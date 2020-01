El mea culpa de Larraín por el caso de colusión de CMPC: “Como integrante del grupo pido perdón”

Industria

El líder gremial criticó a quienes apelan a la moral para desacreditar la participación en el debate público de personas envueltas en casos empresariales.

"Como Bernardo Larraín, integrante del grupo empresarial, a pesar de que mis responsabilidades han estado en otras dimensiones, pido perdón". Con estas palabras, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), realizó ayer un mea culpa por la colusión que afectó al papel tissue entre los años 2000 y 2011 y en la que participó CMPC Tissue, filial de la empresa ligada a su familia y en la que fue director por varios años.

"Son hechos gravísimos, me hacen sentir avergonzado, también triste, y cada vez que se activa el tema, esa vergüenza y tristeza por el dolor causado se reactiva", comentó.

Las declaraciones de Larraín se enmarcan en el fallo de la Corte Suprema que quitó el beneficio de delación compensada a la firma.

Si bien Larraín Matte puntualizó que su injerencia en las empresas familiares siempre ha sido mayor en Colbún, de todas formas reconoció su rol en CMPC: "Fui director y soy parte del grupo controlador. Siempre me paro en el debate con toda mi historia personal, familiar y empresarial y con luces que me hacen sentir orgulloso; con errores gravísimos, que me hacen sentir avergonzado".

"No creo en quienes declaran no equivocarse"

En este marco, el empresario criticó a quienes apelan a la moral para desacreditar la participación en el debate público de personas que se han visto envueltas en casos de colusión, argumentando que para él estas situaciones son más bien una "fuente de aprendizaje".

"No creo en esas personas o instituciones que declaran nunca equivocarse, que se presentan como garantes de la corrección o perfecciones caminantes", arremetió.

Y, enseguida, afirmó: "Yo les asigno más valor a las personas que por sus virtudes y errores se paran en el debate público sin ningún complejo".

¿Dar un paso al costado?

Ante la pregunta referida a la presidencia de los industriales, Larraín fue claro: "Los dirigentes gremiales estamos expuestos a críticas. Eso es muy legítimo. He sido elegido presidente de la Sofofa dos veces. Siento mucha confianza y apoyo y siento que comparten conmigo esta misión de que estos casos dolorosos son fuentes de aprendizaje".

A juicio del dirigente, "en el debate público es importante que las personas se paren con sus historias, con sus errores, y con sus luces"

Contenido del fallo

Con respecto a la decisión de la Corte Suprema, que revocó por primera vez el beneficio de delación compensada al afirmar que CMPC coaccionó a la empresa SCA, Larraín recordó que tanto la fiscalía como el Tribunal de la Libre Competencia lo habían descartado.

"Lo que hace la Suprema es cambiar ese criterio y se ha generado un debate interesante a nivel técnico", destacó.

"En el mundo las colusiones, las malas prácticas en materia de libre competencia se revelan a través de estos mecanismos. Fue el sentido de la acción que tuvo la compañía al revelar los antecedentes, ahora es pertinente y legítimo que la Suprema haya tenido este matiz", dijo.

Constitución: "No está el contexto para que el plebiscito sea con libertad"

La industria se hará eco del proceso constitucional en el país. El presidente del gremio, Bernardo Larraín, consideró ayer "razonable" que una institución como Sofofa "se ponga en el escenario de que va haber un cambio a la Constitución, de mayor o menor envergadura", y, por lo tanto, su convicción es trabajar en los contenidos que debe incluir.

Añadió que como organización han sostenido diversos encuentros con abogados constitucionalistas, como Sebastián Soto, Arturo Fermandois, Jaime Bassa y Fernando Atria, con quienes han abordado los principales ejes del debate.

Larraín destacó que los diversos actores políticos deben dar garantias de que la votación prevista para abril se realizará en óptimas condiciones. "El contexto para que el plebiscito se pueda hacer con libertad, donde los actores puedan decidir libremente sin ser sometidos a funa, no se está dando hoy", advirtió.

En este contexto, además, para Larraín es clave que se valide el resultado, ya sea la aprobación o rechazo a una nueva Constitución.

"Cuando uno le formula a la ciudadanía una pregunta precisa, y las respuestas posibles son apruebo o rechazo, un mínimo de responsabilidad de los actores políticos es que ambas respuestas son completamente legítimas", dijo.

Con respecto a las materias que al gremio le preocupan que sean modificados en la Constitución, el titular de Sofofa sostuvo que "no hay que tenerle temor a ningún tema". Y agregó: "Creo que el principal error sería que por temor prevaleciera la inhibición o el argumento de que lo que está hoy día por definición es mejor de lo que podría venir en el futuro, todos los debates hay que darlos".