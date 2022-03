CSAV aumenta ganancias en casi 15 veces, pese a alza de costos en combustibles y cadena logística

Industria

Para mitigar las dificultades de la cadena logística, en los últimos dos años Hapag-Lloyd, donde la compañía tiene el 30% de propiedad, ha destinado más de US$ 2.100 millones a la compra de contenedores.

La Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) finalizó las operaciones del año pasado con una utilidad de US$ 3.210 millones, logrando así el mejor resultado de su historia, y que además en comparación de lo reportado en 2020 (US$222 millones), implica un aumento de 1.345%, o 14,4 veces más que en el período anterior.

Las cifras fueron impulsadas por el buen desempeño de Hapag-Lloyd, donde la compañía tiene el 30% de la propiedad. Esta naviera reportó en 2021 un EBITDA de US$ 12.842 millones, un EBIT de US$ 11.111 millones y utilidades por US$ 10.750 millones.

La pandemia generó un aumento significativo de costos en la cadena logística, que -en el caso de la industria naviera- se reflejó en un alza importante de costos por combustible, reposicionamiento de contenedores, traslado de contenedores en tierra, arriendo de espacio en naves de terceros y más personal, entre otros.

Al mismo tiempo, el mayor consumo y el proceso de reabastecimiento a nivel global (especialmente en mercados como Estados Unidos), ha producido una gran congestión, lo que impulsó las tarifas de forma significativa. Esto compensó los mayores costos y explica -en parte importante- el resultado de la compañía en 2021.

Para mitigar las dificultades de la cadena logística, Hapag-Lloyd ha realizado inversiones muy sustantivas en compra de contenedores y en órdenes de construcción. En los últimos dos años se han destinado más de US$ 2.100 millones con este objetivo.

Además, se desplegaron una serie de medidas operativas, como relocalización de naves en puntos de alta demanda, optimización de rutas y aceleración del proceso de digitalización. En ese sentido, Hapag-Lloyd duplicó las reservas que se gestionan online y hoy ya representan casi un cuarto de las ventas.

El gerente general de CSAV, Óscar Hasbún, destacó que el desempeño 2021 debe analizarse a la luz de la evolución que ha tenido el negocio en un espacio de tiempo más amplio. "Esta es una industria que, producto de los desbalances de oferta demanda del pasado sumó prácticamente una década sin poder recuperar el costo de capital. En el caso de CSAV tuvimos pérdidas por más de US$ 2.200 millones entre 2011 y 2017 y, para llegar hasta donde estamos hoy, entre 2011 y 2020 realizamos sucesivos aumentos de capital que suman casi US$ 3.300 millones", recordó.