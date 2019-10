Delta detalla a la SEC marco de acuerdo para alianza estratégica con Latam

Industria

El documento define que en el evento de que la transición implique costos o pérdidas mayores a US$ 350 millones para la firma nacional, y no se logre una compensación, se puede abrir una mediación en el ICC.

A 15 días de haberse anunciado la que probablemente compite por ser la operación del año, Delta liberó ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el framework agreement que firmaron Ed Bastian, CEO de la norteamericana, y Enrique Cueto, CEO de Latam Airlines, el 26 de septiembre.

En el marco de la entrega de sus resultados, el documento de cerca de 40 páginas establece todos los puntos relacionados con la alianza estratégica, la que involucra recursos por más de US$ 4.000 millones, considerando una OPA por el 20% de Latam, la compra de 14 aviones y un pago de US$ 350 millones a la firma nacional para apoyar la conformación del acuerdo.

Por ejemplo, en el artículo segundo establecen que harán todos los esfuerzos razonables para negociar y celebrar uno o más acuerdos definitivos que reflejen los términos establecidos en este documento.

Enrique Cueto, CEO de Latam, y Ed Bastian, CEO de Delta, firmaron el documento.

Un punto hasta ahora desconocido del acuerdo entre Latam y Delta, establece un mecanismo para determinar pagos adicionales bajo circunstancias extraordinarias.

Esto, porque después de la implementación de la alianza estratégica, Latam revisará y determinará las pérdidas y costos reales de la transición.

Así, en el caso de que la firma ligada a los Cueto determine que los montos son mayores a los US$ 350 millones acordados -de los cuales ya se concretaron los primeros US$ 150 millones-, las partes podrán discutir de “buena fe” los posibles pagos y otros ajustes con los que la norteamericana podría compensarla.

Para esto, Latam proporcionará acceso razonable a información sobre sus costos y pérdidas relacionados con la transición, que implica terminar acuerdos con American Airlines y One World, para luego sellar la alianza con Delta.

Como es usual en estas operaciones, las partes dejaron abierto un mecanismo de resolución de diferencias en caso de que no exista acuerdo, fijando plazos de negociaciones y de avisos para iniciar una medicación, la que en última instancia establece una opción en el International Chamber of Commerce (ICC).

Participación minoritaria

En el artículo sexto del documento, las partes detallan todos los alcances de la oferta por el 20% que lanzará la norteamericana una vez que reciba visto bueno del Departamento de Justicia en Estados Unidos para iniciar el proceso.

Por ejemplo, se fija el 15% como mínimo para declarar exitoso el proceso y se fija un mecanismo en el caso de que concurra más del 20% fijado como umbral.

De todos modos, se estipula que si al cierre del plazo de la oferta no se ha logrado el porcentaje deseado, Delta podrá extender la oferta lo máximo posible según estipula la legislación.

En otro de los puntos de este capítulo establece las condiciones de cómo se debe conducir el negocio, básicamente realizando todos los esfuerzos comerciales razonables para llevar a cabo sus negocios en el curso normal. Además, tiene algunas restricciones habituales en materias como la fusión o consolidación con un tercero, entre otros aspectos.

Finalmente, establece en el artículo décimo las razones bajo las cuales se puede terminar este acuerdo, por ejemplo a través de un acuerdo mutuo, un incumplimiento material de alguna de las partes de los términos de la alianza, que no pueda ser solucionado, entre otros escenarios.

Norteamericana delinea planes para fortalecer Miami

En la primera entrega de resultados tras la alianza Latam-Delta, la norteamericana abordó sus planes para fortalecer su presencia en el aeropuerto de Miami, terminal donde el año pasado tuvieron una operación equivalente al 6% del total, lejos del cerca de 70% que representó su archirrival American Airlines.

Los máximos ejecutivos de Delta –encabezados por Ed Bastian- aclararon a analistas que no están pensando hacer un nuevo centro de conexiones –conocidos como hubs- en esa ciudad, sino que hacer aumentos selectivos de vuelos.

"No estamos creando un nuevo complejo de conectividad gigante", dijeron, aunque el plan es reemplazar parte del flujo que toma American Airlines de parte de Latam Airlines.

"Miami se parecerá a Dallas, Denver o Chicago", agregaron, sumando vuelos que combien con los que llegan de Latam a Miami.

El plan a largo plazo es seguir fortaleciendo Atlanta como principal punto de conexión para el tráfico con Sudamérica, detallaron.

Además, la empresa detalló que el negocio les permtiriá sumar US$ 1.000 millones en nuevos ingresos anuales en los próximos cinco años producto de la alianza, la que los llevará a ser junto a Latam la principal aerolínea de Sudamérica.

Además, precisaron que en septiembre se concretó el primer pago de US$ 150 millones para apoyar la conformación de la alianza y que durante la última etapa del año se desembolsarán del orden de US$ 100 millones adicionales, los que están contemplados dentro de su plan de inversiones, como parte de la compra de aeronaves Airbus A350 que forma parte del plan.