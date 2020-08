Deuda promedio de empresas que piden quiebra sube 121% en segundo trimestre

Industria

Las personas que realizan el procedimiento de liquidación voluntaria también van incrementando el monto de la deuda promedio. En el segundo trimestre del año llegó a a $ 29,3 millones.

Defensadeudores.cl en conjunto con la Universidad de Playa Ancha lanzaron el "Barómetro de la Deuda" correspondiente al trimestre móvil abril-junio, que recoge el nivel de deudas que presentan las personas y empresas que decidieron acogerse al procedimiento de liquidación voluntaria establecido en la Ley 20.720 durante esos períodos de tiempo.

El estudio, que se realiza por cuarto mes consecutivo, deja en evidencia que en el segundo trimestre el monto de la mora de las empresas que se acogieron a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento (ex Ley de Quiebras) aumentó en un 121% respecto al primer trimestre, llegando a $ 89,8 millones.

"Esto responde al complejo escenario actual, donde no solo las empresas con baja inversión consideran la liquidación como una alternativa, si no que la situación de insolvencia afecta a todos por igual. Esto quiere decir que ya no están fracasando y bajando la cortina solamente pequeños emprendimientos o pequeñas empresas, sino que empiezan a ser empresas de mayor tamaño las que se declaran en quiebra", explicó Ricardo Ibáñez, abogado y socio fundador de Defensadeudores.cl.

Para el abogado esto trae consecuencias negativas. "El riesgo de empresas que se declaran en quiebra de mayor tamaño es que son empresas que por regla general tienen mayor mano de obra y en consecuencia la cesantía que arrastran es mucho mayor", especificó.

¿Cuánto deben las personas que solicitan la quiebra?

El análisis da cuenta que las personas que realizan el procedimiento de liquidación voluntaria también van incrementando el monto de la deuda promedio. En el segundo trimestre del año se observa un aumento del 12% respecto al trimestre marzo-mayo, llegando a $ 29,3 millones.

Para el abogado Ricardo Ibáñez estas cifras resultan preocupantes porque dan cuenta que "la insolvencia está afectando a todos los grupos socioeconómicos" y proyecta que irá acrecentándose.

"Creemos que el monto de mora de las personas que solicitan la quiebra debiese ir subiendo ante la reorganización de grandes empresas como Enjoy, en que se opta por desvincular a ejecutivos de la plana mayor. Ya no estamos hablando de que las empresas están desvinculando a la mano de obra más barata, sino que muy por el contrario, lo están haciendo con trabajadores de mucho mejor nivel", visualizó.

Para los procedimientos de liquidación voluntaria de personas, al diferenciar en función del sexo, la deuda de las mujeres que solicitan la liquidación tiene un aumento del 14% en el segundo trimestre del año, respecto del primer trimestre. De esta forma, la mora del género femenino llega a $ 26 millones y se acerca al monto de los hombres, que es de $ 33 millones.

"La mujer se lleva indudablemente la peor parte en la insolvencia, ya que se trata de un endeudamiento de mala calidad, que no se traduce necesariamente en bienes que permanecen en el tiempo", subrayó el experto.

¿Cuánto deben las personas según su edad?

El estudio también refleja una preocupante situación. En comparación con el primer trimestre, el tramo de edad que presenta mayor aumento en el monto de deuda corresponde a los adultos mayores, con un alza del 84%.

"Llama profundamente la atención que el tramo de edad que se encuentra más cercano al término de su vida laboral, aumente sus niveles de deuda. El monto de deuda en nuestro país crece a medida que aumentan los años y la gente que se declara en quiebra a mayor edad, lo hace de manera más drástica", alerta Ricardo Ibáñez.

En tanto, respecto al trimestre móvil abril-junio, los tramos de edad que presentan el mayor monto corresponden a 65 años en adelante con un monto promedio de $ 47 millones y entre 50 y 65 más años con un monto cercano a los $ 34 millones.

En tanto, los jóvenes en promedio tienen una deuda cercana a los $ 15 millones y son quienes se liquidan con un menor monto, mientras que las personas entre 30 y 49 años se liquidan con una mora cercana a los $ 30 millones.