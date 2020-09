¿Cómo llegan las finanzas de la aerolínea?

Industria

En sus últimos resultados financieros, Latam cerró con un flujo de caja de US$ 1.422 millones, "suficiente para seguir operando". Entre marzo y julio, informó que la capacidad se redujo en un 94% en comparación con 2019, gracias a los vuelos domésticos esencialmente en Brasil y Chile.

Durante el segundo trimestre, obtuvo ingresos por US$ 571,9 millones, un 75,9% menos que el año pasado. También obtuvo una pérdida operativa de US$ 694,8 millones y pérdidas totales por US$ 890 millones.

En paralelo, y gracias a que inició su reorganización en Estados Unidos, logró reducir sus costos operacionales en 45,6% hasta US$ 1.266,7 millones, a través de la finalización de algunos contratos con proveedores de flota, de la reducción de parte de la nómina y con medidas tomadas en torno al combustible.