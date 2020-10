Empresarios piden rechazar la violencia que “destruye el trabajo y la inversión”

Industria

Presidente de la CNC, Manuel Melero, subrayó ayer la pérdida de más de 300 mil puestos de trabajo en el sector y negocios que bajaron sus cortinas.

Alcaldes de Santiago y Providencia y representantes del sector empresarial, liderados por Juan Sutil, se unieron ayer en un llamado a la no violencia y velar por la estabilidad del país.

En las cercanías de la denominada “zona cero” de las manifestaciones en que se ha convertido Plaza Baquedano se reunieron ayer comerciantes y vecinos, junto a los alcaldes de Santiago, Felipe Alessandri, y de Providencia, Evelyn Matthei, y los presidentes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, y de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, para hacer un llamado a la no violencia ante la proximidad del 18 de octubre.

El máximo líder empresarial señaló que “de una vez por todas hay que condenar la violencia en este sector”.

A su juicio, los hechos en torno a Vicuña Mackenna con Alameda “no tienen nada que ver con las demandas sociales que son legítimas”. Y remarcó: “Esto es delincuencia y sin hipocresía hay que condenarla. No puede ser aceptada esta violencia acá ni en ningún lugar de Chile, que está vinculada a la anarquía, al narcotráfico y la extrema izquierda. Eso no construye sociedad y no permite tener un país mejor y vivir en armonía”.

Sutil reconoció adicionalmente estar “sorprendido” con la situación que llamó de “extrema de violencia que se ha dado, por destruir la democracia, los negocios, los comercios y las familias”.

El presidente de la CPC sostuvo, además, que “estamos tratando a diario de avanzar en la búsqueda de mejores soluciones creativas tanto trabajadores y empleadores, pero si tenemos violencia sin duda vamos a retroceder, la violencia destruye el trabajo y la inversión”.

Cuando eso ocurre, siguió argumetando, “se afecta la disminución de nuestra clasificación internacional, un punto son cientos de millones de dólares que el Estado debe asumir en pagos de intereses por la deuda y eso es fruto de la inseguridad”.

Para el líder del comercio, Manuel Melero, “la violencia debe ser condenada y las autoridades deben hacer esfuerzo para castigar a los delincuentes que se disfrazan de manifestantes, que saquean e impiden la actividad de las personas y los comerciantes”.

El dirigente aseguró que se va a cumplir un año de crisis, lo que que al comercio y turismo les ha significado “más de 300 mil puestos de trabajo perdidos y empresarios que debieron bajar sus cortinas. Si vuelve la violencia, será letal para los pocos que quieren retomar sus actividades”.

Vecinos y emprendedores afectados

A su turno, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, admitió el que “estamos con un grado de pena, porque la calidad de vida de todos estos vecinos y emprendedores del sector es inhumana”.

“Hemos visto tanta gente que ha perdido su empleo y locales quemados y saqueados. Una cosa es manifestarse y las demandas sociales, y otra muy distinta el afán de destruir todo, esos son delincuentes”, lanzó la autoridad.