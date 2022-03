Cruzados lanza aumento de capital y actualiza el costo que tendrá estadio San Carlos de Apoquindo

Industria

BTG Pactual será el agente colocador del recurso que buscan financiar una parte de la nueva fortaleza cruzada.

El receso del campeonato nacional ante los trascendentales duelos que tendrá la selección chilena estos días por las clasificatorias al mundial no significa que en Cruzados -sociedad que administra la rama de fútbol de la Universidad Católica- bajen la guardia para conseguir su sueño de modernizar el estadio San Carlos de Apoquindo.

Y es que la Católica dio el vamos al aumento de capital con el que busca financiar una parte de la nueva fortaleza cruzada. En resumen, este 29 de marzo comienza el periodo de opción preferente, por lo que los actuales accionistas tendrán el derecho de suscribir 1,0971654 acciones nuevas por cada papel que posean inscrito en el Registro de Accionistas al día 23 de marzo de 2022.

Los títulos serán ofrecidos a $ 125. Estos valores implican que si el aumento de capital de Cruzados es exitoso en su 100%, se recaudarán cerca de UF 335 mil, equivalentes a US$ 13 millones.

BTG Pactual será el agente colocador del aumento de capital.

Cabe recordar que hace unas semanas, Cruzados anunció un acuerdo de auspicio de naming rights para su futuro estadio con la empresa de telecomunicaciones Claro, el cual considera un horizonte de 20 años y compromete fondos por UF 965.000 + IVA (aproximadamente US$ 38 millones + IVA) durante la vigencia del contrato.

"Cuando nos planteamos el sueño de modernizar nuestro estadio, sabíamos que íbamos a tener que financiar una cantidad importante", dijo el presidente de Cruzados, Juan Tagle. "El acuerdo de naming rights con Claro fue un paso muy importante en lograr ese financiamiento. Sin embargo, este aumento de capital es igual de clave, ya que sin fondos frescos no podemos concretar el proyecto, que queremos comenzar en los próximos meses. Entonces, de corazón esperamos recibir el apoyo de todos nuestros accionistas y, en una segunda etapa, de todos nuestros hinchas para alcanzar la meta y tener plenamente financiado nuestro sueño", comentó.

Aumento de los costos del estadio

Claro que el proceso que está llevando el equipo de fútbol de la precordillera no está ajeno a lo que se vive en el mundo. La entidad informó que dado el alza en los costos de los materiales de la construcción se tuvo que ajustar el cálculo del valor que tendrá la remodelación del recinto en la comuna de Las Condes.

En este sentido, se indicó en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que la obra estará en un rango de entre UF 980.000 (US$ 38,8 millones) y UF 1.080.000 (US$ 42,8 millones), lo que es superior a las UF 900.000 (US$ 35,6 millones) aprobadas previamente por el directorio e informadas a la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad hace aproximadamente un año, que aprobó un aumento de capital destinado a financiar en parte este proyecto.

"Dicho aumento se ha producido por circunstancias ajenas a la sociedad, y se explica fundamentalmente por el importante aumento general en los costos de construcción ocurridos durante el último año en nuestro país y en el mundo; no obstante, la Sociedad se encuentra trabajando junto con sus asesores técnicos y los proponentes para efectos de que dicha alza sea lo más acotada posible", indicó Cruzados.