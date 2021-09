Dreams se lanza contra la SCJ tras rechazar solicitud para incorporar más plazo de entrega para casino en Iquique

Industria

Operador acusa que por 540 días no pudo acceder a los terrenos donde se emplazará el futuro casino en la Región de Tarapacá​​.

Una nueva arista judicial abrió Dreams por su casino en Iquique, la única plaza que se adjudicó en 2018.

La operadora ligada a los hermanos Fischer dio a conocer que por 540 días no pudo acceder a los terrenos donde se emplazará el futuro casino en esa ciudad, y que además, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) rechazó su solicitud de incorporar esos 18 meses en los plazos de entrega de las obras.

En un comunicado, la firma señaló que durante ese año y medio, dada la declaración de monumento nacional del ex Estadio Cavancha, la concesionaria estuvo impedida de iniciar las obras, por lo que no tienen responsabilidad en el retraso. Es así que el 10 de septiembre ingresaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones regional por la situación.

Para construir el proyecto, Dreams tiene un plazo total de tres años, dos años por ley y otro año por la prórroga permitida por el reglamento. Marcelo Zamorano, gerente del Casino de Iquique, dijo en una declaración que "fuimos privados de 540 días para la ejecución del proyecto adjudicado en licitación pública, por la demora en la entrega del terreno por causas que no nos son imputables".

Esto, ya que parte del terreno donde se ubica el casino, corresponde al Estadio de Cavancha, que fue declarado monumento histórico. "Obviamente, nos vimos imposibilitados de iniciar la construcción una vez que nos adjudicamos la licencia de operación en junio de 2018, lo que retrasó forzosamente el inicio de las obras", insistió el ejecutivo.

El reclamo de Dreams es que el regulador de la industria ejerció sus facultades para descontar los días en que los casinos no pudieron construir las obras debido a las cuarentenas, debido a la emergencia sanitaria. "No entendemos por qué la Superintendencia antes pudo hacerlo y ahora dice no tener facultades, cuando, en estricto rigor, en ambos casos, la imposibilidad de construir está justificada y no son responsabilidad de la empresa", señaló Zamorano.

La firma sostuvo en su declaración que Mauricio Soria, Alcalde de Iquique, aseguró a través de un Oficio Ordinario enviado a la SCJ que como Municipalidad no tienen reparos con lo solicitado por Dreams: "No se debería imputar al plazo de ejecución del proyecto el período anterior a la firma de arrendamiento, el cual se vio retrasado por la declaratoria de Monumento Histórico del ex Estadio Cavancha realizada por el Consejo de Monumentos Nacionales".

El proyecto de Dreams en Iquique contempla la construcción de más de 35.000 mts2 de instalaciones, incluidos un casino de juegos, un hotel 5 estrellas de 120 habitaciones, un área comercial y cultural, un Centro de Convenciones para 2.000 personas y 600 estacionamientos.