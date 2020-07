Delta reporta la segunda pérdida más grande en su historia y castiga inversión en Latam

Industria

La compañía informó una pérdida antes de impuestos de US$ 7 mil millones entre abril y junio. Respecto a la inversión en la chilena, dijo que "registró una reducción de US$ 1.100 millones".

Delta Airlines reportó, este martes, su segunda pérdida más grande su historia, arrastrada por una reactivación más lenta de la actividad en Estados Unidos -ante el resurgimiento de casos en el país- y por el inicio de los procesos de reestructuración de dos de sus socios latinoamericanos en el Tribunal de Quiebras de Nueva York durante el segundo trimestre, Latam Airlines y Aeroméxico.

La mayor empresa del mundo -de esta industria- informó una pérdida antes de impuestos de US$ 7 mil millones entre abril y junio. En términos ajustados, la pérdida fue de US$ 3.900 millones, sin contar los US$ 3.200 millones "relacionados directamente con el impacto del Covid-19 y la respuesta de la compañía, incluidos los cargos de reestructuración relacionados con la flota, amortizaciones relacionadas con ciertas inversiones de capital de Delta y el beneficio de la subvención de la Ley CARES reconocido en el trimestre", detalló el comunicado de la firma.

En detalle, la compañía registró US$ 2.500 millones en cargos relacionados con la flota y otros cargos, tras tomar "la decisión de retirar todas las flotas MD-90, 777 y 737-700 y partes de sus flotas 767-300ER y A320 a fines de 2020". Esto se suma, dijo, al retiro de otras aeronaves y a la cancelación de "su compromiso de compra de cuatro aviones A350 de Latam".

Y agregó que "registró una reducción de US$ 1.100 millones en su inversión en Latam Airlines y una reducción de US$ 770 millones en su inversión en Aeroméxico", luego de que ambos socios reportaran pérdidas financieras y decidieran acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras. En diciembre, la aerolínea había pagado cerca de US$ 1.900 millones por el 20% de la firma chilena.

"Como resultado de las solicitudes de quiebra de Grupo Aeroméxico y Latam, ya no tenemos influencia significativa sobre Grupo Aeroméxico o Latam y hemos descontinuado la contabilización de estas inversiones bajo el método de participación en el trimestre de junio de 2020", explicó la firma en el reporte.

Pero este no es el único socio en problemas. La aerolínea británica Virgin Atlantic, también en proceso de acordar un rescate financiero por US$ 1.250 millones, llevó a Delta a reducir su inversión durante el trimestre, lo que resultó en un cargo de US$ 200 millones.

Las acciones de Delta caen, a esta hora, cerca de 3,5%.

Demanda más lenta

Delta dijo que el resurgimiento de nuevos casos de coronavirus y las restricciones de viaje relacionadas han estancado la incipiente recuperación en la demanda de viajes de EEUU, por lo que tuvo que reducir la cantidad de vuelos que esperaba sumar en su itinerario el próximo mes.

La aerolínea agregará no más de 500 vuelos en agosto, frente a los 1.000 que había planificado, y dijo que no se ve sumando mucho más hasta el final de este año.

"El crecimiento de la demanda se ha estancado en gran medida", dijo el presidente ejecutivo Ed Bastian en una entrevista reseñada por Bloomberg. "El ritmo de mejora a partir de este punto dependerá de la confianza de los consumidores en volar (...) Estamos más o menos estancados. No vamos hacia atrás".

La aerolínea redujo los gastos operativos en un 53% al estacionar algunas aeronaves, retirar otras y reducir los gastos de mano de obra, gracias en parte a 45.000 trabajadores que tomaron licencias voluntarias no pagadas.

Además, al menos 15.000 trabajadores se inscribieron en paquetes de jubilación anticipada o separación voluntaria antes de la medianoche del lunes; una cifra que no incluye a los pilotos, que tienen otra semana para decidir.

Resultados en detalle

En detalle, Delta informó que la pérdida diluida ajustada por acción totalizó US$ 4,43, peor que los US$ 4,16 esperados por los analistas encuestados por FactSet.

En tanto, los ingresos totales ajustados se ubicaron en US$ 1.200 millones, excluyendo las ventas de refinerías, y se traducen en una caída de 91% frente al año anterior, ante una reducción de la capacidad del sistema del 85%.

La compañía promedió US$ 43 millones en efectivo diario para el trimestre, aunque dijo que ya para junio el monto había caído a unos US$ 27 millones diarios. En marzo, la firma reportó unos US$ 100 millones.

A pesar del revés, Delta aún espera reducir la quema de efectivo a cero para fin de año y volver a la "rentabilidad, marginalmente", en primavera boreal. "No mucho, pero esa es la esperanza", dijo Bastian.

Delta terminó el trimestre con US$ 15.700 millones en liquidez a través del financiamiento gubernamental, sumado a otros. La aerolínea está debatiendo si tomar un préstamo federal adicional de US$ 4.700 millones.