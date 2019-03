Crisis de empresario trasandino pone en riesgo operación de tienda Sodimac en Argentina

Industria

Una particular complicación enfrenta Falabella en Argentina, que nada tiene que ver con la situación económica. Al otro lado de la cordillera, el empresario Carlos de Narváez somentió a su empresa contructora Ribera Desarrollos SA a concurso de acreedores, al no poder hacer frente a sus obligaciones financieras en medio de la construción de un megaproyecto en Buenos Aires.

