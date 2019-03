Cuatro viñas chilenas entre las 30 marcas más reconocidas del mundo

Industria

Las buenas noticias para las viñas chilenas tienen lugar tras un positivo cierre de año. De acuerdo a la Asociación de Vinos de Chile, las exportaciones cerraron 2018 con un aumento de 3% en el precio promedio.

La fórmula que ha usado la industria vitivinícola chilena para promoverse en el extranjero con productos de calidad sigue logrando resultados.

El ranking The world’s most admired wine brands 2019, elaborado por la revista inglesa Drinks International, posicionó a cinco firmas chilenas entre las 50 marcas con mayor reconocimiento internacional, una más que en la versión del año pasado.

Dentro de los primeros 30 lugares, en la cuarta posición se ubicó Viña Concha y Toro, que en esta ocasión bajó dos puestos respecto del ranking 2018. En la versión de este año, la compañía ligada a la familia Guilisasti se ubicó detrás por las firmas Penfolds (Australia), Torres (España) y Villa Maria (Nueva Zelanda).

A su vez, la Viña Errázuriz subió cuatro lugares hasta situarse esta vez en la novena posición. En la misma línea, Cono Sur (propiedad de Concha y Toro) avanzó siete lugares hasta alcanzar el lugar número once, mientras Viña Santa Rita -sociedad relacionada a Grupo DF- escaló un total de 19 puestos para ubicarse en el sitial número treinta.

“Este avance de 19 puestos en el ranking es símbolo del buen trabajo que se ha venido haciendo durante los últimos años”, señalaron desde Viña Santa Rita

Otra novedad importante para la industria chilena fue la reaparición de Viña Undurraga en el cuadro general -que considera un total de cincuenta marcas- al ocupar el puesto 41°, lugar que el año pasado tenía la viña sudafricana Nederburg.

Anunciado en Düsseldorf, Alemania, en su octavo año consecutivo, en el ranking de The world’s most admired wine brands 2019 participaron 200 expertos de la industria global del vino, con la colaboración de la empresa de posicionamiento Wine Intelligence, que realizó una trabajo de investigación y consultoría.

Desde el punto de vista de los países con mayor presencia en este listado, Francia contó con 15 marcas y Australia con ocho, seguidos de España y Chile con cinco bodegas cada uno.

