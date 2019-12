Director general de concesiones defiende acuerdo con No + Tag: “En suma, los usuarios que han circulado sin tag pagarán la totalidad del uso de las autopistas”

Industria

Hugo Vera, indicó que actualmente de los dos millones de infracciones, sólo se paga el 13%, mientras que mediante el acuerdo se podrá recaudar más fondos para las municipalidades.

El director general de concesiones, Hugo Vera, salió esta mañana a defender el acuerdo alcanzado hace tres días entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la organización No + tag. Mediante una carta en El Mercurio, la autoridad explicó que en la práctica la infracción por no tener tag o andar con tag inhabilitado llega a cerca de $ 50.000, pero en la práctica se tradujo en multas diarias por $ 300.000, porque el cobro se reiteraba si se cambiaba de autopista, "lo que no es razonable".

Este motivo produjo que de los dos millones de infracciones por este tema, sólo se paga el 13% del total, lo que dejó vehículos inhabilitados para obtener el permiso de circulación. Por ello, cuenta Vera, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría un proyecto de Ley que fija la infracción en aproximadamente $ 50.000, con independencia de las autopistas por donde circule.

"Para que los usuarios anteriores tengan un trato justo y equitativo, el acuerdo alcanzado entre el MOP, gremios de transporte, concesionarias y diversas organizaciones busca asimilar la sanción establecida en el referido proyecto para que todos aquellos que en el pasado hayan sido sancionados con múltiples multas diarias por circular sin tag, a través de un convenio de pago que es equivalente al 20% del total de las multas", dice Vera en la misiva.

Esto beneficiará directamente a las municipalidades, pues son los organismos que recaudan los fondos de las multas. "En suma, los usuarios que han circulado sin tag pagarán la totalidad del uso de las autopistas, más una infracción del tránsito similar a aquella que regirá una vez aprobada la ley", añade el director de concesiones.