Diputados rechazan con 118 votos proyecto de prórroga a la Ley de Jibia

El ministro de Economía Juan Andrés Fontaine cuestionó el actuar de los diputados.“Estamos sacrificando empleo y sacrificando exportaciones (…) Yo esperaba que imperara la cordura”.

La Cámara de Diputados dio un categórico rechazo al proyecto presentado por una bancada transversal de parlamentarios que buscaba posponer la entrada en vigencia de la Ley de Jibia, aprobada en enero de este año.

Tras 118 votos en contra, 21 a favor y 4 abstenciones, la legislación actual que regula los formatos de pesca del molusco comienza este viernes 16 de agosto.

El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, quien presenció desde la sala la votación, criticó la decisión de los parlamentarios, manifestando que "estamos sacrificando empleo y sacrificando exportaciones (...) Yo esperaba que imperara la cordura".

En el discurso previo a la votación, Fontaine señaló "hasta US$ 150 millones no serán exportados y quedarán en el mar".

"Considerábamos sensato prolongar el tiempo de adaptación para que cuando la ley entre en vigencia estuviera bien preparado el sector pesquero, de manera de evitar el desempleo que se puede provocar. Además, considerando que hay un hecho sobreviniente que es que la jibia se ha alejado de nuestras costas, entonces no va a poder ser pescada en gran cantidad por los pescadores artesanales que supuestamente se ven favorecido por la ley", indicó el ministro.

En esa línea, la diputada del Frente Amplio, Camila Rojas, quien forma parte de la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara, señaló que "el subsecretario Román dijo que habría apoyo a los trabajadores y trabajadoras que quedasen desempleados y nosotros vamos a apoyar las medidas que tengan esa iniciativa".

Rojas agregó que "la cuota que le corresponde a la industria (20%) ya fue capturada durante el 2019. Si la industria hoy no tiene esos puestos de empleo es porque ya capturó su cuota de jibia este año. Hay que dejarles claro a la industria que ellos tienen que adaptarse, por tanto, tienen varios meses hasta el 2020 para hacerlo, además de los seis que perdieron por insistir en las presiones para que esta ley fuera prórrogada".

Las reacciones del sector no tardaron en llegar. Desde la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES) agregaron que "es impactante la comprobación del ánimo del parlamento de buscar corregir los asuntos del país pesquero destruyendo a la pesca industrial y no escuchando argumentos técnicos (...) El parlamento no tiene interés por entender la realidad operacional de la pesca industrial".

"Queremos insistir que la solución planteada por el Gobierno para las 1.700 familias que perderán su trabajo,a través de una Plataforma Social no sirve, porque es un arreglo inviable para estas familias", añadieron desde el gremio.

A las afueras del Congreso el escenario era diferente, ya que parte de los pescadores artesanales celebraron la decisión. "Hoy el Congreso reafirmó que las malas prácticas como el arrastre no pueden hipotecar el futuro de la Jibia y de ningún recurso pesquero de Chile", sentenció el dirigente Pascual Aguilera, de la Coordinadora Nacional de Jibieros.