Dueño de Helados San Francisco: “Hay un montón de ilusiones y expectativas terrible”

Industria

Empresario dice sobre la relación con sus trabajadores: “No hay que llevarse todas las utilidades para la casa, sino que hacerlos partícipes de las ganancias”.

Francisco Mac-Clure es el creador de San Francisco de Loncomilla, el principal actor del segmento de helados premium en el país. Tiene una mirada muy crítica de todo el proceso constituyente.

“Vamos a comenzar a redactar una nueva constitución que, salvo que se arranquen con algo muy inesperado, no va a cambiar la situación de las personas. Si el gran problema es cómo reactivamos este país de vuelta. Ese es el gran dilema. Pero veo que no estamos ni siquiera muy preocupados de hacerlo; estamos todos esperanzados en las arcas fiscales, pero, nosotros, que pagamos impuestos, nos damos cuenta que estamos bien cerca de tocar fondo, si es que no está topando. Y no veo una reacción por ningún lado, y eso es lo preocupante. Tenemos una gran cantidad de gente que está sin trabajo y eso es lo peor que le puede pasar al ser humano”, sostiene el empresario.

-¿No cree que un cambio constitucional pueda mejorar la vida de los chilenos?

-Pero, dígame, en qué, si la única forma de mejorar la vida de los chilenos es organizándose y trabajar, el resto es una ilusión. Dicen: “Ahora vamos a tener una vida más digna”. Con eso, ¿qué es lo que le está diciendo a las personas? Hay un montón de ilusiones y una cantidad de expectativas terrible.

Vamos a lo práctico: lo que se necesita es que haya buen trabajo y ojalá mejoraran las remuneraciones. Piense usted una sola cosa: ¿cree que hay esperanzas de mejoras consistentes en las remuneraciones en general? Ninguna, si no hay por dónde. Lo demás es creerse el cuento.

-¿Cuál es su evaluación del gobierno del presidente Piñera?

-Pésimo, qué quiere que le diga.

-¿Usted no cree que vayan a ver mejoras en el país en materia de igualdad con una nueva constitución?

-Nada. Eso, por lo demás, no lo hace la constitución. ¿Cómo se arregla la desigualdad? bueno, parta con los parlamentarios. Pregúntenles si encuentran que su remuneración y la del resto del país están en términos de igualdad o no. Aquí tenemos una prédica y una realidad totalmente diferente.

No es la constitución la que nos va a permitir los grandes cambios, si ya sabemos que lo que requerimos es un país con una buena economía. Si dan como ejemplos a Nueva Zelandia, Australia y países asiáticos, y ahí no se regala la plata.

-Se ha visto afectado, primero, por la crisis social y luego la pandemia.

-No. Gente se nos ha enfermado, las hemos vivido todas, pero, no. Nosotros somos grandes proveedores del retail, de las cadenas de supermercados, y la gente todavía está comprando helados. No nos ha ido mal.

Somos los terceros abastecedores de helados más grandes del país. Primero está Nestlé, luego Bresler y después nosotros San Francisco de Loncomilla, peleando el tercer lugar con Trendy, con una facturación en torno a los US$ 25 millones al año.

-¿Cuál es la relación con sus empleados?

-Muy fácil: es una relación en que se incluye a todos los trabajadores; no hay que llevarse todas las utilidades para la casa, sino que hacerlos a ellos partícipes de las ganancias. Todos mis trabajadores tienen en sus compensaciones un porcentaje de las utilidades cuando las haya. Desde el primer día, desde el principal ejecutivo hasta el de más abajo. Es lo que hoy día llaman neoliberalismo o repartir el lucro. ¿Por qué lucrar uno nomás? Los que trabajan con uno también tienen que lucrar. Así cooperan con uno y no están arrastrando el poncho. Esto se llama alinear los incentivos. Por eso todo se tiene que conversar, porque si los incentivos son una porquería no va a servir de nada.

-¿Cómo masificar este tipo de medidas?

-Es la única forma futura en que usted pueda tener éxito en la vida. Soy un convencido que tiene que ser así. El chorreo no sirve ni alcanza, hay que compartir, y verá usted que le va a ir bien.