DT y fallo Latam: “Vamos a mantener el criterio”

Industria

Mauricio Peñaloza aseguró que la sentencia de la Corte de Apelaciones no hará cambiar la interpretación del servicio.

Tranquilo y seguro se mostró el director del Trabajo, Mauricio Peñaloza, respecto al reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que dio la razón al Sindicato de Tripulantes de Cabina Lan Express y que desacreditó la tesis del servicio, el cual había señalado que el término unilateral de la huelga que realizaron los trabajadores en abril de 2018 no era válido.

Antes de profundizar en el caso, Peñaloza recalcó que “cada año gestionamos e intermediamos 750 huelgas, y de esas huelgas que se declaran cada año, sólo se hacen efectivas 150. Como Dirección del Trabajo logramos a través de la mediación que se llegue a acuerdo entre las partes, en cada año, en unos 600 casos”, comenzó destacando el director del servicio.

En relación al fallo que deslegitimó la interpretación de la DT respecto a la forma en que se dio término al conflicto, Peñaloza enfatizó en que “es un caso concreto en el cual la DT no es parte de ese juicio, es un juicio entre las partes -empleador y uno de los sindicatos-, y por tanto, la DT no tiene ninguna vinculación directa con él”, recalcó.

Si bien el fallo de la Corte de Apelaciones señaló sobre el término de una huelga que “en ningún caso puede sostenerse que en la generación, desarrollo y conclusión pueda decidir el empleador o un tercero, como en este caso es la Dirección Trabajo”, Peñaloza aseguró que dicha frase no hará cambiar al servicio en su doctrina.

“Si hay un caso judicial en que un juez interpreta las normas en una forma distinta a lo que lo hace la Dirección del Trabajo, eso está dentro de la legalidad y del ordenamiento jurídico, lo cual no significa que nosotros necesariamente tengamos que cambiar nuestra interpretación en los otros 749 casos que vemos día a día”, enfatizó.

En línea con eso, el director del servicio recalcó que la Dirección del Trabajo mantendrá su interpretación legal de las normas laborales.

“Vamos a mantener los criterios que hemos comunicado a través de todos nuestros dictámenes con relación a la negociación colectiva, la huelga, a la última oferta, a las reincorporaciones individual, cada uno de los dictámenes”, dijo.

Al ser consultado respecto a si acatarán el fallo, Peñaloza recalcó que “acá nosotros no somos parte. No nos podemos hacer cargo de lo que diga o no diga ese fallo cuando es respecto de un empleador y de un sindicato”, acotó el director.