Débil precio de la celulosa sigue marcando resultados de CMPC

Industria

Firma logró salir de las pérdidas en el tercer trimestre, aunque acumula un saldo negativo de US$ 112 millones en los nueve meses del año.

Empresas CMPC, entidad ligada a la familia Matte, reportó que en el tercer trimestre de este año ganó US$ 562 mil versus una pérdida de US$ 16,2 millones en igual período del año pasado. Si bien mejoró sus números, en el acumulado del año, la compañía acumula pérdidas de US$ 112 millones frente a los US$ 102 millones de utilidades que alcanzó en la misma fecha del año pasado.

Los ingresos ordinarios llegaron a US$ 1.290 millones en el tercer trimestre, una baja de 8% respecto al mismo período del año anterior, aunque un alza de 4% frente al segundo trimestre de este ejercicio.

Esto se explica por menores ventas de Celulosa (-13%), como resultado de los menores precios de fibra corta y volúmenes de celulosa y, en menor medida, por la baja de las ventas de Softys (-5%), debido a los menores precios de venta medidos en dólares compensados por mayores volúmenes.

Las ventas acumuladas a septiembre disminuyeron 10% con respecto al año anterior producto a las menores ventas de Celulosa (-19%), asociadas a menores precios de celulosa de fibra corta (-25%) y fibra larga (-12%) y por menores ventas de Biopackaging (-5%) debido a los menores precios promedios.

Mientras, el Ebitda consolidado de la empresa alcanzó los US$ 254 millones entre julio y septiembre, una baja de 11%, aunque en línea con el trimestre inmediatamente anterior. Este resultado se explica, principalmente, por los menores precios de celulosa.

En un comunicado, Empresas CMPC sostuvo que durante el tercer trimestre de este año, continúo respondiendo positivamente a las consecuencias que ha dejado en el país la crisis sanitaria provocada por la propagación del Covid-19 y su impacto en la actividad económica.

Agregó que esta capacidad de adaptación frente a la incertidumbre que sigue existiendo a nivel mundial, ha permitido que CMPC pueda seguir comprometida con la ejecución de su estrategia de largo plazo, que incluye la mantención de una estructura financiera conservadora y su calificación de grado de inversión.

"Este escenario marcó el resultado del tercer trimestre recién pasado, donde Empresas CMPC siguió observando una débil trayectoria del precio de la celulosa con respecto al trimestre anterior, pero experimentó un alza en las ventas en sus distintos negocios", destacó.