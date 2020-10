Empresa que denunció el "fraude de las frambuesas" en picada por pasividad mostrada por las autoridades

Industria

Frutícola Olmué, ligada a Juan Sutil, asegura que en octubre de 2016 denunció el hecho y que en la Direcon "no tomaron cartas en el asunto y a nuestro entender ni siquiera informaron a su contraparte canadiense".

Múltiples reacciones se han generado luego de que Reuters publicara un reportaje en la que deja en evidencia un fraude por el cual fresas chinas eran exportadas a Canadá haciéndolas pasar como productos orgánicos chilenos. En esta oportunidad, Frutícola Olmué, empresa ligada a al presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, y que denunció el hecho, criticó que la postura tomada por las autoridades.

"Es altamente frustrante para Frutícola Olmué que en la práctica este gravísimo delito que motivó nuestra denuncia haya quedado impune y que la justicia haya condenado a un solo responsable, con una multa absolutamente absurda que no dice relación con la gravedad ni magnitud del ilícito cometido, y menos con los beneficios que los defraudadores obtuvieron de él. Resulta igualmente frustrante que las autoridades de Direcon, responsables de las relaciones económicas internacionales, al parecer no tomaron cartas en el asunto y a nuestro entender ni siquiera informaron a su contraparte canadiense", sostuvo.

Por medio de un comunicado, la sociedad indicó que en octubre de 2016 denunció ante el Aduanas, la Dirección de Relaciones Económicas de la Cancillería (Direcon), Chilealimentos AG y la Asociación de Exportadores de Fruta (Asoex), que Comercializadora Frutti di Bosco Limitada exportaba desde Chile a Canadá de fruta congelada importada desde China y re-envasada en Chile, con certificados fraudulentos que indicaban que se trataba de fruta orgánica chilena, en circunstancias que era fruta convencional china.

"Este fraude puso además en riesgo la salud de los consumidores por haberse falseado el origen de la fruta y no tener esta trazabilidad alguna hasta su verdadero origen en China. Los consumidores canadienses pagaron confiadamente un premio en el precio por esta fruta, creyendo que era fruta orgánica chilena, y recibieron fruta convencional de China", sostuvo en el comunicado.

Te puede interesar: Estafa de las frambuesas llegó al Congreso: diputados socialistas piden sesión especial para tratar el tema

Además, Frutícola Olmué, aseguró que como efecto secundario se generó una competencia desleal contra los agricultores, ya que dado el volumen de fruta involucrado se generó una baja en los precios de la frambuesa orgánica chilena, considerando que el producto en China es de un valor inferior al nacional.

Pero no solo acusaron un efecto en los precios, sino que también dieron cuenta de un fraude aduanero-tributario y una violación a los tratados de comercio internacional suscritos por Chile, "puesto que al triangular fruta china por Chile con destino a Canadá los defraudadores evitaron el pago de los aranceles de importación correspondientes que debe pagar la fruta de origen chino al ingresar a Canadá".

Exportadores piden castigos ejemplares

Por su parta desde la Asociación de Exportadores de Frutas (Asoex) indicaron que al tomar conocimiento del hecho realizaron la denuncia ante el Servicio Nacional de Aduanas y la ex-Direcon, "considerando que esta situación estaba afectando la imagen de Chile como país exportador serio, y en desmedro de todos los esfuerzos que realizan cientos de productores y exportadores en el país por cumplir a cabalidad con las normativas internacionales".

En una breve declaración, el gremio indicó que este tipo de situaciones "debe castigarse en forma ejemplar con sanciones muy contundentes".