Ángel Calisto, aprobó por unanimidad el informe que señala que existen indicios claros de que en el mercado del gas licuado habría colusión.

En el marco de las conclusiones, el documento –que aún debe ratificar la Sala de la Cámara– sostiene que "la comisión, tras recibir en audiencia a diferentes invitados y evaluando especialmente el informe preliminar de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y las declaraciones del señor fiscal, considera que existen especiales condiciones del mercado que podrían dar origen a una colusión en el mercado del gas".

El texto argumenta que la caída significativa de los costos -a raíz de la baja del crudo desde el año 2014-, para los actores del mercado, "no se tradujo ni remotamente en un beneficio proporcional para el cliente. De hecho, más concretamente, la FNE calculó que cada año los consumidores nacionales pagan en total, de manera agregada, US$ 181 millones en exceso por el gas licuado que se consume en el país. Eso equivale a 15% del precio de cada cilindro o balón de gas licuado que se comercializa y consume en nuestro país".

Que intervenga la FNE

A partir de ello, la comisión solicita al fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, que presente cuanto antes un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por la eventual colusión en el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Y ante la situación detectada, propone entre otras cosas, prohibir la integración vertical de las tres grandes empresas distribuidoras con las empresas que fabrican cilindros y aquellas que prestan servicios de certificación y de recertificación de los mismos, impidiendo asimismo cláusulas de exclusividad o cualquier otra estipulación contractual que perjudique la contratación de los servicios por parte de otros operadores del mercado de GLP de menor envergadura.

Uno de los integrantes comisión, el jefe de la bancada de diputados del PPD, Raúl Soto, señaló que "presentamos propuestas en materia regulatoria para bajar los precios; aumentar la competencia, no sólo privada sino también pública, a través de Enap y los municipios; y, al mismo tiempo, para regular de mejor manera el tema de los cilindros, avanzando en su uniformidad y universalidad".

Defensa de Lipigas

Tras la notificación de la comisión investigadora, Empresas Lipigas señaló, a través de un comunicado, que pese a haber apoyado siempre las medidas que promuevan la libre competencia en la industria, "rechazamos tajantemente cualquier dicho sobre una supuesta colusión en la industria del gas".

En este sentido, la empresa argumenta que el estudio de mercado de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), citado por la comisión de la Cámara, "no encontró ninguna infracción a la libre competencia, sino que hizo recomendaciones para mejorar la estructura del mercado", por lo cual "cualquier acusación de colusión carece de fundamento y es irresponsable" y, adicionalmente, niega tajante la existencia de sobreprecios.

"Tal como le hemos hecho ver formalmente a la FNE, al calcular los márgenes de la industria no consideraron impuestos, inversiones ni costos en tecnología, infraestructura, logística, transporte y servicio. Tampoco consideraron la inflación, que solo entre 2015 y 2020 fue de 15%. En la realidad, si se considera todo lo anterior, el margen operacional por kilo de gas de Empresas Lipigas en Chile no ha ido aumentando. Al contrario, disminuyó en 18,9% entre 2015 y 2020", aclara la empresa, en el comunicado, concluyendo que, por lo tanto, la premisa del sobreprecio "no es correcta", en el caso de Lipigas.