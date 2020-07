El estudio de abogados que fichó el comité de acreedores de Latam como representantes en Chile

Industria

La selección de los siete integrantes deberá ser aprobado por el juez James L. Garrity, del Tribunal de Quiebras de EEUU para el distrito sur de Nueva York.

El comité de acreedores de Latam propuso a Morales & Besa como su representante en Chile, para asesorar al grupo en el marco del proceso de reestructuración que lleva la aerolínea bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.

En un documento presentado este jueves ante el juez James L. Garrity, y que está a la espera de su aprobación, el comité informó que la firma "proporcionará valiosos servicios con respecto a asuntos legales chilenos (...) particularmente aquellos relacionados con el reconocimiento de los Casos del Capítulo 11 en Chile, las complejidades y los riesgos involucrados en dicho reconocimiento, así como los problemas legales chilenos".

Es decir, serían los abogados chilenos del comité de acreedores y asesorarán, desde el punto de vista de la ley chilena, al grupo. Funcionarán como la contraparte de Latam en el caso, que hoy es representada por Claro & Cia., el counsel chileno del deudor.

La contratación se haría efectiva a partir del 12 de junio de 2020, en caso de ser aprobado.

El comité detalló en el documento que "Morales & Besa no tiene conexiones con los deudores, los acreedores de los deudores en la lista de las partes interesadas, sus respectivos abogados y contadores, el Fideicomisario de EEUU o cualquier persona empleada en la oficina del Fiduciario".

Así, destacó que Morales & Besa es una "persona desinteresada" y no representa ni posee un interés adverso a los intereses del Comité, los Deudores o sus propiedades.

El comité de acreedores está conformado por siete integrantes. Entre ellos el Bank of New York Mellon, Compañía de Seguros de Vida Consorcio, AerCap Holdings, Aircastle Limited, Lufthansa Technik Aktiengesellschaft y Repsol. También es parte del grupo el Sindicato de Pilotos de Latam.

El equipo legal

Los abogados que estarían dedicados a este proceso son los socios Myriam Barahona y Álvaro Barriga; los asociados senior Orlando Palominos y Guillermo Pizarro; los asociados Bernardo Mora, José Manuel Llamazales, Arantza Pons; y Juan Luis Goldenberg, como consejero.

Según fuentes conocedoras del asunto contactadas por DF, Goldenberg tuvo un rol protagónico en la discusión de la Ley 20.720, como asesor de la Superintendencia de Insolvencia para la discusión e implementación de la normativa.

Además, sobre Morales, contaron que tiene muy buena relación con el estudio Dechert LLP, que son los abogados estadounidenses del Comité de Acreedores sin Garantía (Unsecured Creditors Committee, UCC, su sigla en inglés).

Morales & Besa ha participado en otros procesos de reorganización, representando tanto a deudores como acreedores locales e internacionales. En este sentido, destaca la participación en Pesca Nova, Astaldi, Nbi, Caja de Compensación La Araucana y La Polar, entre otros.

Actualmente, se encuentra trabajando en los procesos de insolvencia de Enjoy (en conjunto con Nelson Contador & Compañía y Tyndall) y Brotec, representando en ambos casos a los deudores.

En agosto de 2019, la firma fue reconocida por la prestigiosa publicación Chambers and Partners Latam 2020. Y poco antes, en junio, la socia Myriam Barahona recibió en Nueva York el premio Best Finance Lawyer in Latin America de Euromoney LMG Americas Women in Business Law Awards 2019.