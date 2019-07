Industria

Presidente de Latam, Ignacio Cueto, dijo que en el corto plazo se tomará la decisión de cómo implementar los acuerdos con el grupo IAG y American Airlines, pues aún falta el visto bueno en los EEUU, que esperan sea en 2020.

La reestructuración del plan para ejecutar los Joint Business Agrement (JBA) o acuerdos de integración de Latam con sus socios American Airlines y el grupo IAG –British e Iberia, es un proceso que la familia Cueto ha llevado en casi total hermetismo después que la Corte Suprema le cerrara la puerta para Chile.

Sin embargo, en el marco del lanzamiento de su programa de reciclaje, el presidente del directorio, Ignacio Cueto, dijo que la empresa está trabajando en evaluar diferentes opciones para llevar a cabo el acuerdo, el que ya podría implementarse para las rutas a Europa.

“Estamos trabajando en ver alternativas y saber cómo lo implementaremos. Aún estamos en un proceso de análisis y esperamos en el corto plazo tener un plan”, dijo.

Pese a ello, hay algo que sí está complemente definido por la compañía aérea y es que Chile queda fuera de los JBA. Esto, porque uno de los posibles escenarios que había era volver a intentar una aprobación, pero esto tomaría por lo bajo otros dos años.

Consultado por esto, el presidente del directorio dijo que “en Chile ya se dijo la última palabra, está juzgado, sancionado, y en consecuencia tenemos que trabajar en el resto de las alternativas”.

Sobre cuál de los seis mercados que opera Latam sería el primero en entrar en vigencia los acuerdos, Cueto explicó que todos son una opción para ejecutarlos, sin embargo, lo que se está analizando ahora es cómo se le dará inicio a los JBA cumpliendo al mismo tiempo con la normativa nacional.

En paralelo, el ejecutivo explicó que otro de los procesos donde esperan luz verde es en el Departamento de Transporte de Estados Unidos, donde en menos de un año dijo que deberá salir la resolución para efectuar los vuelos que entran en el acuerdo con American Airlines.

La posible pérdida de los activos de Avianca

Hace una semana Latam ganó una serie de activos de la quebrada empresa de capitales australianos, Avianca Brasil, comprometiendo US$ 77,4 millones por una serie de cupos en aeropuertos de Sao Paulo y Río de Janeiro.

Sin embargo, la victoria fue amarga, ya que la autoridad aérea brasileña manifestó que la compañía no tenía derechos sobre los bienes conseguidos. Esto, porque de manera extraoficial se supo que la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) dijo que el remate no consideró que los tribunales locales de Brasil habían decidido que fuera la autoridad aérea la que redistribuyera los horarios de despegue y aterrizaje (slots) de Avianca Brasil. No obstante, aún no hay una postura oficial por parte de la autoridad del país carioca.

“Siempre hay que ponerse en todos los escenarios, pero estamos conformes con lo que se está haciendo. Hoy lo que nos queda es esperar a la última palabra de la ANAC”, dijo Ignacio Cueto al ser consultado por el tema.

En el remate Latam consiguió apropiarse de 22 pares de slots, lo que significa un aumento de 6,7% de presencia. Sobre los activos hasta ahora conseguidos, el presidente del directorio dijo que estaban preocupados de perderlos porque representan altos beneficios para la compañía.

“Tener más slot nos permite hacer más operaciones en horarios importantes, principalmente para pasajeros frecuentes como hombres de negocios. Estamos entonces muy preocupados, porque abordamos ese segmento”, dijo.

Según información pública de la compañía, Latam Arilines tiene actualmente tiene 328 pares de slots diarios Brasil. Donde más posee es en el aeropuerto de Guarulhos en Sao Paulo, con 181 espacios disponibles y, con la subasta sube en 13.

En el Aeropuerto Congonhas, en el mismo estado, la compañía tiene autorizado 108 pares de slots y suma otros cinco. Mientras que en Río de Janeiro, Latam hizo parte de sus 38 pares de slots, cuatro espacios horarios más.