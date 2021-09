"El barril está vacío, no queda nada que raspar": La escasez de chips se intensifica y le costará a los fabricantes de automóviles US$ 210.000 millones en ventas

Industria

El consultor AlixPartners predice que los fabricantes de automóviles globales construirán 7,7 millones de vehículos menos debido a la crisis de los chips este año.

El costo de la escasez de chips se ha disparado en más del 90%, lo que eleva el impacto total a los ingresos de 2021 para los fabricantes de automóviles del mundo a US$ 210.000 millones.

Ese es el último pronóstico terrible de AlixPartners, que predice que los fabricantes de automóviles globales construirán 7,7 millones de vehículos menos debido a la crisis de los chips este año. Eso es casi el doble de la estimación anterior del consultor de 3,9 millones. A pesar de los esfuerzos en curso para apuntalar la cadena de suministro, la disponibilidad de semiconductores ha empeorado a medida que los fabricantes de automóviles agotan las existencias y otras industrias no tienen más de sobra.

"El barril está vacío, no queda nada que raspar", dijo Dan Hearsch, director gerente de la práctica automotriz e industrial de AlixPartners. "De cara al futuro, los ingresos sufrirán. Las ventas no se habían resentido porque había suficiente inventario del que sacar. Ya no está allí".

Los fabricantes han comenzado a advertir que los problemas se están propagando y podrían afectar las ganancias del tercer trimestre, y los proveedores Faurecia SE y Hella GmbH & Co. se unieron el jueves a la unidad de camiones Traton SE de Volkswagen AG como los últimos en hacer sonar la alarma.

La semana pasada, el pronosticador IHS Markit hizo el mayor ajuste hasta ahora en sus proyecciones de autoproducción, que han estado cayendo durante todo el año debido a la escasez global de chips.

Los centros de suministro clave en el sudeste asiático se han visto afectados por el cierre de fábricas a medida que se propagan los brotes de Covid-19. Ahora se necesitan un récord de 21 semanas para completar los pedidos de chips y los ejecutivos automotrices dicen que la escasez podría durar años.

"Ciertamente se siente como la escasez de suministro más prolongada que ha visto la industria porque no ha terminado", dijo Hearsch. "Sin duda es el de mayor alcance. Este es cada lugar. Esto es todo el mundo ".

A medida que el inventario en los lotes de los concesionarios se ha reducido, los precios de los automóviles se han disparado, alcanzando un récord de US$ 43.355 en Estados Unidos en agosto, según el investigador Cox Automotive. La oferta es tan limitada que algunos concesionarios han recurrido al alquiler de coches para tener algo que mostrar en sus salas de exposición, dijo Hearsch.

La escasez de chips comenzó a fines del año pasado cuando los fabricantes de automóviles subestimaron la demanda a medida que se aflojaban las restricciones de la pandemia. La crisis ha desafiado la resolución, gracias a actos de la naturaleza, incendios y Covid-19.

Esta es la tercera estimación que AlixPartners ha emitido este año sobre el impacto financiero de la escasez. Comenzó prediciendo en enero que costaría a la industria US$ 61 mil millones y luego lo elevó a US$ 110 mil millones en mayo.

Hearsch dijo que no podía garantizar que no habrá más ajustes al alza en el pronóstico dada la miríada de incertidumbres que enfrenta la industria.

"Francamente, no está mejorando", dijo Hearsch. "La gente se está adaptando al hecho de que esto llevará mucho más tiempo de lo que pensamos".