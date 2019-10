Costos materiales por conflicto social superarían los US$ 1.000 millones

Industria

Se estima que los perjuicios al rubro supermercado por saqueos e incendios superan los US$ 500 millones.

Los supermercados –junto al Metro de Santiago- fueron el principal blanco de los disturbios y saqueos en medio del conflicto social que vive el país. Cifras preliminares dan cuenta que 335 supermercados fueron afectados, lo que equivale al 24% del total de establecimientos que hay en Chile. 335 locales fueron saqueados, 31 incendiados y otros seis sufrieron daños.

¿Cuál es el costo de todo esto? Las grandes cadenas como Walmart (matriz de Lider, Ekono y Acuenta), Cencosud (Jumbo y Santa Isabel) y SMU (Unimarc) están enfocadas en abrir los locales que no fueron afectados, y no hay tiempo aún para sacar cifras, se repite entre los ejecutivos.

Lo que está claro es que el daño es de gran magnitud. Según estimaciones extraoficiales, en base a cálculos preliminares de ejecutivos y ex altos gerentes de la industria, entre robos de productos e incendios, las pérdidas irían entre los US$ 450 millones a US$ 500 millones.

A esto se debe sumar el lucro cesante, que es lo que se dejará de vender en los establecimientos afectados o completamente dañados.

Se estima que sólo el robo de mercadería que afectó a las grandes cadenas va en un rango entre los US$ 250 millones a US$ 300 millones.

En situaciones de este tipo, la industria de los supermercados ha negociado con sus proveedores el costo de reposición.

21 vuelos canceló ayer Sky Airlines.

Seguros

En el caso de los supermercados destruidos por incendios, su costo de reposición dependerá del tamaño: para locales medianos, el valor va entre los US$ 3 millones a US$ 4 millones, mientras que en el caso de salas más grandes, tipo hipermercado, el rango va entre los US$ 6 millones a US$ 8 millones.

A todos estos costos se deberán sumar las ventas que se dejarán de realizar mientras los supermercados afectados estén cerrados. Un hipermercado –salas con más de 10 mil m2 de superficie- vende unos $ 2.000 millones al mes. En caso que se logre un acuerdo con el seguro, éste solo paga el equivalente a la utilidad, la que, sin considerar los gastos de administración central, va entre el 10% a 15% de los ingresos de un supermercado cada 30 días.

Si bien las empresas tienen seguros, las pólizas incluyen una serie de cláusulas que limitan, como, por ejemplo, el pago por actos maliciosos o terroristas. Esto, explican las fuentes consultadas, es complicado de definir.

58% de los cajeros automáticos no estuvieron disponibles, dijo la Asociación de Bancos.

Tanto que tras el terremoto en Concepción en 2010, donde también se vivieron episodios de saqueos y quemas de supermercados, hubo casos en que empresas y seguros se enfrentaron en la justicia.Pero no es todo, pues después se deben aplicar los deducibles. Además, los seguros tienen un tope agregado por evento.

Los otros costos

Junto a los supermercados, el otro gran damnificado en el conflicto social que vive el país es el tren subterráneo de Santiago.

El presidente del directorio del Metro, Louis de Grange, estimó que los costos materiales podrían superar los US$ 300 millones, fuertemente marcados por los seis vagones atacados, tres de los cuáles fueron totalmente incendiados. La cifra también incluye las estaciones quemadas.

Pero no es todo, pues las empresas que participan del Transantiago han sufrido el ataque a decenas de sus buses. Sólo el día viernes, cuando partió el conflicto, nueve máquinas terminaron totalmente calcinados luego de ser incendiadas en la rotonda Grecia.

Las AFP mantuvieron cerradas sus sucursales ayer.

La lista incluye además el incendio de varias municipalidades a lo largo del país, sucursales bancarias y de AFP, tiendas y bodegas de empresas dedicadas a la venta de materiales para la construcción, un consultorio de salud y las bodegas de la empresa Kayser.

Los pequeños comerciantes también fueron afectados, con saqueos y destrucción parcial de locales.

Con todo, ya se estima que los costos materiales derivados del conflicto -según fuentes consultadas de distintas industrias- podrían superar ampliamente los US$ 1.000 millones.