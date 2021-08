CSAV eleva ganancias por positivo desempeño de Hapag-Lloyd

Industria

La firma controlada por el grupo Luksic es el principal accionista de la naviera alemana.

La demanda por contenedores a nivel mundial benefició este semestre a Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV). La firma controlada por grupo Luksic cerró el primer semestre con ganancias por US$ 974 millones, que significan un fuerte incremento respecto de los US$ 66 millones obtenidos en el mismo período del año pasado.



La explicación de este impulso es gracias a los positivos resultados obtenidos en su negocio de transporte de contenedores a través de Hapag-Lloyd, y en la cual mantiene un 30% de participación.



La naviera alemana Hapag-Lloyd reportó ganancias por US$ 3.284 millones durante el primer semestre, que representan un aumento de US$ 2.970 millones en comparación a lo alcanzado en el mismo período en 2020.

Explican que "estos resultados se deben a una fuerte demanda de servicios de transporte para contenedores que, combinada con una escasa capacidad de buques y una seria congestión en la cadena logística, han generado tarifas de flete significativamente más altas en la industria".



El gerente general de CSAV, Óscar Hasbún, señaló que "estamos muy satisfechos con el desempeño del negocio. Es un gran reconocimiento a todos nuestros accionistas que debieron concurrir a aumentos de capital por US$3.270 millones desde el 2011 y esperar casi 10 años para recibir un dividendo".



"Este resultado no viene por casualidad, sino por la convicción que hemos mantenido en una estrategia que nos ha permitido construir en conjunto con nuestros socios alemanes y árabes, una compañía de escala global, eficiente y competitiva", sostuvo.



Sobre las proyecciones para el resto del año, Hasbún afirmó que "los efectos de la pandemia de Covid-19 y su impacto en las cadenas de suministro, seguirán siendo un desafío para todos los actores de la industria, donde continuamos presenciando eventos que han generado una mayor congestión logística".