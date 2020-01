“Como Bernardo Larraín, integrante del grupo empresarial pido perdón”, el mea culpa del presidente de la Sofofa ante la colusión de CMPC

Industria

Además, criticó a quiénes apelan a la moral para desacreditar la participación de personas que se han visto envueltas en casos empresariales en el debate público.

"Como Bernardo Larraín, integrante del grupo empresarial, a pesar de que mis responsabilidades han estado en otras dimensiones, pido perdón", con esas palabras el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), realizó un mea culpa en la mañana de este jueves por la colusión que afectó al papel tissue entre el 2000 y 2011 y en la que participó CMPC Tissue, filial de la empresa ligada a su familia y en la que fue director por varios años.

"Son hechos gravísimos, me hacen sentir avergonzado, también triste, y cada vez que se activa el tema, esa vergüenza y tristeza por el dolor causado se reactiva", comentó.

Si bien Larraín Matte puntualizó que su injerencia en las empresas familiares siempre ha sido mayor en Colbún, de todas formas reconoció su rol en CMPC: "Fui director y soy parte del grupo controlador. Siempre me paro en el debate con toda mi historia personal, familiar y empresarial y con luces que me hacen sentir orgulloso, con errores gravísimos, que me hacen sentir avergonzado".

Además, el empresario criticó a quiénes apelan a la moral para desacreditar la participación de personas que se han visto envueltas en casos empresariales en el debate público, argumentando para él estas situaciones son más bien una "fuente de aprendizaje".

"Yo no creo en esas personas o instituciones que no declaran nunca equivocarse, que se presentan como garantes de la corrección o perfecciones caminantes. Yo les asigno más valor a las personas que por sus virtudes y errores se paran en el debate público sin ningún complejo. Más aún, en esta encrucijada moralista de que unos se pueden parar y otros no se pueden parar", dijo.

Sobre las palabras del expresidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, quien indicó que Larraín Matte debía salir de la Sofofa, el presidente del gremio indicó que siente "mucha confianza de la gente y los consejeros de la Sofofa y comparten conmigo de que estos casos dolorosos son fuente de aprendizaje".