Miércoles 19.08

Carozzi y Techo-Chile entregaron 1.000 cajas de alimentos a familias vulnerables en el país

Carozzi y Fundación TECHO-Chile entregaron cajas de alimentos a distintas familias de la comunidad San Francisco, en la Pintana. Lo anterior es parte del compromiso adquirido por la compañía en junio pasado, en el marco del lanzamiento de su primer canal de ventas online, Mercado Carozzi, donde se comprometió a una donación al alcanzar las 1.000 ventas.

El viernes el gerente general de Carozzi, Sebastián García, junto a el director ejecutivo de TECHO-Chile, Sebastián Bowen, concretaron de manera simbólica la entrega de las cajas en la comunidad San Francisco, lugar donde, junto al tradicional Pasta Móvil y con todas las medidas de seguridad y distancia social, se entregaron raciones de comida a los vecinos del sector y cajas con productos Carozzi.

"En estos momentos difíciles, más que nunca queremos compartir lo mejor de nuestra cultura empresarial, llevando alimentos de primera calidad a la mesa de las familias. Hace dos meses lanzamos nuestro sitio de e-commerce Mercado Carozzi, y quisimos hacerlo con una campaña de ayuda solidaria a los más necesitados. posiblemente es el primer sitio comercial que se lanza con una acción de este tipo. Hoy junto a TECHO y a nuestro querido Pasta Móvil estamos muy contentos de entregar 1.000 cajas de alimentos y raciones de comida para los vecinos de la comunidad San Francisco", explicó Sebastián García.

La iniciativa es parte de la campaña de Carozzi #CompartirHaceBien, la cual a la fecha ha entregado 10.000 almuerzos en el Pasta Móvil, 55.000 colaciones al personal de la salud y 20.000 platos de comida en voluntariados de alimentación comunitaria a lo largo del país.

martes 18.08

Henkel concreta aporte solidario donando canastas de alimentos a familias vulnerables de Pudahuel

Henkel, la empresa líder en adhesivos a nivel global, materializó un importante aporte solidario para combatir la crisis sanitaria, social y económica provocada por el coronavirus en Chile.

A través de la Fundación Fritz Henkel, dedicada a sostener proyectos sociales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo, donó 10 mil euros para repartir cerca de 350 canastas de alimentos a las familias más necesitadas de la comuna de Pudahuel. Para ello, los recursos fueron puestos a disposición de la organización humanitaria Good Neighbors.

"Estamos felices de aportar a las comunidades que se han visto más perjudicadas por los efectos económicos de la pandemia. Precisamente, una de nuestras plantas está ubicada en Pudahuel, por lo que queremos ir en ayuda de muchas de estas familias y apoyarlas en momentos muy complejos para todos", señaló Murilo Brotherhood, presidente de Henkel Chile.

La entrega de víveres se realizó a través de Good Neighbors, quienes distribuyeron en la comuna productos básicos y fundamentales que beneficiarán a miles de personas. "Esperamos que sea un aporte, en especial para nuestros vecinos que están en una situación vulnerable producto de las dificultades financieras generadas por el coronavirus", finalizó Murilo Brotherhood.

mIÉRCOLES 12-08

AB InBev se une a Quilicura y Techo Chile para entrega de pan de cebada a más de 5.000 personas

Cervecería AB InBev –matriz de marcas como Becker, Corona, Budweiser y Cusqueña, entre otras- junto a TECHO-Chile y la Municipalidad de Quilicura, dieron inicio a la distribución de más de 5.000 panes elaborados con harina de cebada a las ollas comunes y albergues de Quilicura y Colina.

La donación de la compañía se está realizando con el apoyo de "Panificadora Vergara", local que está presente en la comuna de Quilicura desde hace más de 30 años, elaborando productos de panadería, pastelería, empanadas y sopaipillas. La compañía refuerza así su compromiso con el apoyo a las pymes del país, a la vez que aporta directamente a la economía de la comuna donde se encuentra ubicada su planta cervecera.

"Desde el inicio de la emergencia sanitaria hemos buscado la forma de aportar a quienes más lo necesitan. Lo hicimos hace algunas semanas con un importante insumo de limpieza y prevención como lo es el alcohol gel y hoy reafirmamos nuestro compromiso con un alimento básico para ayudar a que las familias en situación de vulnerabilidad puedan seguir satisfaciendo sus necesidades nutricionales", señala José Antonio Alonso, gerente de Asuntos Corporativos de AB InBev Chile.

El pan llegará a las personas de Quilicura que forman parte del programa Noche Digna y que asisten a las ollas comunes de la comuna y también a las cocinas comunitarias de Colina, viéndose así beneficiadas con un alimento rico en vitamina C.

"En Quilicura sabemos que la solidaridad y la colaboración son fundamentales para superar esta pandemia e ir en ayuda de quienes más lo necesitan. Por eso, hemos realizado importantes alianzas público privadas, y hoy estamos muy felices de unirnos a esta iniciativa, más aún si promueve el apoyo para nuestras vecinas y vecinos que pertenecen al programa "Noche Digna" y ollas comunes, y al mismo tiempo, al comercio local que también se ha visto fuertemente afectado con la actual crisis sanitaria. Nuestra prioridad es la salud y el bienestar de la comunidad, por eso, seguiremos trabajando a diario para tender una mano a quienes han sufrido los fuertes impactos de esta pandemia", sostuvo el alcalde de la Municipalidad de Quilicura, Juan Carrasco.

"Agradecemos esta donación de AB InBev, para nosotros es muy importante porque uno de los objetivos de nuestra campaña Chile Comparte es conectar a las comunidades con empresas que tienen ganas de ayudar, pero muchas veces no saben cómo hacerlo. En esta crisis es necesario acercar la ayuda a los vecinos y vecinas. Por eso, como TECHO esperamos ser un puente entre las comunidades y las empresas que quieran aportar", expresó Mariana Barbosa, Directora de Regiones de TECHO-Chile y encargada del programa de Cocinas Comunitarias.

Cabe destacar que el pan está siendo elaborado con harina producida por la misma cebada que se utiliza para las cervezas que la compañía vende a nivel nacional, dándole un uso distinto a este cereal que es considerado una buena fuente de energía.

vIERNES 07-08

Cervecería AB InBev Chile lanza Gurmi, plataforma para digitalizar menús de restaurantes y bares

La empresa multinacional Cervecería AB InBev desarrolló Gurmi, una solución tecnológica que permite implementar menús online, con el fin de ayudar a miles de bares y restoranes chilenos a digitalizar su oferta, adaptarse y operar de forma segura en esta nueva realidad.

Así, los establecimientos podrán subir una fotografía de su menú a www.gurmi.cl y, de manera gratuita, se les entregará un link personalizado y un código QR, que puede ser ubicado en la entrada de los establecimientos y en las mesas. Los clientes podrán revisar el menú escaneando el código a la distancia, evitando tocar la mayor cantidad de superficies posible durante su visita.

"En Chile existen negocios gastronómicos que se han visto inmensamente afectados por su cierre durante esta crisis sanitaria. En su momento lanzamos la campaña 'Apoyemos un Restaurante', en donde mediante una compra colaborativa se entregó liquidez a la empresa. Pero quisimos ir más allá y hemos dedicado nuestros esfuerzos a generar una solución que les permita transformarse para seguir proveyendo servicios a sus clientes, brindando un espacio seguro y de confianza al entrar en la etapa de recuperación", comenta Lucas Turrado, director de Marketing de Cervecería AB InBev en Chile.

De acuerdo con los hallazgos obtenidos por el estudio español Pathogen persistence in restaurant menus: Comparison between materials, del área de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center de San Sebastián, en los menús impresos se acumula una amplia cantidad de virus y bacterias, más alta que la que se podría encontrar en un sanitario, debido a que estos últimos son constantemente desinfectados.

En este contexto, la compañía buscó sumarse a las medidas de prevención impulsadas en Chile y en el mundo mediante esta innovación tecnológica que permitirá reducir las posibilidades de contagio.

"En estos tiempos hemos buscado formas para apoyar a toda nuestra cadena de valor. En el caso de bares y restaurantes, nuestro trabajo y vínculo permanente nos ha permitido establecer una relación de confianza, la que ha sido fundamental para detectar sus necesidades y desarrollar soluciones en conjunto. Es nuestra responsabilidad ser parte de la solución y de la generación de herramientas que le permita a los sectores más vulnerables de la economía encontrar una dinámica para operar de forma segura, minimizando las posibilidades de contagio del Covid-19", concluye Turrado.

viernes 24-07

Didi lanza servicio de envíos exclusivo para fundaciones

A más de cuatro meses de iniciada la crisis sanitaria en nuestro país, la aplicación de movilidad Didi continúa sumando acciones para beneficiar a todos los usuarios y socios conductores. Por eso, y como una forma de reconocer la labor que cumplen las fundaciones a lo largo de todo el país, la compañía de origen chino anunció el lanzamiento de "Didi Solidario".

Este servicio se habilitará en los próximos días y permitirá que las instituciones inscritas puedan realizar entregas en todo Chile a través de la plataforma. Los despachos contarán con un 10% de descuento y estarán a cargo de los socios conductores mejor evaluados por los usuarios de la aplicación.

Las organizaciones benéficas interesadas en ser parte de Didi Solidario podrán acceder a este apoyo hasta cuatro veces al día. "Invitamos a todas las fundaciones del país a sumarse a esta propuesta que busca aportar con un granito de arena a quienes van en ayuda de las personas que más se han visto afectadas por la pandemia", expresó al respecto el gerente general Simeng Wang.

Esta iniciativa, que no generará ganancias para el gigante tecnológico chino, surge luego de la exitosa habilitación de Didi Hero, servicio que entre abril y junio logró beneficiar a más de 20 mil trabajadores de la salud en todo Chile.

Martes 21/07

Empresa chilena incorpora tecnología de cobre que ayuda a eliminar virus y bacterias en punto de venta

La empresa chilena de innovación en economía circular MbM Group, que ha adaptado soluciones de reutilización para hacer un necesario frente a la contingencia sanitaria, incorporó micropartículas de cobre a sus productos, anticipándose a una mayor demanda por soluciones libres de patógenos por la pandemia de Covid-19.

Los productos de MBM Group, todos fabricados con plástico reciclado provenientes de residuos post industriales y post consumo, cuentan desde ahora con cualidades biocidas, a través de la aplicación de tecnología de vanguardia con derivados de cobre en el proceso de producción, permitiendo así prevenir contagios al eliminar virus, bacterias y hongos.

Las bacterias y virus se adhieren a la superficie del plástico tradicional, promoviendo su propagación, pero se ha comprobado que las micropartículas de cobre eliminan dichos patógenos. Su incorporación no cambia las cualidades mecánicas del producto ni la reciclabilidad del material y tiene una acción permanente.

Se trata de una tecnología inteligente que reacciona a los cambios del ambiente, ya que aumenta su eficiencia cuando se dan las condiciones para un mayor crecimiento de las bacterias. Además, es fácil de incorporar en el proceso de extrusión o inyección de los productos plásticos, no cambia las cualidades mecánicas del producto ni la reciclabilidad del material y tiene una acción permanente.

Para Fernanda Palacios, gerenta Comercial y de Marketing de MbM Group, "los puntos de venta necesitan volver a ofrecer esa sensación de seguridad y así devolverle la confianza a los compradores. Y ahí la tecnología con micropartículas de cobre contribuiría a generar espacios más seguros junto con otras medidas de seguridad".

Jueves 16/07

Cerveza Corona lanza "Redescubre Chile: Apoyemos al turismo local", para revitalizar el turismo chileno

Debido a que la industria del turismo ha sido una de las más golpeadas debido al Covid-19, Cerveza Corona quiso ir en apoyo del sector y se alió a Smartrip, agencia de viajes con foco sustentable, certificada como empresa B desde 2014.

Juntos crearon el proyecto "Redescubre Chile: Apoyemos al Turismo Local", que busca apoyar y reactivar el turismo con 2.700 noches ya reservadas y abarcando 13 regiones de Chile. Esto significa un apoyo a 23 comunidades, 375 proveedores locales y se generarán 351 empleos directos que dependen del turismo.

Y además, Cerveza Corona Global compró más de 14.000 habitaciones en más de 1.000 hoteles en todo el mundo, ofreciendo así un alivio a la golpeada industria hotelera y turística.La iniciativa primero se pondrá en práctica en países seleccionados, incluyendo Reino Unido, Brasil, India, Chile y Canadá

"Después de meses de estar encerrados, queremos que el mundo salga al exterior con una nueva apreciación por la naturaleza", aclara Felipe Ambra, vicepresidente de Cerveza Corona Global. "Con esta iniciativa, nuestra esperanza es traer de vuelta a las personas a los lugares hermosos y proveer un alivio financiero a una industria con la que conectamos".

Cerveza Corona estará ofreciendo algunas de estas noches reservadas como paquetes de estadías en los hoteles a través de sorteos por compra de cerveza, como también en su página web y redes sociales. Esto vendrá a complementar otras iniciativas que la marca tiene pensadas para estimular el turismo local.

Juan Luis Crespo, fundador y director ejecutivo de Smartrip, señala: "Estamos frente a la crisis más extendida en la historia del turismo nacional, con prácticamente todas las empresas del sector paradas u operando al mínimo, y caídas superiores al 95% en las ventas de los hoteles. Valoramos profundamente el compromiso de Cerveza Corona con este proyecto Redescubre Chile: Apoyemos al turismo local, que será de vital ayuda para muchos destinos".





Viernes 10-07

Jumbo agiliza compra con reserva de horas online para evitar filas en el 100% de sus locales

El primer local en implementar el sistema fue Jumbo Bilbao: a través del sitio web de la cadena, vecinos y clientes pudieron agendar una hora para ir a comprar al supermercado sin necesidad de hacer filas, evitando aglomeraciones y riesgos sanitarios. Hoy, el sistema se encuentra operativo en ocho salas de las regiones Metropolitana y de Antofagasta, y mañana se suman 12 locales más.

"Este sistema de reserva de horas ha funcionado muy bien, con una muy buena aceptación de parte de los clientes. 'Evita la Fila' está en plena expansión, por lo que este martes 14 de julio se sumarán 35 salas adicionales, con lo que se completa su implementación en el 100% de nuestra cadena a nivel nacional", explica Rodrigo Sahr, gerente de Marketing de Supermercados Cencosud.

En la Región Metropolitana, las comunas que cuentan con agendamiento online son Chicureo, Independencia, La Florida, Las Condes, Lo Barnechea, Maipú, Ñuñoa, Peñalolén, Providencia, Puente Alto, San Miguel y Vitacura.

¿Cómo funciona?, aquellas personas que reserven su hora en https://evitalafilajumbo.powerappsportals.com/ podrán concurrir al local seleccionado sin necesidad de aglomerarse en el exterior, contando con un acceso diferenciado, seguro y expedito al del resto de los clientes y sin costo alguno.

El agendamiento de hora se suma a otras soluciones implementadas por Jumbo durante la pandemia con el objetivo de asegurar una experiencia de compra cómodo y confiable. Destaca el Sistema de Retiro de Compras en Tienda, alternativa a la que se puede acceder a través de la app de Jumbo o desde la página web jumbo.cl, donde los clientes seleccionan un local y hora para recoger sus productos bajo todas las medidas sanitarias supervisadas por las autoridades de Salud.

jueves 09-07

Lenovo dona más de 200 equipos a familias vulnerables para conectar a centros de salud y educacionales

Ante la crisis sanitaria que enfrenta el país, Lenovo Chile -dentro de su programa de RSE- concretó donaciones a familias vulnerables. La idea es que, ante el distanciamiento social, estas puedan conectar con sus familiares hospitalizados y también puedan asistir a las clases virtuales en el caso de las escuelas.

Así, entregó más de 200 equipos (notebooks y tablets) para apoyar diferentes centros hospitalarios y establecimientos educacionales del país. Algunos de ellos son el Hospital Padre Hurtado de San Ramón, al igual que en el hospital de Temuco, Dr. Hernán Henríquez Aravena y para las escuelas Abel Guerrero Aguirre de Quillota y las escuelas El Caracol y Las Carmelitas de Bulnes.

Asimismo, se unió a la campaña #TodosConectados de La Protectora de la Infancia, una organización sin fines de lucro, que trabaja innovando y creando servicios de acuerdo a las necesidades de los niños más desprotegidos de Chile, siempre buscando mejorar su presente y futuro. Es así como la compañía aportó equipos para que los estudiantes de los colegios y jardines infantiles de La Protectora, puedan realizar sus clases en línea, desde sus casas.

Miércoles 08-07

Cervecería AB InBev producirá pan para familias vulnerables con la cebada de sus cervezas

Unos 500 kilos de harina de cebada, una panadería local de Quilicura y diferentes alianzas con organizaciones sociales para asegurar su llegada a quienes más lo necesitan. Esos son los componentes de la nueva iniciativa de la cervecería AB InBev que, desde julio, estará entregando pan elaborado a través de la utilización de uno de los principales componentes de la cerveza.

Desde comienzos de la crisis sanitaria en Chile, la matriz cervecera de marcas como Cusqueña, Budweiser, Corona, Becker y Stella Artois, entre otras, ha generado una serie de iniciativas para darle un giro a su proceso productivo y utilizar sus instalaciones y recursos para generar un aporte concreto y directo en la comunidad.

Así, durante estos meses ha trabajado junto a TriCiclos y Laboratorios SantePharma para producir más de 120 mil unidades de alcohol gel, el que ha sido distribuido a través de alianzas con la Cenabast, Cruz Roja, Senama y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre otros, así como también entre sus colaboradores y puntos de venta.

"Nuestro propósito como compañía es unir a las personas por un mundo mejor y eso hoy, especialmente en este contexto, se traduce en poner todos nuestros recursos a disposición de la comunidad para generar un impacto positivo", señaló José Antonio Alonso, gerente de Asuntos Corporativos de AB InBev Chile. "Las crisis son el espacio donde las empresas tenemos que demostrar nuestra capacidad de innovar y flexibilizar nuestros procesos para ayudar con las principales necesidades que tiene la gente en estos momentos", agregó.

Como parte del compromiso de AB InBev con las pymes, la producción será realizada a través de un trabajo en conjunto con la Panificadora Vergara, un negocio local de Quilicura que hace 30 años se dedica a la elaboración tradicional de productos de panadería, pastelería, empanadas y sopaipillas, entre otros.

Coca-Cola dona más de 10 mil litros de Powerade a personal del Hospital San Borja

Como parte de su plan de apoyo a la red hospitalaria del país, Coca-Cola donó más de 10 mil litros de Powerade para apoyar e hidratar al personal del Hospital San Borja Arriarán, para ser consumida por todos los servicios, departamentos y unidades de ese centro de salud de alta complejidad.

Con este aporte se beneficiará a tres mil funcionarios, lo que incluye a doctores, enfermeros, kinesiólogos, personal de administración, limpieza y seguridad.

"Tuvimos la fortuna de recibir una donación de mucha energía por parte de Fundación Coca-Cola: Powerade, lo que se adapta perfectamente a las necesidades de nuestros funcionarios que están dando hasta la última gota en esta tarea. Creo que estas donaciones no son solo materiales, sino que demuestran la importancia que tiene nuestro personal para la comunidad y el país que reconoce el trabajo y esfuerzo que ellos realizan. Gestos y detalles como estos son muy bienvenidos", señaló Jorge Wilhelm del Villar, director del Hospital Clínico San Borja Arriarán.

Esta acción se suma a las donaciones de la compañía y sus socios embotelladores Coca-Cola Andina y Coca-Cola Embonor a centros asistenciales en las regiones de Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía, Los Lagos y Los Ríos, además de municipalidades, centros de adulto mayor y comedores sociales. Y que desde que comenzó la pandemia ha donado 170 mil litros de sus productos a distintas instituciones y 80 mil exclusivamente a la red hospitalaria a lo largo de todo Chile.

"Esta es nuestra forma de agradecer a los miles de funcionarios de los establecimientos de salud que día a día trabajan sin descanso por salvar la vida de miles de personas. La hidratación es fundamental para que todo el personal hospitalario pueda resistir los largos turnos y, cuando la contingencia se los permita, disfrutar de un momento de pausa", explica Paola Calorio, directora de comunicaciones asuntos públicos y sustentabilidad de Coca-Cola Chile.

Martes 07-07

MetLife dona canastas solidarias a 1.400 familias vulnerables de la comuna de Santiago

MetLife Chile concretó una donación de 1.400 canastas solidarias que contienen productos de necesidad básica y que serán destinadas a familias vulnerables de la comuna de Santiago. El aporte fue recibido personalmente por el alcalde Felipe Alessandri en dependencias de la Municipalidad, quien valoró el aporte de la compañía y sus trabajadores.

La iniciativa surgió como una campaña voluntaria de los propios colaboradores de MetLife, quienes –gracias a una alta participación– lograron recaudar 350 canastas, aporte que fue triplicado por la compañía, en una clara muestra de su fuerte compromiso con la comunidad, especialmente en estos difíciles momentos.

"Nos enorgullece que esta iniciativa se haya concretado porque es fruto de un esfuerzo conjunto entre nuestros colaboradores y MetLife, lo que demuestra el fuerte compromiso solidario de nuestra compañía, especialmente en un escenario social tan complejo como el que estamos viviendo. Esto demuestra una vez más que juntos podemos lograr grandes desafíos, acompañando a las personas protegiendo lo que más quieren", afirmó Andrés Merino, gerente general de MetLife.

La ayuda irá en beneficio de las familias más vulnerables de la comuna de Santiago, que han visto afectados sus ingresos y su situación financiera producto de la crisis sanitaria y social generada por la pandemia de Covid–19 en nuestro país.

Lunes 06-07

Bci mantendrá precios en el seguro de cesantía de los créditos hipotecarios

Bci Corredores de Seguros informó a sus clientes que la renovación del nuevo periodo de vigencia de la póliza colectiva del seguro de cesantía asociado a los crédito hipotecarios, el que que rige desde el 1 de julio de 2020 hasta el 1 de julio de 2021, no presentará modificaciones, ni alzas en sus precios.

"Esto, gracias a una negociación exitosa con la compañía Bci Seguros, que nos permite mantener los precios actuales, a pesar de que las primas de los seguros de cesantía en general han subido debido al aumento del desempleo durante la crisis por la que atraviesa el país. Con esta medida queremos reafirmar nuestro compromiso con nuestros clientes y darles tranquilidad, sobre todo en momentos tan difíciles como los que hoy estamos viviendo", dijeron desde el banco a sus clientes.

Viernes 03-07

Alianza público privada entrega sim cards para 4 mil familias vulnerables

Con el objetivo de la inclusión tecnológica y en el contexto de la pandemia que atraviesa el país, en una alianza público privado, WOM junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y la Fundación de las Familias, entregaron 100.000 sim cards con el objetivo de inscribir en el Registro Social de Hogares a 4.000 familias que viven en campamentos y que por falta de conectividad y desconocimiento, no pueden optar a los beneficios del Estado durante la pandemia.

Además, parte de los chip, se puso a disposición de distintas organizaciones de la sociedad civil, las que a partir de la próxima semana podrán postular a través de la plataforma online de MovidosxChile.

El ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg sostuvo que "ese esfuerzo que estamos haciendo, es un esfuerzo público privado. En este caso, desde la empresa privada se suma la empresa WOM, que nos ayuda con el otorgamiento de estas tarjetas que permiten minutos de navegación precisamente para realizar estos trámites. Porque estos trámites requieren hacerse de manera digital y por lo tanto se requieren de recursos"

Por su parte, Christopher Laska, CEO de WOM, estableció que "la pandemia ha visibilizado aún más la brecha digital en el país y al mismo tiempo, nos ha planteado nuevos desafíos".

Por último, WOM hizo un llamado a las distintas organizaciones de la sociedad civil a inscribir a su comunidad a través de la plataforma www.movidosxchile.cl que estará disponible en los próximos días, y donde se evaluarán las distintas necesidades de conectividad para dirigir la ayuda.

H&M distribuirá 5.100 prendas de vestir a cuatro regiones Chile en la lucha contra el Covid-19

Por medio de una colaboración chileno-sueca, que contó con el apoyo de UNICEF, la Embajada de Suecia, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y la empresa de transportes Scania, la cadena de moda H&M distribuirá 5.100 prendas de vestir a cuatro regiones del país (Arica, Bío Bío, Valparaíso y Metropolitana).

Polerones, sweaters, chaquetas, leggins de algodón y jeans serán entregados a personas en situación de calle, priorizando mujeres y adolescentes, identificadas como población prioritaria de atención producto de la exposición a riesgos como el acceso restringido a servicios higiénicos, las enfermedades crónicas que padecen y su edad, señaló H&M.

"Estamos viviendo una situación extraordinaria. Desde H&M estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano por minimizar el impacto que esta crisis está teniendo sobre nuestro negocio y las personas que lo conforman. Y ello pasa por apoyar con nuestros recursos a las comunidades donde operamos", señaló Vanessa Silva, sustainability manager de H&M Chile, Perú y Uruguay.

Jueves 02-07

Tottus instala tótems santiarios para medir la temperatura y dispensar alcohol gel de forma automática en sus tiendas

De cara a enfrentar la emergencia por Covid-19, la cadena de supermercados Tottus instaló tótems sanitarios en sus tiendas para medir la temperatura y un dispensador de alcohol gel automático. Ambos estarán dispuestos en la entrada de sus locales, sumándose a las medidas de prevención implementadas por la compañía que se realizan diariamente.

Cada una de estas estructuras cuenta con un termómetro capaz de medir la temperatura corporal a una distancia de entre 10 y 15 cm, que está provisto de un visor y una alarma para avisar de casos en los que se excedan los 36,8°. Mientras que el dispensador de alcohol sin contacto, posee un estanque que permite hasta 2.400 aplicaciones por carga.

En una primera etapa los dispositivos estarán disponibles en un primer grupo de locales, para luego continuar con su implementación en el resto de la cadena.

Además de los tótems, la estrategia de Tottus también considera poner a disposición de la comunidad innovaciones como Fazil, la nueva aplicación de última milla de Falabella, que está disponible en el supermercado y que permite concretar despachos en un lapso de 90 minutos; el sistema Fpay, la nueva billetera digital lanzada por Falabella; las cajas de autoservicio (Self Check Out); los túneles de escaneo para compras de mayor tamaño, que limitan el contacto físico entre personas; y la implementación de tiendas grises (dark stores) e híbridas para potenciar el canal online, cuya demanda ha aumentado significativamente.

Tecno Fast entrega recinto modular a Hospital San José para aumentar atención a pacientes Covid

Este jueves Tecno Fast, empresa dedicada al arriendo, venta, fabricación y montaje de espacios modulares, concretó la entrega de un recinto modular al Hospital San José. Esta infraestructura había sido comprometida a fines de junio para expandir la atención de pacientes Covid-19 en el recinto.

El aporte, que se extenderá por todo 2020, consiste en 36 módulos que suman 540 metros cuadrados y que permitirán añadir 40 camas para los pacientes contagiados y aumentar la atención de usuarios de la zona norte de la Región Metropolitana.

Las estructuras fueron montadas en menos de una semana y son muy similares a los módulos utilizados en los hospitales de campaña de la ciudad china de Wuhan, donde se inició el brote de coronavirus.

"Nos comprometimos a tener los espacios instalados en tiempo récord y en apenas seis días pudimos entregarlos para su equipamiento médico. Estamos muy contentos de poder ayudar a los habitantes de Santiago en este momento tan complejo que estamos viviendo", comentó Rodrigo Prado, gerente general de Tecno Fast.

Esta no es la primera vez que la firma realiza un aporte de este tipo. Luego del terremoto de 2010, la compañía construyó la primera escuela modular en Iloca y, en septiembre de ese mismo año, fue la responsable de levantar las instalaciones médicas y de descanso para recibir a los 33 mineros del yacimiento San José.

LUNES 30-06

Ministerio de Ciencia recibe donación de elementos de protección personal por parte de BHP

La compañía minera BHP entregó a la subsecretaria de Ciencia, Carolina Torrealba, una donación de $173 millones en elementos de protección personal (EPP) que serán distribuidos gracias a Correos de Chile a los laboratorios pertenecientes a la Universidad de Tarapacá en Arica, Universidad Arturo Prat en Tarapacá, Universidad de Antofagasta y Católica del Norte en Antofagasta, y para la Universidad de Atacama en dicha región.

Respecto a la donación, la subsecretaria Carolina Torrealba, sostuvo que "gracias a la articulación público-privada, hoy recibimos una donación de 449.250 elementos de protección personal, los que fortalecerán el trabajo de los laboratorios universitarios de la macrozona norte del país. Desde el Ministerio de Ciencia estamos seguros que la mejor forma de superar esta pandemia es a través del trabajo colaborativo, el que hoy se ve reflejado por las voluntades de la comunidad científica, el sector privado y el gobierno".

sábado 27-06

DiDi y Municipalidad de Recoleta instalan divisores plásticos en taxis y vehículos de emergencia municipal



La compañía china de transporte, DiDi, junto a la Municipalidad de Recoleta, instalaron cortinas aislantes de plástico en vehículos registrados en DiDi Taxi y vehículos de emergencia del municipio, además de sanitizarlos con amonio cuaternario, con el fin de reducir los contagios de coronavirus.

Esto se suma a otras medidas ya tomadas por la firma, como la desinfección de vehículos con gas ozono; el lanzamiento del servicio DiDi Hero, destinado al traslado exclusivo de trabajadores de la salud en autos sanitizados; la implementación de viajes a mitad de precio para adultos mayores y funcionarios de servicios esenciales; y el lanzamiento del servicio DiDi Entrega, que permite enviar paquetes con los socios conductores mejor calificados de la app.

VIERNES 26-06

CMPC dona 30 mil mascarillas al Ministerio de Justicia para funcionarios de Gendarmería

Empresas CMPC -a través de su filial Softys–donó hoy 30 mil mascarillas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para ser distribuidas en todas las unidades de salud de Gendarmería a lo largo de Chile. La ayuda fue entregada por la compañía en la Escuela de Formación Penitenciaria de San Bernardo, donde fue recibida por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; y el director nacional de Gendarmería, Christian Alveal.

Esta donación permitirá entregar mascarillas a 512 funcionarios de la salud que trabajan en Gendarmería, en las distintas enfermerías de los recintos penales, en el Hospital Penitenciario, y en los espacios de atención clínica que la institución habilitó por la emergencia sanitaria. "Ellos son la primera línea del país, y en este caso, tienen la importante misión de cautelar la vida y la salud de las personas que están bajo la custodia del Estado, como son los privados de libertad. Esta donación nos permite asegurarles a nuestros más de 500 funcionarios de salud el acceso a los elementos de protección necesarios", señaló el ministro de Justicia.

"Estas 30 mil mascarillas se suman a las más de 1 millón 300 mil unidades que hemos entregado a la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) para ser distribuidas de acuerdo a las prioridades que establecen las autoridades de salud", indicó el gerente de Asuntos Corporativos de CMPC, Guillermo Turner.

Estos insumos de salud -elaborados en la planta de Softys de Puente Alto con una máquina de fabricación automatizada traída de China en abril pasado- se han distribuido a instituciones como Bomberos, el Hogar de Cristo, la Fundación Las Rosas, a las residencias sanitarias de Iquique, al Hospital Parroquial San Bernardo y a la Fundación Hospital Josefina Martínez, entre otras.

Melón lanza despacho de hormigón sin contacto ante el Covid-19

Melón Hormigones lanzó el servicio de entrega de hormigón sin contacto mediante la firma digital en la guía de despacho.

"MiObra" es el nombre de la aplicación que permite visibilizar la información del pedido, y que desde esta semana permitirá realizar entregas seguras de hormigón. Esta nueva herramienta formaliza la recepción en obras, que se asemeja a la firma física clásica, con la consiguiente ventaja de evitar el contacto, proteger a los clientes y colaboradores, además de agilizar el flujo de trabajo y procesos, en donde se verifica en todo momento la autenticidad de la autoría en el documento electrónico.

Al respecto, Patricio Merello, gerente general de Melón Hormigones, expresó que "este cambio llega justo en un contexto de una compleja contingencia sanitaria, donde la seguridad de nuestros colaboradores y clientes es de suma importancia. Estamos orgullosos de poder lanzar esta nueva función en nuestra aplicación, que permite innovar dentro de la industria, al realizar este trámite de forma virtual, teniendo cero contactos en obra lo que es clave para combatir el Covid-19, además de agilizar los trámites a través del uso de la tecnología".

Se espera que esta nueva iniciativa beneficie a más de 7.000 obras, donde interactúan trabajadores, contratistas y clientes. Entre otras de las alternativas que ofrece esta aplicación móvil está el poder realizar seguimiento online a los despachos en ruta, revisar detalles del producto y evaluar los despachos, entre otras especificaciones.

Coca-Cola entregará 3.500 pantallas acrílicas de protección para almacenes

Bajo el lema "Juntos salimos adelante" y entendiendo que hoy un 55% de las compras de reposición diaria se realiza en almacenes, Coca-Cola Chile junto a sus socios embotelladores Coca-Cola Andina y Coca-Cola Embonor, decidió fortalecer su plan de apoyo nacional y seguir acompañando a quienes hoy manejan un almacén.

En esa línea se entregarán 3.500 pantallas acrílicas de protección para los cajeros de estos locales, de manera de tener una distancia segura con los clientes al bloquear la transmisión de partículas. Los dispositivos de seguridad se repartirán en varios almacenes de Coquimbo, Viña del Mar, San Antonio, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Chillán, Temuco, Osorno, Puerto Montt y Punta Arenas.

Además, se entregarán 20 mil tableros colgantes y pizarras con recomendaciones útiles en cuanto a higiene y distancia social para los clientes.

"Hay más de 120.000 almaceneros que son nuestros socios y su trabajo es fundamental para nuestra cadena de valor. En estos tiempos, nos preocupa más que nunca su seguridad, por lo que queremos estar con ellos y entregarles estos insumos, que los ayudarán a seguir desarrollando tranquilamente su invaluable labor", explica Paola Calorio, directora de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Coca-Cola Chile.

Considernado, además que el fortalecimiento de los almacenes es importante para Coca-Cola, la compañía está trabajando en su digitalización, a través de aplicaciones como Wabi, una plataforma que les permite recibir pedidos online y organizar despachos a domicilio.

Uber lanza una nueva opción para pedir viajes en taxi en su aplicación

Uber suma una nueva alternativa de movilidad en su plataforma para aquellos usuarios de Santiago que necesiten hacer viajes esenciales dentro de la ciudad. Se trata de Uber Taxi, un servicio que permite pedir viajes en los tradicionales vehículos de techo amarillo a través de la aplicación.

"Si bien el llamado es a quedarse en casa, sabemos que hay personas que se desempeñan en labores esenciales que deben seguir en movimiento. Para ellos estará disponible Uber Taxi, que contará con los mismos estándares de seguridad y calidad que caracterizan a nuestra plataforma", comentó Alberto Vignau, Gerente General de Uber Chile.

Uber Taxi también contará con las herramientas tecnológicas que la plataforma de Uber ha incorporado para realizar viajes seguros en el contexto del coronavirus. Una de estas funciones es la verificación de mascarillas por parte de los socios conductores, quienes tienen que corroborar su uso a través de una selfie antes de conectarse a la plataforma.

También tienen que confirmar que han seguido las guías de higiene y seguridad correspondientes como limpieza de manos, sanitización de vehículos y medidas de distanciamiento social. Tanto socios conductores como usuarios pueden cancelar el viaje si la contraparte no está usando mascarilla, sin ningún tipo de cobro adicional, y reportarlo dentro de la plataforma.

Si bien Uber Taxi estará disponible por ahora en siete comunas de la Región Metropolitana -Santiago, Providencia, Ñuñoa, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea- el proceso de registro en la aplicación de Uber estará abierto para los taxistas de toda la Región y de Chile, ya que el producto próximamente estará disponible en otras ciudades del país.

Miércoles 24-06

Cabify anuncia funcionalidad de rutas compartidas en segmento corporativo

Desde de esta semana, y planificando el retorno a la movilidad una vez que levante la cuarentena en el Gran Santiago, la plataforma de movilidad Cabify ha anunciado una nueva funcionalidad de rutas compartidas disponible para los más de 3.500 clientes de su segmento corporativo. El servicio dará la opción de combinar los viajes de un número limitado de trabajadores de una misma empresa desde su casa a la oficina o viceversa, generando una alternativa al uso del transporte público masivo, disminuyendo la exposición de contagio por Covid-19.

La iniciativa está enfocada en entregar una nueva herramienta de movilidad, a raíz de la contingencia, potenciando la seguridad, la movilidad eficiente y el ahorro de costos. Esta innovación tecnológica permite enlazar de manera sencilla desplazamientos con el mismo punto de origen o de destino, optimizando los tiempos de recorrido.

Los viajes se pueden programar hasta con 90 días de antelación. La empresa interesada en activar el servicio deberá suministrar la información a la plataforma de Cabify Empresas y el sistema programará automáticamente según las necesidades de movilidad específicas que definirá la ruta y agrupará a las personas dentro de un mismo trayecto.

Ignacio Gutiérrez, Country Manager de Cabify Chile, explica los beneficios del nuevo servicio. "El 75% de nuestros usuarios señalan que una vez que retorne la movilidad de la ciudad, tratará de evitar medios de transporte masivos, por eso, con este nuevo servicio de transporte, queremos ser parte de la solución para esas empresas que necesitan cubrir puestos de manera presencial, pero cuidando la seguridad de sus trabajadores".

"Además, hemos potenciado el uso de elementos de protección en nuestro servicio a bordo con las entregas programadas de hasta 20.000 mamparas de aislamiento y entregas de kit de seguridad para lograr nuestro objetivo de que cada vez más viajes se hagan con elementos de seguridad. Estamos bien preparados para una vez que retorne la movilidad de la ciudad, tanto para el segmento privado como corporativo", agrega Gutiérrez.

Asimismo, este servicio de rutas compartidas ahonda en otro eje estratégico de la compañía, el de la sostenibilidad ambiental: la combinación de viajes que las empresas contratarían -en vez de optar por el servicio individual- tendría un impacto positivo en la reducción de la huella de carbono. Analistas de Cabify estiman un rango de disminución de entre el 20% y el 40% en una ruta de 3 viajeros.

Lunes 22-06

Mastercard y Stella Artois han recaudado $193 millones en beneficio de restaurantes en todo el país

Mediante la iniciativa "Apoya a un restaurante", ambas las empresas ayudan a las pyme de Chile con el proceso de compra que consiste en la adquisición de un voucher de $10.000 mil pesos en los locales adheridos por parte de los consumidores, para luego las compañías sumar $10.000 mil más, aumentando el cupo de este ticket, lo que permitiría disfrutar de la comida del restaurante cuando se reanuden sus ventas.

Mastercard se unió a esta campaña para formar alianza y sumar apoyo al rubro gastronómico duplicando la cantidad de vouchers disponibles por restaurante, aumentando el apoyo económico a cada local. "Estamos contentos con los resultados que llevamos, pero aún falta más apoyo por parte de todos. Con esta alianza con Mastercard estamos sumando fuerzas desde un rol colaborativo y responsable para sacar adelante el país y a nuestros emprendedores", sostuvo Lucas Turrado, de Stella Artois..

"Parte importante de las experiencias que Mastercard entrega a sus tarjetahabientes vienen del mundo gastronómico. Por esto, encontramos que era importante apoyar a los restaurantes que están pasando por momentos difíciles", afirmó Patricia Merino, directora de Marketing de Mastercard Chile.

El gremio gastronómico ha sido de los más golpeados en los últimos meses. Desde el estallido social que inició el pasado 18 de octubre hasta el día de hoy, por la pandemia Covid-19, este sector económico se ha visto paralizado en sus funciones de forma parcial y total.

El movimiento se realiza a través de una plataforma virtual apoyaunrestaurante.cl, en la cual las personas eligen al restaurante que quieran ayudar mediante la compra de un voucher/ticket.

Bci incia campaña para donar 12.000 cajas de alimentos a tres fundaciones

En medio de la expansión del coronavirus en nuestro país, Bci ha inició la Campaña 1+1. A través de esta iniciativa, el banco busca reunir fondos para comprar cajas de alimentos, comprometiéndose a igualar el monto recaudado. La donación de estas cajas irá en ayuda de la Fundación las Rosas, Hogar de Cristo y las familias vulnerables de nuestro país.

La meta inicial es reunir $ 192 millones en donaciones de colaboradores de Bci, clientes y no clientes del banco, monto que la organización igualará, llegando a un total de $ 384 millones, lo que se traduciría en la compra de 12.000 cajas de alimentos.

Quienes quieran aportar podrán hacer su donación a través de la web de Bci -www.bci.cl- como también por medio de la App Bci.

Para los que no son clientes de Bci se puede realizar un aporte a través de una transferencia a la cuenta corriente Nº10669094, Rut 97006000-6, Banco Bci, Nombre: Campana Multipliquemos Juntos, correo donaciones@bci.cl

VTR implementará descuento para mujeres jefas de hogar

La empresa de telecomunicaciones VTR, implementó a partir de hoy una rebaja de $8.000 mensuales a sus clientas titulares de cuenta que tengan contratados servicios fijos de la compañía y pertenezcan al 40% de los hogares más vulnerables, según el Registro Social de Hogares.

La medida tendrá una vigencia de tres meses y estará disponible para aproximadamente 2 mil clientas que tengan contrato de servicio vigente por más de seis meses. Aplicará tanto para las que estén abonadas solo a un servicio fijo, como para aquellas que tengan planes doble pack o triple pack.

Según datos del último Censo, el 41,6% de los hogares chilenos tiene una jefa de hogar, mientras que el 77% de los hogares monoparentales en el país son encabezados por mujeres. Esta iniciativa se suma a los beneficios anunciados en los tres últimos meses por VTR, como el apoyo a clientes en situación de cesantía que lanzó en abril y el plan de descuento para adultos mayores vulnerables, anunciado en mayo.

La gerente de Clientes, Magdalena Duhalde, indicó que "con este anuncio ayudaremos a mantener la conectividad de aproximadamente 2 mil hogares que son liderados por mujeres, y necesitan apoyo en estos momentos difíciles. Cada día hay más mujeres a cargo de mantener a sus familias y este beneficio está pensado especialmente en ellas, que además deben ocuparse de la educación escolar de sus hijos en la casa y de las labores del hogar".

Para acceder a este y otros beneficios, los clientes deberán ingresar al sitio web www.vtr.com, donde podrán solicitar la rebaja, que se hará efectiva en la próxima boleta.

Vespucio Norte y Túnel San Cristóbal extienden plazo para para regularizar deudas de TAG

Las concesionarias de Autopista Vespucio Norte y Túnel San Cristóbal anunciaron, en el marco de la pandemia por Covid-19, la decisión de extender el plazo para regularizar las deudas por no pago de TAG hasta el 30 de septiembre.

Ambas mantendrán las mismas condiciones del acuerdo inicial:eliminar todos los intereses y gastos de cobranza aplicados hasta la fecha y el pago de la deuda prorrogarse en 12 o 36 cuotas sin interés, dependiendo del monto total a pagar o que sean personas naturales o jurídicas, según el tamaño de la empresa; y para el caso de quienes han circulado sin TAG habilitado, se dispuso, además, una reducción del 50% de la deuda infractora total.

El gerente general de ambas compañías, Enrique Méndez, explicó que "la decisión de ampliar el plazo para acceder a este beneficio responde al complejo escenario social, de salud y económico que está viviendo el país".

Quienes deseen suscribir su convenio, deben ingresar con su RUT en www.vespucionorte.cl o a www.tunelsancristobal.cl, a través del banner central "Paga tu deuda en cuotas".

Viernes 19-06

CCU y Postobostón disponen vuelo humanitario para repatriar a ciudadanos chilenos y colombianos

CCU y Central Cervecera de Colombia -empresa que nace de una alianza entre la chilena CCU y la colombiana Postobón- se pusieron conjuntamente a disposición de las Cancillerías de ambos países para ofrecer un vuelo humanitario que repatriará a ciudadanos chilenos y colombianos, en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19. El vuelo hará la ruta Santiago – Bogotá – Santiago este lunes 22 de junio y trasladará a más de 200 personas en total.

En el trayecto de ida, el Airbus A320 de Sky Airlines llevará a ciudadanos colombianos a su país, donde serán recibidos por las autoridades locales, para organizar el retorno a sus respectivos hogares. Estas personas se encontraban a la espera de una oportunidad de regreso hace ya varias semanas. La lista de pasajeros fue confeccionada por el Consulado de Colombia en Santiago.

Ese mismo día, el vuelo regresará a Santiago con los compatriotas chilenos que aún no habían podido retornar por las dificultades de encontrar vuelos comerciales, quienes fueron contactados por el Consulado de Chile en Bogotá. Ellos estaban distribuidos en distintas ciudades y localidades de Colombia y se trasladarán hasta la capital para tomar el avión, a través de las gestiones realizadas por la Embajada de Chile en ese país. También regresarán extranjeros con residencia definitiva en Chile que aún no lo habían podido hacer en vuelos anteriores.

En todo el proceso de traslados se cumplirá con las normas sanitarias, de tal forma de proteger a los viajeros, y se cumplirán con las disposiciones y medidas de cada país que contemplan cuarentena a la llegada de los viajeros.

Jueves 18-06

PC Factory dona tablets para niños hospitalizados por Covid-19 y otras enfermedades

PC Factory se sumó a la campaña “Más Cerca”, impulsada por la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica, y realizó una donación de 40 tablets Gear con 3G, para que pacientes menores de edad que se encuentren hospitalizados puedan comunicarse con sus familiares.

La iniciativa, liderada por los médicos María Consuelo Puentes y José Campos, busca reunir smartphones y tablets para comunicar a aquellos pacientes menores de edad que se encuentran hospitalizados, tanto por Covid-19 o por alguna otra enfermedad crónica, y que no pueden estar acompañados ni recibir visitas de sus padres y familiares debido a la restricción de visitas de los hospitales, debido a la actual situación sanitaria.

EL gerente general de PC Factory, Rodrigo Arriagada, dijo que “sabemos que es muy importante en esta contingencia que los pacientes hospitalizados y especialmente los niños puedan comunicarse con sus familias. Es por eso que desde PC Factory quisimos aportar con estos dispositivos a la campaña “Más Cerca”. Queremos que los niños sigan manteniendo los vínculos con sus familias, lo que estamos seguros es una ayuda a su recuperación”.

La campaña “Más Cerca” fue lanzada el 27 de mayo y a la fecha ya se han hecho entregas al Hospital Sótero Del Río, Hospital San Juan De Dios, Hospital La Florida, Hospital Luis Calvo Mackenna, Hospital Roberto del Río, Hospital Padre Hurtado, Hospital Félix Bulnes, Hospital San José, Hospital de Carabineros, Hospital Luis Tisné, Hospital El Pino, Hospital Exequiel González Cortés y el Hospital El Carmen de Maipú.

MG Motor dona 100 mil mascarillas a residencias sanitarias y fundaciones

Cuerpo Socorro Andino, Fundación Las Rosas, el Hogar de Cristo y residencias sanitarias se verán beneficiadas de la donación de 100 mil mascarillas que realizó la compañía automotriz británica, MG Motor. En una primera fase, estos insumos los recibió la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) para poder enfrentar la pandemia.

"Con este aporte ya sumamos más de 15 donaciones que hemos recibido durante las últimas semanas y que nos permiten llegar a instituciones sin fines de lucro que no tienen los recursos como para adquirir estos elementos de protección personal. Con esta donación también vamos a llegar a las residencias sanitarias, donde hay cientos habitantes de este país que están pasando el contagio del coronavirus. Así que un profundo agradecimiento a MG por esta excelente iniciativa que habla muy bien de la calidad de sus profesionales que trabajan en la empresa", señaló Valentín Díaz, director de Cenabast.

Isidora García, ejecutiva de SAIC Motor Sudamérica, fabricante de MG Motor en Chile, aseguró que "dada la naturaleza internacional de nuestra empresa, pudimos utilizar nuestra extensa red de proveedores para obtener estas mascarillas sanitarias y suministrarlas a quienes están enfrentando esta crisis en el servicio de salud público. Son ellos quienes están liderando esta lucha y nos complace poder aportar de esta forma".

García hizo hincapié en que "la primera preocupación es la salud de las personas", por lo que invitó a todos a seguir las recomendaciones de las autoridades en cuanto a las medidas de seguridad y la cuarentena.

Santiago es el centro de operaciones de la firma en América Latina y el Caribe, por lo que el escenario actual no podía ser pasado por alto. Sin embargo, también ha estado presente con donaciones similares en India, Irlanda, Reino Unido, entre otros mercados clave.

MG Motor, desde que volvió a Chile en 2008 después de estar en los años setenta, ha buscado posicionarse dentro del top 5 de las marcas más vendidas. Además, la operación en el mercado nacional es la más grande a nivel regional, desde donde se administran más de 11 países latinoamericanos y el Caribe.

VIERNES 12-06

Empresas Iansa y Fenare donan 50 toneladas de azúcar para familias más vulnerables de cinco regiones

Cerca de 25 mil familias de las regiones Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, recibirán 50 toneladas de azúcar de mesa, tras una donación conjunta de Empresas Iansa y la Federación de Nacional de Agricultores Remolacheros, Fenare.

Para lograr este objetivo, la fundación Desafío Levantemos Chile será el responsable de hacer llegar los 50.000 kilos de azúcar Iansa, a los hogares más necesitados de las regiones mencionadas, centrándose en sectores rurales, y aquellos que no cuenten con fácil abastecimiento de alimento, mientras que, en la Región Metropolitana, se entregarán en las comunas de La Pintana y Quilicura.

Ante dichos escenarios, Ramón Cardemil, gerente de Producción Agrícola de Empresas Iansa, señaló que "queremos ser un apoyo fundamental para las familias que hoy más lo necesitan, por lo que estaremos entregando esta ayuda a las regiones donde tenemos operaciones, y apoyando de alguna forma estos momentos tan difíciles, como los que estamos viviendo hoy producto de la pandemia".

Por el lado de los agricultores, el presidente de la Federación de Remolacheros (Fenare) Jorge

Guzmán, comentó: "Los agricultores remolacheros quisimos estar presente colaborando con muchas familias de Chile que hoy lo están pasando mal producto de esta pandemia, y aportar con el producto de nuestra tierra para mitigar en algo este difícil momento".

JUEVES 11-06

CCU lanza campaña "Yo invito" para apoyar a bares y restaurantes

CCU lanzó la campaña "Yo Invito. Una cerveza por nuestros bares" para dar apoyar a aquellos bares, fuentes de soda y restaurantes del país que, debido a la expansión del Covid-19, se encuentran actualmente cerrados y en un complejo momento económico.

La iniciativa invita a que las personas compren anticipadamente cervezas de 500 cc. de las marcas Cristal, Escudo, Royal, Heineken, Kunstmann Torobayo o Austral Calafate, en un restaurante o bar de su preferencia a lo largo del país. Por cada compra las segundas rondas serán gratis y CCU entregará gratuitamente todas las cervezas a los locales adheridos a la campaña. Así, se espera que cuando éstos vuelvan a abrir, los clientes podrán disfrutar de su compra, y de una segunda ronda gratuita.

De esta forma, se les entrega a más de 14 mil locales comerciales en todo Chile la oportunidad de tener financiamiento hoy y asegurar la presencia de clientes cuando se levanten las restricciones por la pandemia.

"En estos momentos difíciles queremos acompañar a las fuentes de sodas, bares y restaurantes del país, que debido a la emergencia sanitaria llevan varias semanas cerrados, sin ingresos y con compromisos financieros que deben seguir pagando. Es por eso, que lanzamos "Yo Invito", para poder apoyarlos y darles una mano, permitiéndoles vender en forma anticipada y cuando vuelvan a abrir, tener un flujo de personas en sus locales", explicó Matias Bebin, Gerente de Ventas de CCU.

Martes 09-06

Grupo Patio lanza servicio de compra personalizada y sin contacto en stripcenters

Grupo Patio implementó un nuevo servicio para acceder a productos vía remota, denominado Patio Pick App. El servicio permite realizar compras sin necesidad debajar de auto en en dos de sus centros comerciales vecinales. Se trata de los establecimientos Patio Huechuraba (Av. Pedro Fontova Nº7777, Huechuraba) y Patio Peñalolén (Av. Consistorial Nº 2701, Peñalolén).

Los usuarios pueden solicitar el servicio ingresando al sitio www.patiopickapp.cl Ahí podrán realizar pedidos de uno o más locales comerciales del mismo centro, incluidos supermercados. Esta solicitud es recibida por un equipo de shoppers, o compradores personalizados, que cuentan con todas las medidas de protección (mascarillas, guantes, etc.) para realizar la compra.

Una vez realizada la transacción, el usuario recibe un link para pagar los productos, ya sea por Webpay o One Click. La compra mínima es de $ 5.000 y no hay costo por servicio.

Posteriormente, el shopper informa el plazo para que el usuario retire los productos en el estacionamiento del centro comercial, sin bajarse del auto y sin contacto físico. Patio Pick App dice que potencialmente podría beneficiar a cerca de 90 mil hogares que viven en las inmediaciones de estos centros.

La compañía detalló que para la creación e implementación de esta herramienta generaron una alianza con Servi Senior, una startup que les permitió tener un servicio de asistencia en corto tiempo.

LUNES 08-06

Komatsu Cummins ya suma más de US$ 9 millones en pagos adelantados a pymes

Con miras a respaldar a sus proveedores pymes en el contexto actual, el grupo Komatsu Cummins Chile decidió extender su plan de adelantamiento de pagos, lo que implicó desembolsar por sobre los US$ 9 millones a mayo de 2020.

La medida se inició en abril, cuando el grupo decidió acelerar en dos ocasiones durante ese mes, el pago de facturas un monto cercano a los $2.700 millones (unos US $4,5 millones). En ese entonces la idea fue asegurar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas que emitían sus facturas con plazos iguales o inferiores a 30 días.

Considerando que la situación de pandemia se mantuvo, Komatsu Cummins decidió repetir la medida, sumando cerca de US$ 4,5 millones adicionales durante mayo. De esta manera, hasta fines de mayo, se aceleró el pago de 4.465 documentos, lo que ha beneficiado a un total de 721 proveedores pymes.

El gerente de Recursos Financieros, Rodrigo Izurieta, dijo que se evalúa continuar con este apoyo durante junio. "Detrás de cada pequeño y mediano proveedor, hay personas y hay familias. Pensando también en respaldarlos a ellos, extenderemos esta fórmula, y en junio esperamos adelantar el pago de facturas por otros US $4 millones. La idea es que cada pyme pueda ofrecer seguridad a las personas que están detrás de ellas".

MIÉRCOLES 03-06

Bci impulsa tranformación digital de pymes en el país

Bci anunció el lanzamiento de la iniciativa "Evoluciona", que busca orientar a todos los emprendedores del país para que puedan impulsar la transformación de su modelo de negocio tradicional a uno digital.

Par acceder a esta iniciativa, cualquier empresario PYME -sea cliente o no de Bci-, puede ingresar a www.bci.cl/empresarios/evoluciona y encontrar una guía y acompañamiento permanente para llevar a cabo su proceso de digitalización o para adherirse rápidamente a la venta digital.

También, quienes ya están digitalizados, pueden sacar el mejor provecho a las herramientas tecnológicas para abrirse paso en ventas digitales de manera global.

Como primera etapa, a partir del miércoles los emprendedores podrán acceder a la plataforma Evoluciona y aprender a digitalizar su negocio a través de siete clases que Bci, en alianza con la plataforma de educación online para emprendedores Turingo, dispondrán de manera permanente en el sitio.

Cada clase tiene una duración de 12 minutos y tendrán como objetivo enseñar a las mipymes a identificar el valor y las oportunidades de negocio que representa la venta online, descubrir el potencial de los distintos medios de pago, generar un diagnóstico para realizar una campaña digital, entender cómo preparar correctamente sus productos para enfrentar nuevos mercados y mejorar la logística para crecer ahorrando tiempo y costos, entre otros.

"Según datos de la Cámara de Comercio de Santiago, las ventas online en abril tuvieron un incremento de un 150% en relación con el mismo mes de 2019. Esta tasa de crecimiento hace de la transformación digital de las mipymes una de las principales posibilidades para seguir funcionando en este contexto. En este marco es que queremos potenciar "Evoluciona" permanentemente con nuevos cursos y actividades", indicó Sebastián Castro, subgerente del segmento Empresarios de Bci.

Parque Arauco lanza sistema para comprar en línea y retirar productos sin bajarse del auto

Con el objetivo de facilitar el despacho de productos a clientes en medio de la pandemia, Parque Arauco será el primer mall en contar con un sistema mundialmente conocido como "Curbside Pickup", que permite comprar en línea y retirar en el mall, sin tener que pagar los costos de envío y sin necesidad de bajarse del auto.

Así, a través de la implementación de un punto de entrega llamado "Arauco Pick Up", el centro comercial entregará los productos que los clientes compren de manera remota en las distintas tiendas del mall que se adhieran a este nuevo modelo.

Si bien el servicio comenzará a operar "una vez que el entorno sanitario lo permita y cuando no exista cuarentena en la comuna de Las Condes", para acceder el cliente debe ingresar a www.araucopickup.cl y revisar las tiendas adheridas a este nuevo servicio. Luego, realiza su compra la tienda que escojan a través de los canales habituales de venta remota (sitio web, whatsapp, teléfono, aplicación, etc.), y cuando la compra se encuentre lista, el local se contactará con el cliente para indicar la fecha y hora en que puede retirarla en Arauco Pick Up.

Cuando el cliente llegue al sector de Arauco Pick Up -ubicado en el estacionamiento express del nivel 2 del mall- se acercará personal dedicado exclusivamente a este servicio y se deberá presentar la confirmación del pedido, para que en minutos lleven el producto al vehículo.

Carmen Munita, gerente de Marketing de Parque Arauco, explica que "este nuevo servicio que estamos lanzando, busca ser una alternativa efectiva para responder a las nuevas necesidades de los clientes, facilitando la compra de productos en las tiendas presentes en nuestro mall de una forma rápida y sin contacto. Los servicios e-commerce y delivery han experimentado un alza en la demanda nunca antes visto, y por lo mismo, por medio de esta innovación, queremos aportar una nueva herramienta que permita optimizar procesos".

Arauco Pick Up operará de lunes a domingo dentro del horario de funcionamiento del mall -el cual será detallado en su momento. Según Parque Arauco, contará con todas las medidas sanitarias alineadas a lo establecido por las autoridades y a los protocolos implementados.

Sábado 30-05

Campaña #VinoXellos suma nuevas viñas y amplía apoyo a restoranes a lo largo de Chile

Tal como había adelantado el director comercial de Viña Garcés Silva, Anthony Crew en Conectador DF, 11 viñas asociadas a Vinos de Chile pondrá a disposición parte de sus ingresos por ventas en sus e-commerce con el objetivo de ir en ayuda de los garzones de más de 70 restoranes.

Los usuarios que realicen compras a través de los sitios de las viñas participantes, podrán elegir el restorán al que se destinará su aporte, los cuales irán directamente a beneficio del personal de servicio de los restoranes participantes. El listado está disponible en www.nosgustaelvino.cl

A más de dos meses del inicio de una de las crisis sanitarias más devastadoras del último tiempo, el sector gastronómico es una de las industrias más afectadas debido al distanciamiento social, lo que ha impactado duramente a los restoranes y en especial al personal de servicio, cuyas propinas son parte importante de sus ingresos.

En este contexto nació #VinoXellos, una iniciativa cuyo propósito es apoyar a los garzones de los restoranes, que hoy viven momentos muy difíciles. Las viñas participantes destinarán entre el 10% y el 25% de las ventas que realicen, a través de sus canales de venta directa, a un aporte que irá directamente al personal del restorán que el cliente elija al momento de hacer la compra.

"Esta es una iniciativa, que tiene origen en una de nuestras viñas socias, pero que como gremio quisimos tomar y extender al resto de nuestros socios, como una forma de dar apoyo al canal de restoranes que hoy lo está pasando mal. Si bien las viñas también vivimos un momento complicado, hemos tenido una buena recepción de parte de los consumidores, que frente al confinamiento utilizan los canales de venta directa online. Nuestras viñas quisieron tomar parte de esos ingresos y destinarlos a las personas más afectadas del sector", dijo Angélica Valenzuela, Directora Comercial de Vinos de Chile.

Hasta el momento son 11 las viñas que se han sumado a la campaña #VinoXellos, todas de distintos tamaños y ubicadas en los diversos valles de Chile: Aromo, Concha y Toro, Cono Sur, Garcés Silva, La Rosa, Los Vascos, Mancura, Montes, Morandé, Siete Colores y Vistamar.

viernes 29.05

Inacap y Amazon Web Services imparten curso gratuito de entrenamiento en línea para desarrollar habilidades tech

Como una forma de apoyar al desarrollo de habilidades tecnológicas, que son más necesarias hoy en el contexto de la crisis sanitaria por la que atraviesa el país, el Área Informática y Telecomunicaciones de INACAP, junto a Amazon Web Services (AWS), dio inicio al programa "Habilidades Tech: tu talento en la Nube – powered by AWS", dirigido a cerca de 300 exalumnos de la institución de educación técnico-profesional.

"El uso de las tecnologías cobra particular relevancia en el contexto actual, en que la pandemia por Covid-19 ha obligado a una redefinición de las tareas habituales, con un mayor nivel de conectividad y actividades online. Al poner a disposición de nuestros exalumnos estas herramientas, esperamos apoyar a su actualización permanente en materia tecnológica y profesional, abriendo oportunidades en su incorporación hacia tecnologías emergentes de la Industria 4.0, como parte de nuestro compromiso con una formación más completa y pertinente a las necesidades actuales de nuestro país", destaca Karin Quiroga, Directora del Área Informática y Telecomunicaciones de INACAP.

"Formar talento es algo sumamente importante para AWS. Tenemos varios programas en que trabajamos de la mano de instituciones educativas de prestigio como INACAP para poder capacitar a los estudiantes y profesores", señala Abby Daniell, gerente de Programas de Sector Público de AWS para América Latina y El Caribe. "Este programa cuenta con el apoyo de diez arquitectos de soluciones de AWS que trabajan y viven en Chile, quienes acompañarán a los profesores de INACAP. ¿Por qué lo hacemos hoy día? Porque todos están en la casa y necesitan capacitarse para posiciones vacantes puestas a disposición por empresas como AWS, partners y otras compañías locales", agrega.

El programa permitirá rendir la certificación internacional "AWS Certified Cloud Practitioner" y acceder a contenidos como principales servicios, seguridad y arquitectura de la nube, y el soporte de AWS, entre otros. AWS abrirá 300 vacantes gratuitas para graduados de INACAP y posteriormente otorgará 30 becas de certificación para los alumnos más destacados.

Todo esto, con el objetivo de potenciar el desarrollo de los participantes y permitirles ampliar sus oportunidades laborales. Las clases se imparten durante cinco semanas, de lunes a viernes desde las 18:00 horas, y quienes deseen certificarse tendrán una semana de preparación para la certificación.

Jueves 28.05

Hospital Clínico de la Universidad de Chile ampliará UCI tras donación empresarial

El Hospital Clínico Universidad de Chile, José Joaquín Aguirre, amplirá su capacidad de su Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) permitiendo llegar a mil atenciones de urgencia por día.

Esto se da ante la donación de $ 490 millones de la familia Luksic, lo que permitirá la implementación de 8 nuevos boxes y a la reconversión de 18 camas básicas en críticas, para llegar así a más de 120 camas críticas en total, alcanzando una capacidad de ventilación de 250 pacientes por mes.

Considerando la urgencia de la crisis, la totalidad de esta ampliación se concretará en un plazo de 10 días.

El Rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, destacó la fundamental ayuda realizada por la fundación. "En esta emergencia agradecemos enormemente el aporte de Fundación Luksic, que ayudará a que en estos momentos críticos podamos salvar más vidas y podamos contribuir significativamente a mejorar la capacidad de atención a pacientes críticos en la Región Metropolitana. Recibimos esta donación a nombre de las y los beneficiarios y sus familias, así como de todas las personas que, desde sus diferentes labores y funciones, trabajan día a día en nuestro Hospital, un recinto universitario y público, que se encuentra desplegando todos sus esfuerzos para combatir esta pandemia que hoy tiene al límite a nuestro sistema de salud".

La Presidenta de la Fundación Luksic, Paola Luksic, expresó que "como país enfrentamos momentos críticos, y necesitamos que el sector privado sea un agente activo en dar soluciones eficientes a las problemáticas que hoy aquejan tan gravemente a toda la población. Como Fundación seguiremos buscando las maneras más eficientes de ser un aporte en donde Chile más nos necesite".

miércoles 27.05

Laboratorios de innovación donan equipamiento de protección de salud a centros oncológicos

La Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF) entregó una donación de equipamiento médico al Hospital Luis Calvo Mackenna de Santiago, que incluyó la entrega 6 mil unidades de Equipos de Protección Personal (EPP) para profesionales del departamento de oncología, dando así el puntapié inicial para la entrega de cinco toneladas de EPP que están siendo repartidos a hospitales y servicios de salud, dedicados al tratamiento de pacientes con cáncer a lo largo de Chile.

“Sabemos que el contagio es un riesgo, no solo para la salud, sino que también para disminuir la capacidad de los equipos para responder. Por eso, todas las medidas (de protección) son fundamentales. La cantidad nunca es suficiente, porque sabemos que estamos enfrentando la parte más dura de la demanda, y por lo tanto necesitamos mucho esfuerzo para poder proteger a nuestros equipos. Esto nos permite seguir respondiendo como la población lo necesita”, apuntó el director del Hospital Calvo Mackenna, Jorge Lastra.

La donación, a cargo de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF) busca proteger a 35.000 profesionales, entre médicos y enfermeras oncológicas, gracias a: 24.500 mascarillas N95, 21.000 mascarillas quirúrgicas y 39.000 escudos faciales, estos últimos fueron desarrollados por la empresa nacional de procesamiento de plásticos Comberplast.

En la Región Metropolitana, los hospitales y centros de salud beneficiados serán: Hospital San Borja Arriarán, Instituto Nacional del Cáncer, Hospital Roberto del Río, Hospital San Juan de Dios, Hospital Félix Bulnes, Hospital del Salvador, Hospital Luis Calvo Mackenna, Servicio de Salud Metropolitano Sur y el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

En el resto del país, centros médicos de Arica, Iquique, Antofagasta, Atacama, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Maule, Concepción, Talcahuano, Arauco, Ñuble, Osorno, Valdivia, Chiloé, Magallanes y Aysén, también recibirán los EPP.

Domingo 24.05

Copec anunció que se hará cargo del abastecimiento de combustible del primer hospital modular que se instalará en Chile, al costado del Complejo Asistencial Sótero del Río (CASR).

La empresa proveerá los 800 litros diarios de combustible necesarios para el funcionamiento de los generadores que darán soporte energético al hospital de campaña. El aporte, en principio, se extenderá por un período de tres meses.

"Todos nuestros esfuerzos están puestos en ayudar a que Chile supere en el más breve plazo este crítico momento de la pandemia. Para poder salvar el máximo de vidas resulta prioritario aumentar la capacidad de nuestro sistema de salud y para Copec es motivo de orgullo tener la posiblidad de seguir aportando en esta línea, entregando el combustible que permitirá energizar este hospital modular para pacientes con coronavirus", señaló Arturo Natho, gerente general de Copec.

viernes 22.05

VTR anunció la puesta en marcha de un plan de contingencia que busca responder, de forma inmediata y con medidas concretas, al explosivo aumento de tráfico de datos registrados en esta emergencia sanitaria del Covid-19, con el objetivo de disminuir la congestión y mejorar los niveles de conectividad de sus clientes. Este plan está en marcha desde marzo.

La empresa reportó que apenas comenzaron las medidas de confinamiento en el país, el tráfico de internet se incrementó en un 40%, es decir, el total del aumento que se verifica año a año. Esta mayor demanda, además, se ha mantenido estable durante todo este período en que las personas continúan trabajando y estudiando desde sus casas, generando inestabilidad y bajas en la velocidad de conexión.

Para enfrentar esta nueva realidad, la compañía diseñó y comenzó a ejecutar un plan excepcional de expansión de capacidad de red, denominado "Plan de Aumento de Capacidad en Contingencia (PACC)". Este plan, en marcha desde marzo, consideró el adelantamiento de la totalidad de la inversión anual y un aumento importante del presupuesto para esta materia, con el fin de lograr materializar en sólo ocho semanas, las labores de expansión de la red que normalmente se realizan en un año.

El PACC contempla triplicar el trabajo en la red, reforzando y prácticamente duplicando los equipos de ingeniería en terreno para llegar a atender esta sobredemanda de solicitudes en el menor tiempo posible. Si en un año promedio los técnicos realizan 900 de estos trabajos en la red, durante esta emergencia ya se han ejecutado 2 mil, en apenas tres semanas.

"Dar respuesta a la problemática actual de nuestros clientes, es una tarea prioritaria y esto significa implementar todas las acciones necesarias que contribuyan a mejorar la estabilidad de internet y faciliten una conexión eficiente para que nuestros clientes puedan trabajar y estudiar desde sus casas sin mayores problemas, enfatiza Guillermo Ponce, gerente general de VTR.

"Lo que estamos haciendo es descongestionar la red, ampliando el número de "carreteras" que actualmente existen para hacer llegar, por un lado, los contenidos de la red a las casas de nuestros clientes -como Netflix, Youtube o bajar archivos de la nube-, y por otro, para mejorar el flujo de los datos que nuestros clientes requieran subir a la red", agrega el ejecutivo.

En cuanto a atención de clientes, en marzo VTR puso en marcha un plan de reforzamiento y ampliación de canales para hacer frente al explosivo número de requerimientos derivado de la mayor demanda de los servicios de datos. Es así como la compañía incrementó en un 40% la dotación de técnicos en terreno; y duplicó la dotación de call center, incorporando a supervisores, coordinadores y trabajadores de sucursales que no estaban operando, a la labor de atención de clientes desde sus hogares. También contrató a nuevos ejecutivos para orientar a los usuarios telefónicamente y por redes sociales.

Walmart Chile implementa sistema para agendar vía web ida al supermercado

Un innovador sistema de agendamiento web implementó Walmart Chile de cara a evitar aglomeraciones y agilizar el proceso de compra en todos sus locales de Lider, Express de Lider y SuperBodega aCuenta.

El sistema consiste en que los clientes deberán ingresar sus datos en el sitio web www.lider.cl/agenda, seleccionar el supermercado más cercano y agendar un horario. Luego, al llegar al local sólo es necesario mostrar el correo de confirmación para ingresar de forma preferente. Este proceso brindará el ingreso preferente en todas las tiendas de los formatos adheridos a lo largo del país.

El agendamiento web se suma a la incorporación de una aplicación que permite saber con exactitud el número de clientes y colaboradores dentro de cada uno de sus locales a lo largo del país, y así controlar la capacidad máxima recomendada por la autoridad.

Paralelamente, Walmart Chile ha adoptado medidas para evitar la posibilidad de contagio al interior de sus tiendas. A la sanitización semanal preventiva de todos sus locales, que considera labores de limpieza y desinfección en cada una de las instalaciones, la compañía determinó el uso de alfombras desinfectantes en los accesos al supermercado para dar mayor tranquilidad a sus clientes y colaboradores.

JUEVES 21.05

Enel Chile se sumó a la campaña de la Corporación de Amigos del Hospital Luis Calvo Mackenna (Amicam) destinada a financiar un pabellón de 20 camas críticas para ayudar a enfrentar la emergencia sanitaria por el Covid-19.

En un comunicado, la empresa informó sobre la donación de $ 100 millones para este fin. Herman Chadwick, presidente de la compañía, detalló que el aporte forma parte de la campaña "Codo a Codo", un paquete de medidas impulsadas en conjunto con municipios, hospitales y otras organizaciones que diariamente destinan sus esfuerzos al combate de la pandemia.

Debido a las necesidades de cama y la urgencia de este recinto donde se atienden niños y niñas, el pabellón se habilitó en un tiempo récord cercano a los 30 días, lo que permitió comenzar a atender a pacientes desde inicios de mayo.

Miércoles 20.05

Uber presenta tecnología de verificación de uso de mascarillas en Chile

Uber presentó una nueva tecnología de verificación de uso de mascarillas a través de selfies, así como una lista de autoverificación de medidas de seguridad para socios conductores y socios repartidores que comienza a implementarse en diversos países, incluyendo todo Chile, esta semana.

La tecnología de Uber permitirá verificar que los socios conductores y socios repartidores estén usando una mascarilla a través de una selfie cuando se conecten a la plataforma.

Además, en el caso de los viajes, la app notificará al usuario mediante un mensaje que el socio conductor tiene el rostro cubierto. Esta nueva herramienta únicamente detecta la mascarilla como un objeto dentro de la foto, y no procesa información biométrica ni compara selfies con mascarillas con otras fotos del socio conductor o socio repartidor.

Este software complementa la tecnología biométrica mediante foto que ya implementa Uber con el objetivo de corroborar la identidad de los socios conductores, prevenir conductas fraudulentas y proteger la integridad de las cuentas.

Adicionalmente, antes de realizar viajes, los socios conductores y socios repartidores deberán confirmar diariamente a través de una lista de verificación que han tomado ciertas precauciones de seguridad e higiene, como la limpieza de manos, sanitización de vehículos y medidas de distanciamiento social.

Finalmente, en el caso de los viajes de Uber, tanto socios conductores como usuarios podrán cancelar el viaje si la contraparte no está usando mascarilla, sin ningún tipo de cobro adicional y se les solicitará que lo informen dentro de la plataforma."La responsabilidad es un camino de dos vías, y por eso estamos impulsando estas medidas de cuidado en toda la comunidad usuaria de Uber", afirmó Alberto Vignau, Gerente General de Uber Chile.

Estas nuevas funciones están activas desde esta semana para usuarios y socios conductores de Uber en todo Chile y para socios repartidores en las 15 ciudades donde Uber Eats se encuentra disponible.

Cabify implementa cabinas de aislamiento en los autos para proteger a conductores y pasajeros

Cabify anunció la instalación de cabinas de aislamiento en los autos de sus socios conductores para impedir el contacto físico con los usuarios, y evitar así el riesgo de contagio durante los trayectos. La iniciativa contempla a todas las categorías de servicio, y en un comienzo, pondrá foco en los taxis, debido a que cuentan con autorización oficial para transitar durante las semanas de cuarentena en el Gran Santiago.

En total, se repartirán 2.000 cabinas de asilamiento de manera gratuita. El material de aislación de PVC transparente tendrá un "bolsillo" que permite guardar alcohol gel y un espacio necesario para el intercambio de dinero, en caso de que el usuario pague en efectivo.

Ignacio Gutiérrez, country manager de Cabify en Chile, explicó la nueva iniciativa de prevención: "La seguridad siempre ha sido nuestra prioridad, antes, durante y después de la pandemia. Con una inversión inicial de US$ 200 mil para esta primera fase, seremos la primera plataforma de transporte en el país que innova aplicando esta medida de seguridad para usuarios y socios conductores. Somos conscientes de las consecuencias que traerá a futuro el Covid-19 en cuanto a la movilidad de las personas y por eso lo vemos como una medida que estará activa por tiempo indefinido, ya que probablemente debamos adaptarnos a convivir bajo este nuevo paradigma en el transporte de pasajeros. Durante estos meses hemos puesto mucho foco en potenciar acciones que garanticen la prevención y seguiremos en esa línea".

A nivel global, la iniciativa también fue puesta en marcha recientemente por Cabify en Argentina, Perú, Brasil, y España.

A la fecha, ha regalado más 1.000 kits de higiene, que incluyen mascarillas, sanitizadores y alcohol gel en la Región Metropolitana y también regiones. En paralelo, ha estado entregando consultas médicas gratuitas online -telemedicina- a los conductores y sus familias.

Sábado 16.05

CasaIdeas reconoce "errores" en logística de delivery y promete a dar solución "pronto"

CasaIdeas reconoció, a través de una comunicación, que "el exponencial aumento de las ventas (online) llevó a la empresa a "reestructurar el proceso logístico, provocando retrasos y errores en las entregas".

Por ello, asegura que están "trabajando para solucionar los problemas que hemos provocado en algunos de nuestros pedidos y nos comprometemos a dar solución lo antes posible".

CasaIdeas habilitó su canal de ventas online el 21 de abril, luego de haber tenido que cerrar todas sus tiendas en el país por el coronavirus. "Nos ha sorprendido una gran cantidad de venta online y la preferencia de todos ustedes nos hace inmensamente feliz (...) queremos que la experiencia de la venta online sea la misma que vives cuando visitas nuestras tiendas", afirmó la compañía.

Lunes 11.05

Donaciones de la Casa de la Inclusión de Curanilahue han beneficiado a más de 450 personas

La Casa de la Inclusión de Curanilahue, con el apoyo de Fundación AcercaRedes han entregado más de 450 protectores faciales que hacen con máquinas 3D, que antes de la crisis sanitaria usaban para hacer prótesis y ortesis.

En primera instancia entregaron 60 protectores certificados al personal de salud del hospital de la comuna y tras esto, comenzaron con una cadena de donaciones que hoy ya suman más de 486 unidades entregadas a la Municipalidad de Curanilahue, Feria Agrícola de Arauco, Carabineros de Chile, Dirigentes de la Unión Comunal de la Discapacidad, Camara de Comercio de Curanilahue, Organización Inclunatur, Planta ARAUCO Secado Complejo Horcones, Arauco Aserradero El Colorado, entre otros.

En un comunicado, se informó que además han surgido nuevos requerimientos que dan cuenta de que estos insumos básicos para combatir el virus no llegan a los sectores rurales. Entre ellos se encuentran el Hogar de Ancianos Santa Julia, Supermercado El Porvenir, Farmacia Municipal, SSA, Dirección de administración Municipal de Salud Cañete.

SÁBADO 08.05

Ministerio de Desrrollo Social y Familia lanza web "Es mi turno" que ofrece trabajos durante crisis sanitaria

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia lanzó la plataforma www.esmiturno.cl, página web desarrollada por Trabajando.com, que ofrece reemplazos laborales en recintos de cuidado de grupos vulnerables, como centros de adultos mayores, hogares Sename, albergues para personas en situación de calle y residencia para personas con discapacidad.

La web fue lanzada por el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, el gerente general de Trabajando.com, Ramón Rodríguez, el director de Fundación Trascender, Vicente Gerlach, y representantes de la sociedad civil y el mundo privado.

La plataforma, que fue desarrollada por Trabajando.com, reunirá perfiles para los potenciales cargos, que serán previamente analizados por voluntarios expertos en reclutamiento.

"Nos sentimos muy felices y orgullosos que Trabajando.com sea la plataforma para este proyecto que va en directa ayuda para quienes necesiten o quieran realizar labores durante esta crisis que estamos viviendo. Queremos destacar que los candidatos tendrán feedback inmediato del estado en que se encuentran sus procesos, independiente de la consultora o voluntario que esté a cargo de la selección", expresó Ramón Rodríguez, gerente general de Trabajando.com

La iniciativa que se dio en el contexto de la crisis sanitaria, tiene por objetivo adelantarse a la necesidad de personal que pueda ocurrir con el avance de la crisis y frente a un eventual contagio que impida que los equipos puedan continuar con sus funciones.

En esa línea el ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, señaló que "es un tiempo, en que no nos preguntamos qué hace el otro, sino que nos respondemos el qué debo hacer yo, y ese qué debo hacer yo se replica en una cadena de protección. No tengan dudas que como Gobierno haremos todo nuestro esfuerzo en proteger a quienes están siendo afectados por esta crisis social, necesitamos buscar ayudar, apoyar, suplementar los ingresos de los trabajadores y con ayuda del servicio civil y la empresa privada lanzamos es mi turno, página que permitirá que quienes estén desempleados puedan recibir ingresos ayudando a quienes más afectados están por esta pandemia".

Este es un trabajo inédito donde el sector público, privado y la sociedad civil, se coordinaron para buscar una solución a desafíos en contexto de la pandemia. Entre las instituciones asociadas al proyecto se encuentran Pegas con Sentido, Seminarium, Trabajando, Emplea, Simon de Cirene, Fundación Trascender, Fundación Más, Comunidad de Organizaciones Solidarias y McCann, además del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Bolsa Nacional de Empleo.

VIERNES 08.05

CPC, Carozzi y Derco apoyan iniciativa de atención primaria móvil en campamentos impulsada por Fundación Techo

Carozzi realizó un importante aporte al Fondo Privado de Emergencia para la Salud, impulsado por la CPC y sus ramas en el marco de la causa SiEmpre-Solidaridad e Innovación Empresarial, que hasta ahora suma $ 94 mil millones en aportes de empresas, empresarios, familias y grupos empresariales.

Una parte de dicho apoyo se tradujo en recursos directos para la iniciativa "Chile Comparte Salud" que lidera Fundación Techo, el que consiste en operativos de atención primaria de salud en las comunidades en las que interviene (campamentos y villas de blocks), para descongestionar la atención en los Centros de Salud Familiar de las localidades. En este programa participan también Derco, que facilitó una flota de autos para poder acceder a los lugares de atención, y la Cámara Chilena de la Construcción.

Esta mañana, representantes de Fundación Techo, de la CChC, Carozzi y Derco, junto al alcalde Germán Codina, participaron de un operativo en el campamento Millantu de Puente Alto, donde viven 1.200 familias de alta vulnerabilidad.

A la fecha, ya se han atendido más de 450 personas en operativos realizados en blocks de la comuna de La Pintana, como Villa El Bosque, y en el campamento Peñoncito (Puente Alto). En todos los lugares los y las dirigentes de las comunidades han sido fundamentales para recolectar las necesidades de los vecinos, quienes han recibido atención en temas como exámenes preventivos Covid-19 (entrevista indagatoria, toma de temperatura, revisión de síntomas), toma de presión, de sangre para nivel de insulina, medición niveles de oxígeno, que no requieren de una infraestructura especializada para su implementación.

Jueves 07.05

CPC dona 1 millón de mascarillas a Cruz Roja

Una acción conjunta de distintos actores sociales se materializó hoy con la entrega de 1 millón de mascarillas que fueron donadas por el Fondo Privado de Emergencia para la Salud, impulsado por la CPC y sus ramas, a la Cruz Roja Chilena.

"Estamos muy contentos de articular esta donación que nos permite unir fuerzas entre las empresas y la sociedad civil, apoyando a más de mil mujeres emprendedoras de Fondo Esperanza con la compra de estas mascarillas que hoy dejamos en manos de la Cruz Roja para que lleguen a los chilenos que más las necesitan", afirmó Juan Sutil, presidente de la CPC.





Miércoles 06.05

Red de Alimentos y Falabella sellan alianza para apoyar a familias vulnerables

Ante los efectos que está teniendo la emergencia sanitaria entre diversos sectores de la población, Red de Alimentos y Falabella unieron esfuerzos para formar una cadena de solidaridad con el fin de financiar en el abastecimiento de alimentos básicos de personas en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos más expuestos al coronavirus.

Esta alianza facilitará las donaciones de forma online, resguardando la salud tanto de quienes quieran realizarlas, como de quienes necesitan este apoyo. Para lograrlo, Falabella pondrá a disposición sus plataformas digitales y páginas web para que las personas puedan donar de manera simple y fácil, desde sus casas y sin exponerse.

Asimismo, como puntapié inicial, Falabella realizará una donación que permitirá que 13.000 personas puedan complementar su alimentación con productos no perecibles.

Para ser parte, basta con ingresar a www.falabella.com/contigosiempre, para que Red de Alimentos pueda adquirir y distribuir los productos entre sus beneficiarios que más necesitan.

Movistar aumenta hasta un 100% las velocidades de fibra óptica, sin costo adicional

Movistar Chile decidió extender y tomar una medida inédita en la industria, generando un upgrade de hasta un 100% en las velocidades tanto de bajada como de subida de los clientes de Movistar Fibra, de forma permanente. Las velocidades de esta tecnología, esenciales durante estos días, serán aplicadas de forma proactiva a los clientes.(*)

Además, hasta el 31 de mayo se extenderán las 5 medidas de apoyo a sus clientes lanzadas inicialmente el 17 de marzo, y que buscan acompañar y mantener siempre conectadas a las personas, tanto en sus estudios, trabajo y conectarse con sus afectos.

"Como compañía hemos comprobado que una conexión robusta, de alta velocidad y con capacidades dedicadas a cada usuario, como ofrece la fibra óptica, puede marcar la diferencia en la experiencia digital de las personas. Y porque sabemos la importancia de nuestro servicio, especialmente en este momento, para todos quienes seguimos trabajando de manera remota, estudiando desde los hogares y conectándonos con nuestros seres queridos; es que quisimos ir más allá, aumentando para siempre y hasta en un 100% la velocidad para nuestros clientes de Movistar Fibra, tanto de bajada como de subida", destaca Rosario Fernández Saavedra, directora de Marketing de Movistar Chile.

Esto se suma a la noticia de que la fibra óptica y otras tecnologías de internet hogar de la compañía, no cuentan con restricciones de consumo. Cabe señalar que, al ser planes residenciales, estos tienen prohibida su explotación comercial, reventa o redistribución a terceros

Martes 05.05

Walmart extiende horario de atención para reforzar abastecimiento durante la pandemia

Walmart Chile extendió el horario de atención en más de la mitad de los supermercados Lider, Express de Lider y SuperBodega aCuenta, casi en su totalidad en locales ubicados fuera del área metropolitana de la capital y a excepción de las comunas en cuarentena, para reforzar el abastecimiento en tiempos de pandemia.

De esta manera, desde este lunes 4 de mayo su horario de atención es hasta las 18:30 horas, medida que se suma a la ya implementada hace unos días, de abrir a las 8:30 horas.

En un comunicado, la empresa infomró que el "aumento en las horas de atención de 45 locales del formato Lider, 48 Express de Lider y 92 SuperBodega aCuenta, responde a la necesidad de los clientes de tener más alternativas de horario para abastecerse. Asimismo, y como ha sido desde el inicio de la contingencia, se seguirán manteniendo los protocolos que resguardan la salud de clientes y colaboradores".

Entre esas medidas, está la toma de temperatura a todos los colaboradores y clientes que ingresen a los establecimientos a lo largo del país. "Esta iniciativa, se suma otras acciones desarrolladas por Walmart Chile para asegurar el distanciamiento social dentro de sus supermercados y así resguardar la salud sus colaboradores y clientes", como por ejemplo, "la instalación de pantallas acrílicas en el área de cajas; demarcaciones en lugares estratégicos para reforzar la distancia que deben mantener las personas tanto en la sala de venta como en áreas comunes exclusivas de los colaboradores; y un nuevo protocolo para la venta de productos frescos empacados –en las categorías fiambrería y panadería– con el objetivo de otorgar mayor seguridad en alimentos".

Finalmente, "Walmart Chile reitera el llamado a todos sus clientes a realizar compras responsables, para que todos puedan adquirir los productos y requieran; y a usar mascarillas como medida de precaución para evitar posibles contagios".

lunes 04.05

Puerto Angamos y TGN confirman continuidad operacional tras anuncio de cuarentena en Mejillones

Con normalidad seguirán operando los terminales Puerto Angamos y Terminal Graneles Norte (TGN), que operan en la bahía de Mejillones, comuna que a contar de mañana ingresa a cuarentana, por al menos, los próximos siete días.

A través de un comunicado, Puerto Angamos -ligado a grupo Ultramar- confirmó que seguirán "funcionando con normalidad durante este periodo al ser considerados dentro del grupo de empresas básicas y de servicios esenciales para el Estado, debiendo garantizar el suministro de insumos para el país, sobre todo en tiempos donde la crisis sanitaria desafía la cadena de abastecimiento nacional".

Para llevar a cabo sus operaciones, los colaboradores de ambos terminales deberán contar con permisos especiales para ingresar y salir de sus turnos de trabajo, los cuales podrían ser requeridos por las autoridades fiscalizadoras.

Asimismo, la compañía destacó que el tránsito de carga y camiones que ingresa a ambos terminales se realiza por vías y rutas alejadas del radio urbano de Mejillones. Por último, ambos terminales se encargarán de reforzar todas las medidas de higiene, sanitización y control, ya implementadas por ambos puertos desde la llegada del Covid-19 a nuestro país y bajo rigurosa supervisión de la autoridad sanitaria.

MARTES 28.04

Viña Concha y Toro certifica su centro de innovación para diagnóstico de Covid-19

La Viña Concha y Toro anunció la certificación de su Centro de Investigación e Innovación (CII), por parte del Laboratorio de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Católica del Maule, para realizar exámenes de Covid-19. Funcionando bajo la dependencia del Servicio de Salud del Maule, la empresa será parte de la red de laboratorios articulados por el Ministerio de Ciencia.

"Queremos colaborar desde nuestras capacidades a superar en conjunto esta crisis sanitaria apoyando en la prevención y el diagnóstico temprano", dijo Eduardo Guilisasti, gerente general de Viña Concha y Toro.

En esa línea, el presidente de la CPC, Juan Sutil, impulsor del Fondo Privado de Emergencia para la Salud, celebró el aporte, asegurando que "se enmarca en el interés de las empresas de aportar de manera solidaria a las necesidades más apremiantes frente a la emergencia sanitaria, a través de recursos, capacidad de gestión, articulación e innovación, siempre en un ánimo de cooperación con otros actores sociales".

Otra parte del aporte de Viña Concha y Toro contempla la donación de 50 mil litros de alcohol gel y sanitizantes a las autoridades sanitarias.

En detalle, 40 mil litros del desinfectante corresponden a alcohol gel elaborado con alcoholes de la firma a través de Winkler, mientras que los otros 10 mil litros serán elaborados en la Planta Lontué de Viña Concha y Toro, para más tarde ser entregados a la Intendencia de la región del Maule para su distribución local.

Arauco abre plataforma de innovación para poder conectar iniciativas para enfrentar el virus

InnovaArauco, el departamento de Innovación de Arauco abre su plataforma de innovación a todo el público para así, poder conectar con iniciativas que permitan ayudar a combatir la pandemia de Covid-19.

Las iniciativas que se suban a la plataforma (https://arauco.brightidea.com/covid19), que estará disponible mientras dure la emergencia, serán canalizadas y tendrán un seguimiento diario por parte de InnovArauco. De esta forma, se conectarán con otros emprendedores u organizaciones que estén trabajando en algo similar.

Además, aquellas que tengan mayor potencial, recibirán acompañamiento por parte de InnovArauco para, en conjunto, buscar alternativas de implementación, redes y posibilidades de financiamiento.

"En Arauco queremos hacer un llamado para conectar con todos los emprendedores e innovadores para que nos ayuden a buscar iniciativas para luchar contra el coronavirus y las externalidades generadas por la situación compleja que nos hace tener que vivir esta enfermedad (...) creemos en la responsabilidad de la empresa y sabemos que el trabajo colaborativo en innovación es muy necesario. De ahí nace esto, de cómo articulamos ciertas ideas, cómo ayudamos a poner talento y a conectar", afirma Francisco Lozano, gerente de Innovación de Arauco y encargado del proyecto.

Prosegur busca start-ups que entreguen soluciones de seguridad para generar espacios libres del virus

En un contexto en que las personas retornan "a una nueva normalidad", la empresa de seguridad Prosegur, a través de un comunicado, anunció el lanzamiento de un reto a las start-ups con el fin de encontrar soluciones de seguridad que permitan generar espacios de trabajo libres de Covid-19.

La iniciativa Come In es el primer proyecto de innovación abierta de la empresa, y apunta a tres focos: el control de flujo de personas en los centros de trabajo, por ejemplo, con nuevos límites de capacidad, detección de elementos de protección personal, control en filas o detección de puntos calientes; el control de accesos y los sistemas de validación de identidad, y el seguimiento de la salud, a través de plataformas de comunicación que entreguen herramientas de autoevluación y comunicación con médicos y servicios de emergencias, en caso de necesitarlo.

"Las propuestas innovadoras que aporten nuevas soluciones para garantizar espacios Covid Free, tendrán la oportunidad de apoyarse en las unidades de negocio de la compañía y alcanzar visibilidad internacional", dice el director de Innovación de Prosegur, agregando que "contarán con el apoyo y compromiso de un embajador como Prosegur que, con acceso a un mercado potencial de 25 países, podrá ayudarles a generar negocio, estableciendo así una relación de beneficio mutuo y duradera en el tiempo".

La convocatoria estará disponible hasta el 4 de mayo, tanto a nivel nacional como internacional. De las iniciativas que postulen, 45 serán seleccionadas inicialmente y más tarde serán 15 las que puedan presentar sus propuestas piloto. Al finalizar el proceso, serán cinco los ganadores, que podrán firmar un contrato de cuatro meses para trabajar en la mejora de su producto, en colaboración con las unidades de negocio de la firma y sus clientes.

Lunes 27.04

P&G Chile donará más de 270 mil productos de higiene y hogar a familias vulnerables y a personal médico

P&G Chile donará más de 270.000 productos de higiene y hogar a familias vulnerables y a personal médico a través de dos iniciativas.

La primera campaña lleva el nombre de #ChileComparte y busca entregar cajas solidarias de alimento a familias vulnerables, adultos mayores y emprendedores, entre otros, que se han visto afectados por la pandemia. Unas 30 mil de estas cajas serán complementadas con productos de higiene y hogar donados por P&G que beneficiarán a más de 120 mil personas. La iniciativa es impulsada por las ONG´s TECHO, Hogar de Cristo, Fondo Esperanza, Red de Alimentos, Movidos por Chile, Servicio Jesuita a Migrantes, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social.

Para #ChileComparte, P&G donará productos de higiene y hogar de las marcas Ace, Always, Gillette, Head & Shoulders, Herbal Essences, Oral-B y Pantene, los cuales beneficiarán a más de 30 mil familias de todo Chile. La campaña se extenderá por las próximas seis u ocho semanas.

La segunda campaña busca reconocer a los héroes que trabajan en centros de salud, específicamente en los Cesfam. A través de World Vision -organización internacional sin fines de lucro que contribuye a la protección de la infancia en Chile- P&G donará 5.000 kits de higiene y hogar con productos de las marcas antes mencionadas, además de pañales Pampers para que puedan ser donados al personal médico, así como también a familias vulnerables de la RM, VIII y XI región.

Viña Garcés Silva lanza #vinoXellos, la campaña para apoyar a los restaurantes en tiempos de pandemia

Viña Garcés Silva lanzó la campaña #vinoXellos, una iniciativa que busca apoyar a los restaurantes que hoy viven momentos difíciles por el coronavirus, destinando el 25% de todas las compras que se realicen a través de su tienda online, directamente al equipo de servicio que el usuario decida al momento de su compra.

"Como viña queremos contribuir con los restoranes con quienes hemos construido una estrecha relación, por medio de una donación de un porcentaje de nuestras ventas online, para que todos salgamos adelante en estos tiempos difíciles. Así como los restoranes que hoy apoyamos han estado con nosotros, hoy como viña queremos estar con ellos para apoyar a sus equipos", dijo Matías Garcés Silva, director ejecutivo de Viña Garcés Silva.

La propuesta contempla que con cada compra que se realice de los productos incluidos con descuentos especiales, el usuario elija entre todos los restaurantes que participan, decidiendo así qué equipo de servicio recibirá el aporte de la viña equivalente al porcentaje establecido.

Al terminar la campaña, que se extenderá entre el 20 de abril y el 20 de mayo, la viña entregará directamente el monto acumulado a cada establecimiento.

Hoy existen 19 restoranes que se han sumado a la iniciativa: Ambrosía, Ambrosía Bistro, Barrica 94, Bocanariz, La Calma, Carrer Nou, Cuero de Vaca, Europeo, Hotel Bidasoa, Ichiban, KM 0, La Mar, La Mesa, Miraolas, El Mañio, Margó Parque Arauco, Margó Isidora, Naoki y Tempura.

JUEVES 23.04

Distribuidora automotriz SALFA lanza plataforma para compra online

Para adaptarse a las nuevas condiciones que marcan el mercado automotriz a nivel global, la división automotriz de SALFA acaba de lanzar SALFA ONE CLICK, plataforma de e-commerce donde pone a disposición de sus clientes un stock de unidades que se pueden reservar 100% online, y luego, mediante asesoría remota el cliente podrá concretar su compra y recibir el vehículo directo en su hogar.

A través de un comunicado, el gerente de la división automotriz, Gonzalo Ferrari señaló que "nos vimos obligados a cambiar la manera en que se vende un auto. Capacitamos a nuestros equipos con una nueva metodología para atender a los clientes y vender de manera 100% remota. Creemos que el desafío principal ahora es demostrar que la compra de vehículos por internet es segura y que nuestra plataforma cumple con todos los estándares para garantizar que el vehículo deseado llegue sin problema a la puerta del domicilio".

Miércoles 22.04

Komatsu Cummins acelera pagos a pymes por más de $ 3.000 millones

El grupo Komatsu Cummins Chile (KCC) -proveedor de soluciones para la minería, construcción y forestal- dio a conocer una nueva medida para ir en ayuda de las pequeñas y medianas empresas con las que se relaciona. Considernado que la actividad económica se ha visto golpeada en el país, el grupo decidió acelerar el pago a todos sus proveedores pymes, pagando todo lo facturado en forma adelantada.

Esto significa desembolsar anticipadamente $ 3.317 millones, que asegurara liquidez inmediata a las empresas beneficiadas.

La Iniciativa beneficiará a 533 proveedores y se aplicará a quienes emitieron facturas con fecha de vencimiento iguales o inferiores a 30 días. Esto significa que la mayoría de los proveedores que esperaban sus pagos para mayo, ahora los recibirán en estos últimos días de abril.

Veronika Holtz, CFO de KCC, indicó que "tal como lo hicimos en noviembre de 2019, nos coordinamos con el Ministerio de Economía para tener una lista que identifica a todos nuestros proveedores que son pymes. Ellos ahora recibirán sus pagos apenas emitan la factura y estén contabilizados, es decir mucho antes de 30 días. De hecho, ya en abril podrán acceder a los dineros que esperaban recién para mayo", explicó.

Además, señaló que se verá cómo evoluciona la situación para el próximo mes y, en caso de que sea necesario, se repetirá este proceso.

Coca-Cola fortalece su plataforma de venta online

La opción de comprar alimentos y bebidas online se ha vuelto clave para los consumidores en el contexto de la crisis sanitaria. Cada vez son más las empresas que han volcado sus negocios al canal digital, y en esa línea, Coca-Cola tampoco quiso quedar fuera.

La compañía presentó una alternativa para que los hogares de la región Metropolitana puedan adquirir su variedad de aguas, jugos y bebidas desde un computador o celular.

La plataforma de e-commerce y delivery de Coca-Cola Chile dispone del portafolio completo de la empresa, y además, ofrece botellas retornables de plástico y vidrio, bebidas con alcohol y productos de importación.

Martes 21.04

Casaideas habilita canal de ventas online

Casaideas anunció este martes, a través de su cuenta en Instagram, que habilitará su canal de ventas online, con lo que la firma reactivará su actividad tras el cierre por el coronavirus.

En su cuenta de Linkedin, el CEO y fundador de la tienda, Mauricio Russo, reconoció que hay algunas mejoras que realizar en la plataforma y en la logística de la última milla. "Estamos trabajando para mejorar el tiempo de la entrega, estoy seguro que en un par de días estaremos con mejores tiempos" de delivery, aseguró.

Russo, además, indicó que la iniciativa aún no está disponible en otros países de América Latina. Sin embargo, aclaró, que "estamos trabajando para hacerlo realidad lo antes posible en nuestra operación de Colombia".

Gimnasio Pacific obtiene crédito para reforzar medidas sanitarias en establecimientos

Gimnasio Pacific anunció, a través de un comunicado, que obtuvo un crédito bancario por $ 280 millones para la compra de 104 túneles sanitizantes que serán instalados en sus 104 sucursales de todo el país, a partir del 1 de mayo.

Además, se implementarán "otras medidas solicitadas por la Autoridad Sanitaria, como la instalación de alcohol gel, termómetros para la toma de temperatura, entre otras", dijo la cadena en un comunicado.

Y agregó: "Este gran esfuerzo económico va en la línea de cuidar y proteger de contagio a nuestros clientes, colaboradores", y permite "presentar a Pacific como un gimnasio 100% seguro".

Lunes 20.04

A través de un proyecto piloto que surge tras la asociación entre Red de Salud UC Christus y Copec, cuyo objetivo es disminuir los riesgos de contagio mediante el testeo anticipado de posibles casos de coronavirus, a partir de este lunes las personas podrán realizar la toma de muestras para el examen PCR de esta enfermedad en un área de test especialmente habilitada en la Estación de Servicio Copec, ubicada en Pajaritos 5.200, comuna de Maipú.

Eso, según explicó Copec, porque la experiencia de países como Alemania, Islandia o Corea del Sur demuestra que la forma más efectiva para salvar vidas, en el contexto de esta pandemia, es realizando la mayor cantidad de exámenes posible para localizar y aislar nuevos casos.

Copec detalló que en el área de test de la Estación de Servicio, personal especializado de Red de Salud UC Christus realizará la toma de muestras con la presentación de una orden médica, cédula de identidad y tomando hora a través de la página web de la institución de salud, en alrededor de 7 minutos y sin salir del vehículo. "El proceso es rápido, seguro e implica un mínimo contacto persona a persona con todas las medidas de protección personal necesarias", aseguraron.

Este nuevo punto de toma de muestras cuenta con capacidad para realizar hasta 30 exámenes PCR diarios para la detección del coronavirus, considerando una jornada de 08.00 a 14.00 horas de lunes a sábado. Esta planificación, añadieron, contempla el tiempo necesario para el seguro traslado de las muestras y la entrega de resultados en línea entre 24 y 48 horas.

Con esta alianza, Red de Salud UC Christus fortalece su campaña "Quédate en el auto", que está desarrollando en el Centro Médico San Joaquín y la Clínica San Carlos de Apoquindo, donde presta este mismo servicio sin que los pacientes deban entrar a los centros médicos, pues se toman el examen en el interior de sus vehículos, evitando las aglomeraciones y contagios.

Mientras, Copec suma esta iniciativa al programa Copec al servicio de los chilenos, que reúne distintas acciones orientadas a apoyar al sistema de salud. En este marco, el 15 de abril se puso en marcha el plan que financia el combustible para las ambulancias del SAMU en todo el país hasta haber superado la crisis.

UC Christus y Copec planifican un segundo punto de toma de muestras "sin salir del auto", en la ciudad de Temuco.

Sábado 18.04

Filial en Chile de firma de productos auditivos debuta en el e-commerce

La firma de origen europea Gaes debutó con su e-commerce en Chile. La firma se dedica a comercializar productos para los adultos que sufren pérdida auditiva. La empresa informó que en su sitio web se podrán comprar pilas, accesorios y audífonos sin salir de casa.

"Por la contingencia sanitaria y para aquellos usuarios que dependen de productos audioprotésicos en su día a día, Gaes Chile informa que estarán funcionando los centros de Vitacura, Tabancura, Providencia y Salvador en los horarios de 10.30 a 14.00 horas y 14.00 a 17.00 horas de lunes a viernes, los sábados de 10.30 a 14.00 horas en la región metropolitana", detalló.

Viernes 17.04

Walmart refuerza su canal digital y anuncia medidas para el e-commerce

En el marco de la crisis sanitaria y la relevancia de los canales digitales, Walmart Chile implementó nuevas soluciones en este ámbito para asegurar que sus clientes tengan acceso a sus artículos de primera necesidad de forma remota. A través de su plataforma Líder.cl la compañía instauró dos alternatividades: Caja Lista y Compra Simple y Rápida.

La primera de ellas cuenta con despacho a nivel nacional y su entrega se realizará, de acuerdo a Walmart, entre dos y cinco días dependiendo de la región. La modalidad de compra permite optar entre distintos paquetes de productos predefinidos. Abarrotes, artículos de limpieza y productos para familias con hijos pequeños, son las alternativas disponibles.

Mientras que Compra Simple y Rápida -que cuenta con venta preferente para adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad- está disponible en 19 comunas de la región Metropolitana, a las que progresivamente se irán sumando nuevas zonas hasta cubrir todo el todo Santiago y las principales ciudades del país.

"Para esto, la compañía habilitó espacios exclusivos en algunos de sus supermercados con el fin de facilitar el armado de los pedidos, y se asoció con diversos emprendimientos enfocados en la búsqueda de empleos de medio tiempo para incorporar personas que realicen dicha tarea y concreten el despacho", detalló Walmart.

Eli Senerman, gerente de Walmart Tech, señaló que la medida forma parte del llamado a las familias a salir de sus casas solo lo estrictamente necesario. "Hemos reforzado nuestro canal digital de manera de que puedan contar con todos los productos esenciales, en un tiempo acotado y a solo un click de distancia", señaló.

Respecto a las medidas preventivas, Walmart adoptó nuevos protocolos para su operación e-commerce, tanto para el despacho a domicilio como para el servicio de retiro en tienda, reforzando los hábitos de limpieza de sus colaboradores y la importancia de mantener una distancia prudente con los clientes, de manera de evitar cualquier tipo de contacto físico.

BHP crea fondo de US$25 millones para apoyar a empresas contratistas

A raíz de la emergencia sanitaria por covid-19, BHP se ha visto en la necesidad de reducir progresivamente la presencia de trabajadores propios y contratistas en sus operaciones. Frente a esta situación, tomó la decisión de asumir voluntariamente una parte significativa del costo de las empresas contratistas para mantener las remuneraciones de sus trabajadores desmovilizados y sus respectivos empleos.

El pasado 23 de marzo, BHP anunció una primera ayuda junto a la decisión de limitar el ingreso de trabajadores contratistas a sus operaciones. Ahora, para continuar con este apoyo, la empresa ha clasificado a sus empresas colaboradoras en función de criterios como relevancia de la fuente de trabajo local y regional, tamaño de la empresa y situación financiera.

A las firmas de menor y mediano tamaño, con situación financiera más frágil y cuya fuerza laboral local o regional es importante, BHP les continuará pagando voluntariamente el 70% o el 90% -según sea el caso- de las remuneraciones fijas y cotizaciones previsionales asociadas al alcance de los trabajos contenidos en los contratos, hasta el 30 de junio de 2020, en la medida que se mantenga la continuidad operacional en la faena o área respectiva. Este aporte podría llegar a US$ 25 millones, incluidos los US$ 8 millones de la ayuda inicial implementada entre el 23 de marzo y el 13 de abril.

"Sabemos que hoy muchas empresas no están en condiciones de mantener a su fuerza laboral. Con este programa buscamos resguardar a aproximadamente 7.600 trabajadores contratistas de operaciones que ven interrumpidos sus servicios como consecuencia de la desmovilización exigida por la pandemia, señaló Pedro Correa, Vicepresidente de Abastecimiento de BHP Minerals Americas.

"Esperamos que nuestras empresas colaboradoras de mayor tamaño, con solvencia financiera, y que no son beneficiarias de este plan, puedan dar una respuesta similar a las que hemos establecido con el grupo restante de trabajadores contratistas. Estas medidas constituyen una herramienta poderosa para contribuir al bienestar de nuestra economía y comunidades locales y regionales. Nuestro objetivo es asegurar la salud de las personas y mantener continuidad operacional, porque tenemos una responsabilidad con el país donde operamos, con las regiones de Antofagasta y Tarapacá y con los trabajadores y sus familias", agregó el ejecutivo.

A raíz de la emergencia sanitaria BHP ha limitado el número de empleados en sus operaciones de 7.310 a 4.910 y de trabajadores contratistas en sus operaciones de 21.911 a 11.289.

El esfuerzo de BHP para ayudar a sus contratistas se alinea con su estrategia de Valor Social y se suma al plan "Vamos Juntos" que, en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, aumentará la capacidad de detección del virus y fortalecerá los Centros de Salud Familiar del Área Sur Oriente de la Región Metropolitana, y de las regiones de Antofagasta y Tarapacá. "Vamos Juntos" considera también la ayuda de BHP a las comunidades donde opera y a grupos de riesgo vulnerables en las regiones de Antofagasta y Tarapacá en materia de insumos de primera necesidad, higiene y sanitización. Este plan de ayuda sanitaria contempla una inversión de US$ 8 millones.

Cabify otorgará microcréditos a socios conductores

En el actual contexto de disminución de la movilidad urbana, que ha tenido como consecuencia la reducción en los ingresos de los conductores de aplicaciones de transporte, Cabify activó un plan económico para proporcionarles apoyo financiero. Este será gestionado por la plataforma financiera Lana, sociedad con origen en el grupo Maxi Mobility. A partir de esta semana, Cabify otorgará microcréditos que van desde los $50.000 hasta los $150.000, con tasa de interés real de 0% y con tres meses de gracia, tras previa evaluación de cada caso. El fondo estimado para esta iniciativa es de US$100.000 y tendrá colaboración económica de Lana y Kredito (institución tecnológica financiera).

Aproximadamente serán 1.000 personas las beneficiadas por esta iniciativa. Cabify otorgará el microcrédito a los socios conductores que hayan realizado más trayectos durante los últimos tres meses y que tengan buena evaluación por parte de los pasajeros. La empresa se encargará de contactar directamente a los conductores que cumplan con los requisitos para postular, como no estar en Dicom y cumplir con los procedimientos correspondientes que soliciten Lana y Kredito.

Ignacio Gutiérrez, Country Manager de Cabify Chile, explica las características de la iniciativa: "Somos conscientes de la baja importante de ingresos que han experimentado los socios conductores debido a la crisis sanitaria. Por eso queremos darles una alternativa de ayuda financiera, junto a Lana y Kredito. Tras una evaluación previa de los conductores, este plan económico les otorgará liquidez, con una tasa real de 0% que comenzarán a pagar luego de tres meses".

Gutiérrez agrega que los conductores de Cabify también podrán acogerse como trabajadores independientes a las medidas de alivio financiero que ha ido anunciando el Gobierno. Esto es posible porque, a diferencia de las demás aplicaciones de transporte, todos los conductores que usan Cabify pagan impuestos, ya sea emitiendo una boleta de honorarios o una factura exenta por transporte. "Además, todos aquellos socios conductores que trabajen bajo el formato de empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL) o empresa de transporte, podrán acogerse a préstamos con tasa de interés 0% o incluso negativa; y aquellos conductores que emiten boleta de honorarios, podrán solicitar que se les devuelvan sus retenciones de impuestos de enero y febrero de este año", explica.

Por su parte, Álvaro Jara, Country Manager de Lana, valora la capacidad de adaptación de las empresas involucradas: "En estos tiempos hay que brindar alternativas y ser un aporte, y confiamos en conseguirlo mediante esta iniciativa. Esta alianza está enfocada en aliviar el difícil momento que los conductores están pasando, otorgando un financiamiento focalizado, rápido y flexible".

La entrega de estos microcréditos es parte de un plan de acción que Cabify ha desarrollado en medio de la crisis causada por el coronavirus y que ha contemplado otras medidas, como el lanzamiento de la nueva categoría "Cabify Envíos", operativa ya en diversas ciudades del mundo y que permite a los usuarios enviar diferentes productos sin necesidad de un pasajero a bordo.

Miércoles 15.04

Aguas Andinas iniciará confinamiento voluntario de trabajadores para asegurar suministro de agua potable

Aguas Andinas anunció que iniciará el proceso de confinamiento voluntario para trabajadores en varios de sus recintos en Santiago, con el objetivo de asegurar la continuidad y calidad del suministro de agua potable y el tratamiento de aguas servidas de la ciudad durante una posible expansión de contagios por coronavirus.

De este modo, la compañía ha levantado instalaciones de emergencia para resguardar la salud de su personal, especialmente para lo que se espera sea la fase más compleja de la crisis sanitaria.

Así, la firma ha dispuesto campamentos operativos y de descanso en sus plantas de producción de agua potable, en biofactorías, en recintos corporativos y también de sus empresas filiales. En los primeros, el personal cumplirá con sus funciones laborales, dispondrá de un sector habilitado para hospedarse durante el tiempo que dure su turno de trabajo y contará con la distribución adecuada para evitar riesgos de contagio.

Se dispondrán también "campamentos-habitaciones" para que una vez que los trabajadores finalicen los turnos puedan permanecer en ellos durante los días de descanso y hasta el inicio de su próxima jornada laboral. Ello se llevará a cabo en recintos propios o externos que Aguas Andinas habilitará especialmente y con exclusividad para estas personas, quienes contarán con evaluaciones médicas diarias, pruebas de PCR, apoyo psicológico para ellos y sus familias, y con la alimentación e hidratación adecuada, a través de la asistencia de especialistas en nutrición y alimentación.

"Desde que esta crisis comenzó, hemos desplegado todas las medidas necesarias para evitar el contagio de coronavirus entre nuestros trabajadores y así asegurar el suministro de cara a la comunidad. Seguiremos en esa línea y no escatimaremos en sumar todas las medidas que nos permitan llevar el agua hasta los hogares de la ciudad en medio de esta crisis, ya que es un elemento que cobra doble importancia al ser clave para combatir esta pandemia", explicó Daniela Rebolledo, subgerenta de Continuidad del Servicio.

Martes 14.04

Agrosuper pone a disposición recinto con 200 camas en Freirina

La productora de alimentos Agrosuper informó que puso a disposición del gobierno regional un recinto cerrado provisto de 200 camas, distribuidas en 48 habitaciones en un pabellón de 720 m2 y en condiciones de operar, en la comuna de Freirina, donde la empresa tiene una planta que no está operativa.

Según informó, "en estos días la compañía está activando el funcionamiento del recinto, realizando labores de aseo, sanitización profunda del lugar y disposición de ropa de cama para tenerlo completamente operativo en el momento que la autoridad disponga de su uso".

"En Agrosuper entendemos que esta emergencia la debemos superar entre todos y por este motivo, hemos puesto a disposición de la autoridad regional este recinto, que, en caso de ser necesario, será utilizado para atender a pacientes que requieran atención médica", sostuvo Alejandro Sánchez, Subgerente de sustentabilidad zona norte Agrosuper".

LUNES 13.04

3M entrega 200 mil mascarillas a Cenabast

Los esfuerzos de las empresas que operan en Chile para hacer frente al Covid-19 no cesan. Este lunes, la multinacional estadounidense 3M materializó la entrega de 200 mil mascarillas N95 al sistema de salud de Chile quien, a través de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), distribuirá este producto crucial para la atención de la pandemia en el país.

En un comunicado, la empresa aseguró que el despacho de estos productos "evidencia el cumplimiento del acuerdo existente entre las dos partes, de hacer el mayor esfuerzo por abastecer el sector de la salud en este difícil momento".

Al respecto, el director de Cenabast, Valentín Díaz, dijo estar "muy conformes" en recibir el material sanitario. "Hemos mantenido una relación comercial desde hace muchos años por lo que confiamos que ésta siga fructificando, más aún en este tiempo de pandemia en el que necesitamos que todos y cada uno haga su mayor esfuerzo por proteger a la población", agregó.

Para 3M, la "máxima prioridad es la seguridad de sus empleados y el público en general, especialmente los trabajadores de la salud. La compañía es consciente que tiene una responsabilidad única y crucial en la preparación y respuesta ante esta pandemia".

Es así como la mayoría de las mascarillas N95 de 3M que llegan a Latinoamérica y Chile, ahora están designados para trabajadores de la salud y personal de primera línea, y el resto se despliega en otras industrias también críticas en esta pandemia, incluidas las compañías de energía, alimentos y farmacéuticas.

"Nos enfrentamos a un momento de necesidad sin precedentes, la pandemia de Covid-19 nos afecta a todos. Desde 3M tenemos un papel importante en la contención de esta pandemia y nos complace ver que gobiernos, empresas. ONG e individuos estamos actuando unidos y apoyándonos a protegernos mutuamente", afirmó Ximena Auil, Gerente General de 3M en Cono Sur.

VIERNES 10.04

CCU entrega a Minsal primera partida de alcohol gel elaborado con materia prima de cervezas

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zuñiga, junto al director de Cenabast, Valentín Díaz, recibieron hoy la primera partida de alcohol gel originado en procesos productivos de CCU, donación que en total alcanzará a 100.000 botellas de 500 ml; es decir, 50 mil litros de alcohol gel que serán distribuidos a los distintos recintos de salud del país, informó la empresa a través de un comunicado.

El producto fue elaborado a partir de la desalcoholización de las cervezas Cristal Cero y Heineken 0.0, que se elaboran en la Planta Cervecera de CCU en Quilicura, explicó Marisol Bravo, gerente de asuntos corporativos de CCU.

"Para nosotros es un orgullo poder colaborar desde nuestro propio proceso productivo de las cervezas. A partir de las cervezas sin alcohol, y llegado a la última etapa del proceso de fermentación y reposo, es trabajado en un equipo de alta tecnología que extrae el alcohol. Entonces vimos la oportunidad, nos asociamos con especialistas y así nació este trabajo", sostuvo la ejecutiva.

Colbún acorta el plazo de pago de facturas a proveedores

En el marco de la emergencia sanitaria que vive el país producto del COVID-19, Colbún tomó la decisión de acortar de 15 a 7 días los plazos de pago de las facturas a sus proveedores, a partir del momento en que recibe dicho documento.

Para ello, se ha dispuesto de los equipos y canales necesarios para la gestión de facturas y pagos en un menor plazo, contribuyendo así a mitigar los problemas de liquidez que pudieran tener las pequeñas y medianas empresas que prestan servicios a la compañía, en línea con lo ya realizado en noviembre del año pasado tras la crisis social de octubre, donde se acortó el plazo de 30 a 15 días.

Colbún trabaja con cerca de 1.500 pequeñas y medianas empresas aproximadamente, con las cuales contrató productos y servicios por cerca de US$ 62 millones durante el 2019.

Cabe señalar que esta acción se enmarca en una serie de medidas que la Compañía ha estado adoptando tanto a nivel interno como externo respecto del COVID-19. A nivel interno, en las últimas semanas se han estado tomando distintas acciones con trabajadores y contratistas, con el fin de evitar la propagación del COVID-19, pero asegurando la continuidad del suministro eléctrico. A nivel de las comunidades, la empresa ha estado colaborando con distintos materiales y aportes a municipios y servicios de salud, entre otros, para enfrentar de mejor manera la emergencia sanitaria y sus consecuencia.

Martes 07.04

Molymet detiene las operaciones en México

Molibdenos y Metales (Molymet) informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que su filial en México detuvo sus operaciones esta semana luego de que el gobierno mexicano aumentara las medidas para evitar la propagación del coronavirus.

De acuerdo a lo detallado por la empresa, se acordó en el país del norte suspender todas las actividades calificadas como no esenciales hasta el 30 de abril de este año. "En el listado de actividades esenciales no se incluyó a la actividad minera y relacionadas", dijo. Además, agregó que no se advierten de efectos financieros del cierre de las operaciones en México.

Walmart logra aumentar en un 30% su capacidad de almacenamiento de productos

En medio de la contingencia por la llegada del coronavirus al país, Walmart Chile informó este martes que, gracias a la puesta en marcha de un plan sólido para reforzar la operación en los supermercados, "ha logrado aumentar en un 30% su capacidad de almacenamiento de productos, lo que se ha visto reflejado en la salida de más de 700 mil cajas diarias desde los Centros de Distribución a sus más de 300 supermercados a lo largo del país".

En un comunicado, la firma destacó que ese plan se complementó "con la ampliación –y el refuerzo en zonas extremas– de su flota de transporte".

Y agregó que "la matriz de supermercados Lider, Express de Lider, SuperBodega aCuenta y Central Mayorista ha dispuesto el aumento de stock de productos críticos con el propósito de que todos sus clientes de Arica a Punta Arenas puedan acceder a este tipo de artículos".

Ello, "sumado a una mayor responsabilidad de los clientes al momento de realizar sus compras", llevó a la empresa a eliminar –en los Lider, Express de Lider y Superbodega aCuenta– el límite de compra que regía para productos esenciales como pastas, leches líquidas, aguas purificadas y papel higiénico.

"Walmart Chile seguirá realizando los esfuerzos necesarios para abastecer a sus clientes en todo el país, pero al mismo tiempo insiste en el llamado a realizar compras responsables y así permitir que todos puedan comprar lo que requieran".

Lunes 06.04

Falabella comparte contenido educativo para todos los niños de Chile en su plataforma digital

A raíz de la actual coyuntura sanitaria, el Programa Haciendo Escuela (PHE) de Falabella adaptó su programa de apoyo educativo, históricamente enfocado en 50 colegios y más de 31.000 alumnos en Chile, para dar soporte a la educación a distancia de todos los niños de Chile. Así, a partir de esta semana, implementó el "Haciendo Escuela en Tu Casa".

La iniciativa consiste en disponibilizar contenidos básicos en sus plataformas www.haciendoescuela.com y en www.falabella.com para que todos los colegios y familias de Chile puedan acceder a contenidos académicos del Ministerio de Educación (Mineduc) y a actividades recreacionales en formato de video, audiolibros, juegos. Para asegurar la calidad de los contenidos, éstos son desarrollados y aprobados por tres reconocidas fundaciones que se especializan en educación: Fundación Barnechea, Crecer con Todos y Aptus, entidades que trabajan con los planes y programas del Mineduc.

La gerente de Gestión de Sostenibilidad de Falabella Retail, Pamela Lagos, explicó que "el objetivo de esta iniciativa es acompañar a los niños en sus casas y apoyar la continuidad de su aprendizaje. En este momento complejo por el que atraviesa nuestro país queremos reforzar el compromiso que iniciamos hace 50 años con la educación y formación integral de niños y jóvenes".

Anglo American toma medidas para apoyar a contratistas y proveedores de sus operaciones en el país

Las mineras siguen tomando medidas en sus distintas operaciones en el mundo en medio de la expansión del coronavirus. En Chile, Anglo American informó este lunes 6 de abril que han implementado medidas para apoyar a los contratistas y proveedores de sus operaciones, las que beneficiarán a 215 colaboradores en el país.

Según detallaron, a partir del 1 de abril de este año, los proveedores cuyos contratos requieran comprobantes de garantía bancaria podrán reemplazarlos con un seguro de garantía, una medida que les permitirá mejorar su liquidez y garantizar que puedan continuar haciendo negocios. El valor de la garantía puede estar entre el 5% y el 20% del valor del contrato.

La minera agregó que han establecido un fondo de emergencia que respaldará el suministro de artículos médicos y otros elementos clave y, además, estimulará la recuperación económica local una vez que la pandemia se alivie. Sus esfuerzos, enfatizó, se centran en las regiones Metropolitana y Valparaíso donde se encuentran sus operaciones.

También, indicaron que están planeando implementar una serie de iniciativas que buscan apoyar la fase vital de recuperación económica para sus comunidades como apoyar a las pyme locales a través de alternativas de financiación para el nuevo emprendimiento y los desempleados. A esto se suma que la mina Collahuasi -en la que Anglo American posee una participación del 44%- ha donado una máquina de prueba de coronavirus de última generación, que genera resultados en 4 horas, a su Servicio de Salud local Tarapacá.

Para el presidente ejecutivo de Anglo American, Mark Cutifani, "la sociedad enfrenta la mayor amenaza para la salud global en un siglo". "Mantenemos la seguridad e integridad de nuestros activos y el suministro de materias primas esenciales a los clientes, preservando nuestra capacidad de devolver las operaciones a los niveles normales lo más rápido posible cuando sea apropiado", aseguró.

Otros anuncios de las empresas frente al avance del Covid-19 en Chile, a continuación:

ANUNCIOS DEL SÁBADO 04.04

Solicitudes para acceder a beneficios de conexión a Internet y telefonía móvil ya suman más de 2 mil

Un total de 2.455 solicitudes sumó en los dos primeros días el ''Plan Solidario de Conectividad'', iniciativa fruto del acuerdo entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y las empresas agrupadas en Atelmo —gremio al que pertenecen Claro, Entel, GTD, Movistar y VTR— , además de WOM, que busca ayudar a las personas a no perder su conectividad en medio de la contingencia por el coronavirus.

Del total 794 son para Internet fija, mientras que 1.661 son para servicio móvil.

"El espíritu del Plan Solidario de Conectividad es ayudar a los usuarios que por motivos de fuerza mayor no tienen los recursos para seguir pagando sus servicios contratados", señaló la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi

Pueden acceder al beneficio los usuarios activos que no puedan pagar su plan actual y figuren en el 40% con menores ingresos, según el Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social. De esta manera, si cumplen dichos requisitos deben contactar a su compañía de telecomunicaciones, dar de baja su plan actual y, luego pedir que se active el ''Plan Solidario de Conectividad''. En este proceso, las empresas por su lado validarán si el solicitante es aplicable para ser beneficiario del plan.

ANUNCIOS DEL VIERNES 03.04

Blumar reconoce cinco casos de trabajadores con Covid-19 y prevé importante baja en su productividad

La tarde de este viernes la filial Salmones Blumar reconoció en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el complejo momento que está enfrentando. Y no es para menos, la firma señaló que durante esta semana cinco trabajadores de su planta ubicada en Talcahuano dieron positivo al examen Covid-19, debiéndose enviar a cuarentena al 100% de las personas que compartieron turno con quienes resultaron contagiados, unos 250 trabajadores.

Asimismo, la empresa reconoció que debido a las restricciones horarias de toque de queda, su planta en Talcahuano se encontraba operando a un 50% de su capacidad normal. Y debido a la reciente decisión sanitaria, habrá una baja adicional de su productividad de un 30%.

De todas maneras, y a pesar de la poca demanda por salmón de sus principales mercados de destino, Blumar señalo que, como medida para contrarrestar la disminución en sus operaciones "estamos habilitando otras plantas de proceso de manera de compensar la reducción de capacidad de procesamiento mencionada anteriormente, para así continuar operando a una capacidad estimada del 50% mientras dure la contingencia"

Electrolux extiende paralización de su planta hasta el 12 de abril

La firma de electrodomésticos sueca Electrolux, que adquirió los activos de la exCTI en 2011, que fabrica las marcas Mademsa, Fensa y Somela, informó a la Comisión para el Mercado Financiero que decidió extender la paralización de su planta hasta el 12 de abril.

Fue el 24 de marzo cuando se informó por primera vez la medida, que en un inicio tenía vigencia hasta el 27 de marzo, la que luego se corrió hasta el 5 de abril.

Hace poco más de un año, en febrero de 2019, la firma reveló una renovación radical de la producción en América. Esto incluía terminar la planta para productos de refrigeración en Santiago.

Pero mantuvo operativas sus líneas de producción de cocinas y productos de lavado -lavadoras y secadoras- en el país, argumentado que "conforman la mayor parte de su producción, y en las que la compañía es más eficiente y competitiva".

Movistar no cobrará señales del CDF durante abril

La suspensión del torneo nacional de fútbol, que ha motivado que muchos usuarios del Canal del Fútbol (CDF) den de baja el servicio, podría recibir un alivio a raíz de la decisión de Movistar Chile, uno de los operadores de televisión de pago, que anunció un plan en conjunto con CDF que no cobrará durante el mes de abril el costo de las señales premium o HD.

"Este beneficio se verá reflejado de manera inmediata en la próxima o subsiguiente boleta (según ciclo de facturación). Movistar Chile estará en permanente análisis de esta situación, pensando siempre en el bienestar y experiencia de sus clientes", informó la filial de la española.

ANUNCIOS DEL JUEVES 02.04

Aguas Andinas firma acuerdo con contratistas para evitar despidos

En medio de las dudas que se han abierto por la continuidad que tendrán algunos empleos, Aguas Andinas, la principal sanitaria del país, anunció un acuerdo con las compañías de lectura de medidores y reparto de boletas en terreno aplicar medidas de apoyo por hasta tres meses o mientras se mantenga la emergencia.

Entre ellas, informó, continuar con el pago de sus servicios, aun cuando estos se vean interrumpidos por la crisis sanitaria. "Lo anterior se cumplirá siempre y cuando la empresa contratista no realice desvinculaciones sobre su plantilla de trabajadores, con el fin de proteger la fuente laboral de alrededor de 350 personas", detalló la sanitaria de capitales franceses.

"Estamos tomando todas las medidas necesarias para velar por las condiciones de operatividad, lo que nos permitirá asegurar la continuidad y la calidad del suministro para Santiago en un escenario en que el agua es un elemento fundamental para combatir el virus y no puede faltar", explicó Daniela Rebolledo, subgerenta de Continuidad del Servicio de la compañía.

Latam reduce en 95% sus operaciones de pasajeros durante abril

Latam Airlines anunció la reducción en un 95% de sus operaciones de pasajeros durante el mes de abril, como consecuencia del cierre de fronteras en los países de la región en los que opera y de una menor demanda producto del coronavirus.

En un comunicado publicado este jueves, la aerolínea de bandera chilena aseguró informó que en Chile continuarán los vuelos limitados a 13 de los 16 destinos, suspendiendo temporalmente las operaciones a Rapa Nui, Castro y Osorno.

En el caso de su filial en Brasil, Latam Brasil, se mantendrán los vuelos a 39 destinos con frecuencias reducidas, incluyendo las conexiones de São Paulo (los aeropuertos de Guarulhos y Congonhas), Brasilia y Fortaleza.

Y en cuanto a los vuelos domésticos en Perú, Argentina, Colombia y Ecuador, los viajes "siguen suspendidos, por razones regulatorias".

En referencia a los vuelos internacionales, Latam Airlines Group y Latam Airlines Brasil operarán sus respectivas frecuencias limitadas entre Santiago y São Paulo, desde Santiago a Miami y Los Angeles, así como vuelos desde São Paulo a Miami y a Nueva York.

La empresa además informó que la operación de las filiales cargueras del grupo no se ha visto limitada por los cierres de fronteras y restricciones de viaje. Por ello, "a fin de apoyar las exportaciones e importaciones y el transporte de bienes esenciales en la región, el grupo está aumentando la capacidad (en toneladas por kilómetros disponibles - ATK) en más del 15% de la flota carguera. Esto incluye un aumento de vuelos de 21 a 26 semanales entre Sudamérica y Estados Unidos, un alza de 20% en las operaciones entre Sudamérica y Europa, y el uso de aviones de pasajeros para vuelos exclusivamente de carga".

Antofagasta Minerals dice que impacto en la producción ha sido "limitado"

El rápido avance del coronavirus no ha escapado de las mineras en el mundo, entre ellas las de Chile, considerando que es el principal producto de exportación del país.

Sin embargo, este jueves, Antofagasta Minerals aseguró que, aunque están "operando con la mitad de su fuerza laboral, hasta la fecha el impacto en la producción ha sido limitado".

Hasta el momento, "cuatro empleados y contratistas han sido diagnosticados con Covid-19 mientras estaban fuera del trabajo e inmediatamente se aislaron en sus hogares".

En tanto, la fuerza en el proyecto de expansión de Los Pelambres ha sido reducido en aproximadamente un 90%, y el proyecto se mantendrá en cuidado y mantenimiento hasta que las condiciones se consideren apropiadas para su reinicio.

Por ello, la firma anunció que "revisará su proyección para el año fiscal" cuando publique sus resultados para el primer trimestre el 22 de abril.

Por otra parte, la matriz de la minera Antofagasta Plc estableció un fondo de US$ 6 millones para las comunidades. "Como Grupo, nuestra principal preocupación es la protección de la seguridad y la salud de nuestras personas y, por lo tanto, hemos implementado varias medidas para reducir su riesgo de exposición a la propagación" del brote.

Industria del entretenimiento se une para afrontar la crisis por el Covid-19

La sistemática cancelación de eventos ha puesto en jaque al sector entretenimiento, mostrando la fragilidad laboral y económica con la que conviven día a día artistas, productoras, recintos, y todos aquellos que componen la producción de un show.

Por esta razón se agruparon: la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC); la Asociación Gremial Industria Musical Independiente de Chile (IMICHILE); recintos como Teatro Caupolicán, Movistar Arena y Monticello; Ticketeras como Puntoticket, Ticketek, Top Ticket y distintos referentes de la industria creativa, cultura y de la entretención en el país.

Según cálculos preliminares, el impacto total que podría dejar la pandemia y lo ocurrido en octubre, impactaría a más de 2.083 pequeñas productoras, 1.952 teatros y recintos, bordeando los US$ 250 millones. En términos de empleo, de los 800 mil puestos de trabajo, 160 mil podrían perder su fuente laboral. Con esta realidad a cuestas, la agrupación se reunió con el ministerio de Economía, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y el Ministerio de Hacienda con el fin de establecer puentes y buscar en conjunto las mejores soluciones para el sector.

Desde la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC), Jorge Ramírez, aseguró que para este año se proyecta que la pérdida de fuentes laborales podría alcanzar un 70%. "Es tan grave la situación que hemos acudido a la autoridad para plantearle la realidad de esta industria y la vulnerabilidad en la que se encuentra. Hemos tenido una buena recepción porque la autoridad está consciente que esta es una situación de excepción constitucional, donde por ley no podemos operar y cumplir con nuestras obligaciones contractuales. Y lo más importante es que ambas partes tenemos el mismo objetivo: proteger el empleo, la actividad económica, pero por sobre todo la salud de las personas", dijo Ramírez.

Algunas de las medidas planteadas por la industria son:

-Que todos los boletos adquiridos para eventos que no se han podido realizar sean válidos para los eventos reprogramados. Esto es clave pues se trata de capital de trabajo estancado y sin retorno a la vista.

-Devolución de los impuestos pagados por adelantado, realizados por personas y empresas.

-Exención del pago del WHT (Formulario 50) por los próximos 12 meses.

-Exención del pago de visas o permisos de trabajo por los próximos 12 meses.

-Beneficios de seguros de cesantía para los trabajadores part time.

-Agilidad en la entrega de recursos de proyectos en ejecución para industrias creativas (CORFO, ProChile, Mincap). Flexibilidad para reitemizar hacia recursos humanos y gastos fijos de las empresas, fondos que estaban destinados hacia actividades o eventos cancelados.

-Generar instrumentos de emergencia productiva para pymes de industrias creativas similares al programa "Reactívate" de SERCOTEC, que inyecta liquidez inmediata a las empresas de menor tamaño.

Fondos de Anglo American y Antofagasta Minerals

Anglo American y Antofagasta Minerals anunciaron la creación de un fondo de $ 4.200 millones y US$ 6 millones, respectivamente, para ayudar a las comunidades por coronavirus, que beneficiará de manera directa a las localidades cercanas de sus operaciones.

"Como compañía queremos colaborar activamente con las comunidades vecinas para enfrentar de la mejor manera posible la emergencia sanitaria. Estamos convencidos de que la minería tiene y tendrá un rol clave que jugar en levantarnos como país", explicó el presidente ejecutivo de Anglo American en Chile, Aaron Puna.

En tanto, el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, afirmó que "estos recursos extraordinarios, que se suman a los planes de inversión social que desarrollamos normalmente, permitirán en una primera etapa comprar insumos y equipos médicos, habilitar recintos para las personas que requieran estar en cuarentena, apoyar en barreras sanitarias y sanitizar espacios públicos, entre otras acciones que se definan en instancias de diálogo con nuestros vecinos y las autoridades".

Walmart refuerza medidas en supermercados para evitar contagios en Chile

En horas de la mañana de este miércoles 1 de abril, Walmart aseguró que el abastecimiento de mercadería funciona en completa normalidad -considerando comunas en cuarentena- y aprovechó de comunicar nuevas medidas para evitar el contagio de Covid-19 entre sus clientes y trabajadores.

En esa línea, dijo que entre las acciones promovidas por el operador de los supermercados Lider, Express de Lider, SuperBodega aCuenta y Central Mayorista, y que se encuentran en proceso de implementación, está la instalación de pantallas acrílicas en el área de cajas, para evitar el contagio entre clientes y cajeros; demarcaciones en lugares estratégicos para reforzar la distancia que deben mantener las personas tanto en la sala de venta como en áreas comunes exclusivas de los colaboradores; y un protocolo que incluye productos frescos empacados tales como fiambrería y panadería con el objetivo de otorgar mayor seguridad en alimentos.

Sobre el plan operacional dispuesto por la empresa, señalaron que justamente éste ha permitido que el abastecimiento de mercadería se esté desarrollando con completa normalidad, "principalmente en aquellas comunas que se encuentran en cuarentena total".

"El trabajo y compromiso de nuestros colaboradores ha sido y seguirá siendo clave para lograr el propósito de disponer en nuestros supermercados de todos los productos necesarios para las familias, por lo mismo hacemos un llamado a nuestros clientes a ser comprensivos y respetuosos con nuestros trabajadores al momento de comprar", afirmó Manuel López, vicepresidente de Operaciones de Walmart Chile.

Sheraton e Intercontinental cierran temporalmente sus operaciones a partir de este miércoles

Por lejos la industria del turismo es una de las más golpeadas por el avance del covid-19, impactando fuertemente en los índices de las aerolíneas y hoteles, sus principales actores. Es en este este escenario de incertidumbre que las cadenas Sheraton e Intercontinental anunciaron que se suman a la tendencia de suspender sus operaciones a partir de este 1 de abril.

"En consideración a las medidas impuestas por las autoridades nacionales respecto al desplazamiento y reuniones de las personas fundadas en la pandemia covid-19, los hoteles Sheraton e Intercontinental, de propiedad de la sociedad de inversiones Hoteleras Holding, suspenderán sus operaciones a partir de este miércoles 1 de abril", comunicaron mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Los establecimiento restablecerán sus actividades en cuanto la autoridad suspenda las medidas adoptadas para el control de la pandemia. Frente a este desenlace, el holding argumenta que no es posible cuantificar los daños económicos por el cierre temporal, dado que no hay claridad del tiempo que estarán sujetos a esta situación.

En otro ámbito, la pandemia también afectó al Observatorio Europeo Austral (ESO) con sede en Chile, uno de los observatorios terrestres más importantes del mundo. En el mes de marzo, la administración ya había cancelado los eventos públicos hasta finales de abril de 2020 y se aplicaban restricciones a los viajes de negocios de los empleados.

Pero ahora, el observatorio decidió suspender gradualmente todas las observaciones realizadas en los telescopios de El Paranal, La Silla y APEX y minimizar la cantidad de personal que los atiende. Esto significará que la administración de ESO decidió detener por completo el sistema de radiotelescopio ALMA y suspender gradualmente todas las observaciones realizadas en otros telescopios en el observatorio en Chile: dos en Antofagasta y uno en la Región de Coquimbo.

ANUNCIOS DEL LUNES 30.03

DP World dice que mantendrá inversiones y toma medidas en favor de trabajadores

Una carta fechada el 25 de marzo da cuenta de las medidas que está tomando la dubatí DP World en Puerto Central, uno de los terminales de San Antonio. En los primeros párrafos, la firma da cuenta de la difícil situación y detalla que no pueden detener las operaciones, "ya que permite el abastecimiento de productos de primera necesidad y mantiene abierto el comercio internacional con Chile".

Además, la firma envió un mensaje de tranquilidad respecto del impacto económico de la crisis, señalando que "estamos haciendo todos los esfuerzos para mantener plenamente vigentes los planes de inversión y de desarrollo para DP World en Chile".

Según el documento -que llegó a todos los trabajadores- la operadora ha puesto como énfasis asegurar la estabilidad de ingresos de los colaboradores, por lo que "hemos decidido interrumpir los descuentos en préstamos vigentes otorgados por la empresa a nuestros colaboradores". Además, tendrán préstamos blandos de enlace para aquellos que tengan licencias relacionadas con el Covid-19, mientras no se les pague el beneficio.

Este domingo además, y por solicitud de los trabajadores portuarios, en San Antonio se comenzó a aplicar una barrera sanitaria a todos los camiones que ingresen al lugar. Actualmente son dos barreras: una está en la Carretera de la Fruta y otra en la ruta 78.

Específicamente, cada camión es sanitizado principalmente en aquellas partes que posteriormente pueden ser operadas por los trabajadores portuarios. Esta medida se suma a los protocolos de prevención que se han implementado en el puerto, y que también consideran la toma de temperatura a todos los transportistas que llegan a los terminales portuarios.

ANUNCIOS DEL DOMINGO 29.03

Latam suspende más rutas internacionales hasta fines de abril

Latam Airlines, luego de informar hoy que suspenderá hasta fines de abril más rutas internacionales debido a las restricciones impuestas a los viajes y a una menor demanda por la epidemia de coronavirus.

La aerolínea ya había anunciado la semana pasada que reduciría en 90% sus operaciones internacionales y en 40% las domésticas para hacer frente al brote infeccioso.

Los pasajeros afectados podrán reprogramar sus viajes hasta fines de este año o conservar el precio de los pasajes como crédito, dijo la compañía.

LATAM informó que las rutas que seguirán operando con frecuencia limitada serán desde Santiago a São Paulo, Miami y Los Angeles, así como vuelos desde São Paulo a Miami y Nueva York.

Turbus suspende sus servicios a nivel nacional por crisis sanitaria

La empresa de transporte terrestre TurBus –ligada a la familia Diez- anunció que suspenderá todos sus servicios por el coronavirus. A través de un comunicado, la compañía señaló: "Esta crisis nos ha golpeado fuertemente y a su vez, desafiado para dar continuidad a nuestros servicios".

Según explicó la firma, la salud y seguridad de sus colaboradores y pasajeros es prioritaria y, en el contexto en que se encuentra el país, "creemos que no es posible garantizarla sin que se implementen medidas sanitarias públicas severas".

Por esto, la empresa dijo que es necesario que la autoridad lleve a cabo iniciativas adicionales para resguardar la salud de los trabajadores y pasajeros de esta industria, como son la instalación de aduanas sanitarias en los principales terminales de buses del país y el desarrollo de un protocolo unificado de coordinación entre las autoridades sanitarias, transporte y Carabineros, que permita tener mayor claridad respecto de las acciones preventivas en caso de presentarse situaciones en ruta.

"A la espera de lo anterior, es que hemos determinado llevar a cabo una suspensión temporal de nuestra operación en el país, a partir del 31 de marzo", dijo la empresa, y añadió: "Esta no ha sido una decisión fácil, pero creemos que debemos tomar medidas responsables por nuestro importante rol de cara a la comunidad, nuestros más de 3.500 trabajadores y los 18 millones de pasajeros que año a año viajan con nosotros".

ANUNCIOS DEL VIERNES 27.03

BHP presenta medidas para fortalecer salud pública en alianza con UC

En alianza con la Facultad de Medicina de la Universidad Católica (UC), BHP presentó medidas para fortalecer red de salud pública ante el avance del coronavirus. La estrategia consiste en aumentar la capacidad de detección de la enfermedad y fortalecer los Centros de Salud Familiar del Área Sur Oriente de la Región Metropolitana, y de las regiones de Antofagasta y Tarapacá.

Incluye, entre otros, la implementación de un programa de detección precoz a través de test rápido, en apoyo a Centros de Atención Primaria (contempla 150.000 test rápidos para detección del virus). Este sistema contempla la habilitación de 10 unidades de toma de muestras (con unidades fijas y carpas móviles).

Además, la ampliación de la capacidad de Laboratorio, incluida la compra de un nuevo equipo

de análisis para maximizar la velocidad de procesamiento de muestras (los resultados se entregarán al celular del paciente en 24 horas), y vigilancia comunitaria de casos positivos y sus contactos basada en Centros de Atención Primaria y telemedicina. Por último, se contempla la habilitación de un centro telefónico 24x7 para identificar posibles casos. Prevención y apoyo a comunidades aledañas

Por otra parte, la minera implementará un programa de apoyo en las comunidades donde opera y a grupos de riesgo vulnerables en las regiones de Antofagasta y Tarapacá. Entre las medidas está la entrega de insumos de primera necesidad, sanitización de áreas públicas, acondicionamiento de espacios comunitarios destinados al aislamiento ante potenciales casos, y apoyo a la red del Estado para aumentar rondas médicas, insumos y vacunación de personas de alto riesgo.

El conjunto de las medidas adoptadas por BHP suman US$ 8 millones y la compañía está evaluando nuevas propuestas para las áreas de educación y economía.

Nueve empresas que operan en Calbuco ayudarán a la higienización de lugares públicos de la comuna

Empresas de diversas industrias, como Salmones Camanchaca, Copec, Mowi, AquaChile, Australis Seafood, Fiordo Austral, Cementos Melón, Portuaria Cabo Froward y Astilleros Calbuco, se coordinaron con el alcalde de la comuna de Calbuco en Los Lagos, Rubén Cárdenas, para iniciar un protocolo de desinfección de sectores públicos del sector.

La medida será implementada de forma gradual hasta fines de abril. Esto, considerando que actualmente en la región de Los Lagos ya se han detectado 60 casos de contagios por coronavirus, siendo la cuarta región con más contagios fuera de la Metropolitana.

El subgerente de Procesos de Salmones Camanchaca, Karol Barón, señaló que "esperamos poder higienizar durante al menos 36 días estos sectores que consideramos clave para que la población de Calbuco realice su vida de la forma más normal posible, en medio de esta contingencia", explicó.

Entre los lugares que contempla el protocolo, se encuentran Carabineros, el terminal de buses, la plaza de la comuna, el Centro de Salud Familiar (Cesfam), la capitanía de puerto, el Cuartel General de Bomberos (primera y cuarta compañía), La Vega, el Hospital de Calbuco (recepción de urgencia y tránsito de público) y el Mercado Los Héroes.

Al repecto Francisco Sandoval, gerente de Comunidades de AquaChile, filial Agrosuper, comentó que "es muy importante que las empresas podamos apoyar a nuestras comunidades con medidas concretas para sobrellevar esta crisis. Esta enfermedad la vamos a combatir juntos".

Aldo Escobar, gerente de Operaciones Zona Sur de Empresas Melón, añadió que "como empresa no podíamos estar ajenos a esta situación de salud que hoy nos afecta a todos, y ser parte de un plan que nos permite cooperar con la comunidad de Calbuco".

Beneficios de VTR a clientes cesantes

A partir del 1 de abril los clientes que queden cesantes desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril, y que tengan contratado algún servicio fijo de VTR, durante tres meses pagarán solo $ 9.990 mensual por su plan. Esto se traduce en una rebaja de hasta 80% de su renta mensual en algunos casos.

"Con esta medida nuestro principal objetivo es apoyar a nuestros clientes que se quedaron sin trabajo y que hoy se encuentran en una situación compleja. Entendemos que en estos momentos las telecomunicaciones son un servicio básico y toda la población necesita mantenerse conectada", explica Guillermo Ponce, gerente general de VTR y luego agregó: "Estamos comprometidos con nuestros clientes y seguiremos tomando las medidas que sean necesarias para apoyarlos", agrega.

Según explican desde VTR, este beneficio estará disponible para 10 mil clientes que tengan contrato de servicio vigente por más de seis meses y aplicará tanto para los que tienen contratado solo un servicio fijo, como para los planes empaquetados (doble pack o triple pack). Además, señalaron que en caso de que el cliente continúe sin trabajo, puede extender este beneficio hasta tres meses más.

ANUNCIOS DEL JUEVES 26.03

Cascadas de SQM postergan junta donde se votaría millonario aumento de capital

Pampa Calichera, Potasios de Chile y Nitratos de Chile, parte de las denominadas sociedades cascadas de SQM, informaron este jueves que se dejó sin efecto la junta extraordinaria de accionistas que tenían contemplada para mañana, instancia en el que se votarían distintos aumentos de capital para enfrentar una situación más compleja por los menores ingresos que tendrán tras la disminución de los resultados de la minera no metálica. En total, las operaciones implican obtener US$ 213,6 millones.

La decisión se debe a la instrucción del gobierno de decretar cuarentena obligatoria en diversas comunas de la Región Metropolitana, incluyendo Las Condes, donde se realizaría el encuentro. Por esto, según informaron las sociedades a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se decidió convocar a una nueva junta el próximo 24 de abril a las 09.00 horas en Avenida Andrés Bello 2711.

La Fete suspenderá desde este jueves la operación de su fábrica y la recepción de pedidos.

A través de sus redes sociales, la firma informó que los envíos ya procesados "serán entregados hoy mismo a todas las zonas que se encuentran en cuarentena y mañana en el resto del país.

Antes de que se determinara la cuarentena obligatoria para las siete comunas de la RM y que comienza hoy a las 22.00 horas, los trabajadores estaban operando bajo teletrabajo y aquellos con labores en la fábrica de Quilicura, mediante turnos.

Vivocorp reconoce que facturación podría bajar $570 millones semanales

A través de una comunicación con la CMF, la operadora de centros comerciales del grupo Saieh, Vivocorp, informó que producto de la paralización o cierre se podría producir una disminución de la facturación semanal cercana a las 20.000 UF, es decir, unos $ 570 millones.

"Estamos evaluando algunos ahorros operacionales", dijo la empresa. Además, informó que la firma cuenta con flujo de caja y líneas de financiamiento suficientes para cubrir esta baja temporal. De extenderse, "estamos trabajando con distintos bancos de la plaza para aumentar las líneas de crédito para capital de trabajo y, con nuestros financistas de largo plazo, en desplazar pagos que generen una mayor holgura de la caja disponible durante los meses más difíciles".

Portuarios evalúan paro nacional de no decretarse cuarentena total

A través de una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera, la Unión Portuaria de Chile -que agrupa sindicatos a lo largo de todo el país- solicitaron que se decrete cuarentena total a nivel nacional, dado que "no existe evidencia de la efectividad de las medidas de protección adoptadas por los empleadores", y que se les asegure las garantías económicas y sociales mínimas (ingreso promedio de los últimos 90 días) para poder realizar la cuarentena.

"Como es de público y notorio conocimiento, la situación nacional e internacional vinculada al coronavirus ha puesto en evidencia la fragilidad de los protocolos vigentes, así también la debilidad del actual sistema de salud público para entregar garantías plenas a toda la población (...) Las recomendaciones de la misma autoridad, experiencia internacional y organismos especializados han señalado que la cuarentena total constituye la única acción efectiva para detener la propagación del virus", se desprende de la misiva.

El presidente del sindicato de estibadores del terminal 1 de Valparaíso, Pablo Klimpel, señaló a DF que de no acceder a su solicitud -dieron tiempo hasta las 14:00 horas de hoy-, están evaluando recurrir a un paro nacional portuario.

Estos son los horarios en que están atendiendo los supermercados

En sus páginas web, los distintos supermercados informan los siguientes horarios:

-Unimarc: atiende de lunes a sábado. Entre 9 y 10 de la mañana, solo adultos sobre 65 años. Entre 10 y 14 horas público general. Luego entre 14 y 16 horas se cierra el local para desinfectar. Y luego se abre entre 16 y 19 horas. El domingo estará cerrado.

-Tottus: atiende de lunes a domingo entre 8 y 18 horas.

-Lider: atiende de lunes a domingo entre 8 y 18 horas. Algunos locales tienen horarios especiales, como La Dehesa (hasta las 15 horas); Las Cabras y Arauco (16 horas) y Castro (17 horas).

-Jumbo: a nivel general atiende de 8:30 a 18 horas, aunque hasta las 10 horas hay un turno para adultos sobre 65 años. El domingo puede tener horarios más acotados, dependiendo del local.

ANUNCIOS DEL Miércoles 25.03

Oficinas de CMPC en Los Ángeles habilitadas para pacientes con coronavirus

Empresas CMPC ofreció a las autoridades de la provincia de Bíobío sus exoficinas en la ciudad de Los Ángeles donde se permitirán habilitar 200 camas para atenciones de baja y mediana complejidad.

El gerente de Asuntos Públicos de CMPC Celulosa, Augusto Robert, indicó que "como compañía de productos esenciales recibimos el llamado del centro de salud y la autoridad provincial de poder habilitar más camas, por ello pusimos a disposición de forma gratuita las exoficinas de CMPC. De tal manera de contribuir y dar soluciones frente a la contingencia que vive nuestro país, ya sea a través de la habilitación de un espacio para aumentar la capacidad de camas; y además de mantener el abastecimiento de productos esenciales".

El gobernador de la región del Biobío, Wladimir Fica, agradeció el gesto de CMPC y sostuvo que el recinto cuenta con todas las condiciones técnicas y de ubicación estratégica para poder albergar a cerca de 200 pacientes y de esta forma habilitar un Centro Covid para la provincia del Biobío. "Con esto queremos dar tranquilidad a las personas, adelantando camino en un trabajo mancomunado con la empresa privada y los municipios", añadió la autoridad.



Essbio asegura continuidad operacional

A raíz de las medidas dispuestas por el gobierno debido a la propagación del coronavirus Covid-19 -toque de queda en todo el estado nacional-, Essbio informó que sus equipos se han desplegado y coordinado para asegurar que todos sus clientes cuenten con servicio de agua potable.

El gerente de Clientes y RSE de la sanitaria, Claudio Santelices, explicó que "todas nuestras plantas se encuentran funcionando normalmente y nuestros equipos operacionales, de emergencia y mantención, trabajan de forma habitual, y en caso de ser necesario, con salvoconductos. Sabemos que hoy una de las medidas preventivas más efectivas frente al covid-19 es mantener las condiciones de higiene básica y el constante lavado de manos, por lo que estamos realizando las acciones necesarias para que todos nuestros clientes puedan contar con este servicio".

Respecto de la ejecución de cortes programados, la empresa informó que se priorizarán aquellos que son imprescindibles para el servicio, informándose oportunamente y contando con un plan reforzado de mitigación.

"Durante esta situación hemos tomado las medidas sanitarias preventivas en todas nuestras operaciones, desplegando un plan integral con foco en proteger la salud de nuestros clientes y trabajadores, y garantizar el normal funcionamiento de nuestro servicio", comentó Santelices.

El ejecutivo recordó que "ante cualquier emergencia relacionada con servicio de agua potable, nuestros clientes deben recurrir al Centro de Ayuda. Para otras informaciones, los invitamos a utilizar nuestras plataformas digitales".

ANUNCIOS DEL MARTES 24.03

Aguas Andinas refuerza medidas operacionales

Si bien la semana pasada Aguas Andinas ya había anunciado una serie de medidas operacionales para asegurar la continuidad del servicio en la Región Metropolitana, este martes informó que en vista del rápido avance del Covid-19, ha decidido agregar nuevas disposiciones.

Entre ellas, destaca la reducción de personas que trabajan en terreno y más del 50% de su personal está haciendo teletrabajo. Además se han dividido los equipos de trabajo en distintos centros o en ubicaciones distintas dentro de un mismo recinto y la realización de controles de temperatura diarios a sus empleados, entre otros.

Además, la tarde de este martes, Latam Airlines informó que entre el 19 de marzo y el mediodía de hoy (24 de marzo) el programa de repatriación de la compañía operó 59 vuelos especiales, repatriando a más de 10 mil personas provenientes de distintas partes del mundo. Paralelamente y durante el mismo periodo, se realizaron 3.348 vuelos de itinerario normal transportando a 329.769 pasajeros.

Las empresas en Chile continúan tomando decisiones frente al avance del Covid-19. A partir de este domingo, la cadena de comida rápida, McDonalds anunció a través de Twitter el cierre temporal de todos sus locales en el país.



"Hoy cerramos nuestras puertas hasta nuevo aviso. ¡Es momentos de cuidarnos entre todos! Cuando todo pase, volveremos a estar juntos", señaló en la red social.

Copec mantendrá abiertas estaciones en carreteras y autoservicios en la ciudad en toque de queda

A través de un comunicado, Empresas Copec informó algunas de las medidas que está tomando. Entre ellas se encuentran el funcionamiento de estaciones de servicio que tengan autoservicio (Zervo) y la operación regular de sus estaciones en carreteras, incluidas sus tiendas de conveniencia Pronto y Punto, con el fin de apoyar especialmente a los transportes de carga.

AMSA limita trabajadores en faenas

Antofagasta Minerals se sumo a las empresas que están aplicando medidas respecto al acoronavirus y anunció la disminución de ingreso de trabajadores a sus operaciones y proyectos. Aunque hasta este momento no ha registrado ningún caso de Covid-19, el Grupo Antofagasta Minerals decidió limitar temporalmente el número de trabajadores en sus faenas para poder cumplir con la distancia social mínima recomendada por los especialistas.

Esta decisión significa disminuir en 75% los trabajadores que hoy están construyendo el proyecto INCO de Minera Los Pelambres.

ENAP crea comité de crisis

ENAP adoptó medidas preventivas que buscan evitar el contagio entre sus colaboradores y estableció planes para asegurar las operaciones, con la finalidad de mantener el abastecimiento de combustible en todo el país.

Para llevar a cabo este plan de contingencia, ENAP constituyó un Comité de Crisis, que sesiona diariamente para garantizar el suministro de combustibles líquidos y gas. La compañía elaboró un plan para asegurar la operación y producción en refinerías y en todas sus plantas.

"Estamos adoptando y actualizando diariamente las medidas que buscan prevenir el contagio del virus entre nuestros colaboradores, contar con planes para asegurar las operaciones y reforzar la distribución para responder a las necesidades del país", afirmó el gerente general, Andrés Roccatagliata.

Anglo American aplica plan de control

Anglo American informó que aplicará un plan de control de riesgo para reducir las operaciones de la mina de cobre Los Bronces y así, mantener la continuidad operacional en medio de la propagación del coronavirus.

"Anglo American adoptará de manera proactiva un plan de control de riesgo en Los Bronces, con el objetivo de asegurar su continuidad operacional", dijo en un comunicado. "La recuperación de las actividades se hará de manera ordenada, una vez que las condiciones lo permitan", agregó.

Sin embargo, aseguró que un eventual impacto en la producción será mínimo "considerando que se mantendrá el procesamiento de mineral en stock".

La empresa dijo que tendrá planes similares en su mina El Soldado y la fundición Chagres.

Starbucks fija protocolo de atención

En tanto, la cafetería Starbucks dio a conocer una nueva normativa respecto a los protocolos relacionados al Covid-19 en Chile. Si bien las tiendas seguirán abiertas, la compañía estableció una modalidad de compra "to go", donde no se permitirá a los consumidores mantenerse en la tienda posterior a la compra.

FASA limita compras

Por su parte, Farmacias Ahumada se unió a la cruzada de permitir compras a sus consumidores con un máximo de productos. En este caso, la compañía sólo otorgará un límite de 3 productos por persona, para evitar el desabastecimiento, además de no subir los precios de dichos productos.

CasaIdeas y Colloky cierran tiendas

En un comunicado dirigido a sus colaboradores, el gerente general de CasaIdeas, Javier Rodas, anunció el cierre temporal de todas las tiendas en Chile, a partir de este miércoles 18 de marzo.

"Creemos y trabajamos para agregar valor a una marca que tiene un punto de vista frente a la sociedad y esto no solo se manifiesta en una propuesta de valor democrática y un precio justo, también se manifiesta en sus valores, el servicio ofrecido y la forma de relacionarse con sus colaboradores ", señaló su gerente general.

La empresa informó que en Perú, las tiendas CasaIdeas ya están cerradas desde el día lunes recién pasado.

En esa línea, Colloky anunció el cierre temporal de sus tiendas físicas a través de un correo electrónico a sus consumidores, y que la compra online estará disponible desde la V a la XI región, incluida la Región Metropolitana.

La carta de Cornershop

Otro CEO que se manifestó en medio de la crisis por Covid-19 es el fundador de Cornershop, Oskar Hjertonsson, quien envió una sentida carta a los usuarios de la app ante la avalancha de pedidos que han tenido en los últimos días.

"La demanda en Cornershop estos días es mucho más alta que nuestra capacidad de responder, por lo que me gustaría pedirte que por favor no pidas más productos de los que necesites para los próximos días", y agregó: "nuestros socios, tiendas grandes y tiendas chicas están luchando para reponer. Ayuda a darles un respiro. No pidas lo que no necesites realmente", enfatizó el líder de la firma.

Hjertonsson ejemplificó la situación exponiendo su caso personal. "Somos muchos los culpables de no haber tenido esa conciencia colectiva que momentos como este requieren. Yo me incluyo. En mi casa tenemos ya claramente más papel higiénico del que necesitamos, pero desde ya me comprometo a resistir la tentación la próxima vez que me tope con un rollo", dijo.

Cruz Verde no subirá precios

Cruz Verde, por su parte, lanzó un inserto en los medios señalando que no subirán los precios de los productos necesarios para enfrentar la pandemia y se comprometió a mantener la disponibilidad de los productos, en la medida que la contingencia lo permita.

"Hoy hay escasez mundial de insumos, mascarillas, alcohol gel, vacunas, entre otros. En la medida que vayamos teniendo disponibilidad, abasteceremos de inmediato nuestras farmacias", menciona la publicación, donde también hace un llamado a no comprar más allá de lo necesario.

ANUNCIOS DEL MARTES 17.03

Tottus se suma al resto de supermercados y acota horario de funcionamiento:

A partir de este viernes, los supermercados Tottus modificarán su horario de apertura y cierre, informó la empresa del grupo Falabella. De esto modo, la firmará operará desde 8:00 a 20:00 horas, "todos los días hasta nuevo aviso, siempre alineado con lo que disponga la autoridad".

El gerente general de la compañía, Alejandro Delgado, comentó en un comunicado que "tomamos esta decisión porque hemos detectado un aumento importante del flujo de clientes a primera hora del día, por lo tanto, buscamos evitar que se generen aglomeraciones de personas. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para poder brindar a las personas la posibilidad de que compren en un ambiente más tranquilo y seguro".

La cadena también ha recomendado a clientes "no adquirir más de 6 productos en cada compra, tanto en tiendas físicas como online", entre otras medidas.

Cervecería AB InBev Chile: Apoyo psicológico y licencias para grupos de riesgo que no puedan teletrabajar

La Cervecería AB InBev Chile, matriz de marcas como Becker, Budweiser, Cusqueña, Corona y Stella Artois, se sumó a las empresas con medidas para evitar la propagación del coronavirus. Al respecto, la firma anunció acciones como la implementación del trabajo remoto, suspensión de viajes al extranjero y medidas de higienización familias.

Así lo señaló el gerente general de la compañía, Luis Vives. "Desde las empresas tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad de nuestros trabajadores y de minimizar los efectos de esta pandemia, promoviendo diversas formas de trabajo y, en la medida de lo posible, manteniendo la continuidad de las operaciones en beneficio de nuestros clientes y consumidores".

El trabajo remoto se implementará hasta el 1 de abril y personas dentro de los grupos de riesgo que no puedan trabajar bajo la modalidad home office cuentan con una licencia temporal.

Además, la cervecera instauró un programa de apoyo psicológico para situaciones de este tipo.

Sky suspende rutas internacionales y baja la mitad la oferta local

A través de un comunicado, la firma Sky informó que "cancelará el 100% de los vuelos internacionales desde el 21 al 31 de marzo, inclusive; en tanto, la operación doméstica en Chile se suspenderá en un 50% entre el 20 y 31 de este mes".

Entre las regiones más afectadas por dicha medida se encuentran Iquique, Antofagasta, Calama, Concepción y Temuco; mientras que Arica y Punta Arenas fueron protegidas para no perjudicar la conectividad entre las zonas extremas del país, señaló la empresa.

La empresa destacó además que postergará las nuevas rutas a Bogotá, Punta Cana y Cancún.

La firma hizo un reajuste del presupuesto para el año, además de una "disminución temporal de un porcentaje de las remuneraciones de su equipo de ejecutivos, compuesto por subgerentes, gerentes, directores internos y externos. Esto con el objetivo de poder resguardar y apoyar las otras plazas de trabajo".

El pesimista escenario que describió la matriz de ABCDin

En el peor de los escenarios posibles se dispuso Ad Retail, que detalló en la circular a la CMF, todos los efectos que podría traer consigo la profundización del Covid-19. Entre ellos se encuentran la falta de personal en toda la cadena operativa (oficinas centrales, tiendas y oficinas de distribución) por contagios, falta de continuidad operacional en proveedores de servicios y productos, para lo que tendrían que encontrar canales alternativos, el cierre temporal de tiendas por instructivos de la autoridad, y aumento en los tiempos de procesos de actividades comerciales por la falta de personal.

De momento eso sí, la compañía matriz de ABCDin y Dijon, que actualmente atraviesa un complicado escenario financiero, dijo que no ha tenido impactos en la operación y está desarrollando una serie de medidas para mitigarlos.

Algunos de ellos son la constitución de un comité de emergencia que monitorea la situación para prevenir el contagio de sus colaboradores, enviar a los grupos de riesgo a sus hogares e incorporar la toma de temperatura a los trabajadores del centro de distribución con el fin de detectar tempranamente si alguien posee síntomas y enviarlo a un centro asistencial y el refuerzo del monitoreo de la operación de todos los medios de pagos de cuotas disponibles en canales remotos (aplicación y web).

Con todo, Ad Retail señaló no contar con seguros que cubran los efectos de la pandemia.

SMU acorta funcionamiento de supermercados

La supermercadista SMU informó que "con el propósito de reforzar la reposición de los productos, el horario de funcionamiento de los supermercados Unimarc, Mayorista 10 y Alvi a partir de este martes 17 de marzo, será desde las 09.00 hasta las 20.00 horas".

Cencosud dice que pueden cumplir con obligaciones financieras y comerciales

Cencosud, uno de los mayores retailers del país, informó a la CMF que para mitigar los efectos financieros y operacionales de la pandemia, actualmente está desplegando medidas que van desde lo más básico, como la instalación de dispensadores de alcohol gel en oficinas y espacios de comercio, hasta la creación de protocolos especiales para centros comerciales y supermercados.

En específico, dijo que ha visto alta demanda en supermercados y menos en malls y tiendas físicas. También ha visto aumento de solicitudes de despachos a domicilio y preferencia por bienes de alta rotación.

"En lo referente a las medidas de mitigación para los efectos financieros, podemos señalar que Cencosud cuenta con una generación de flujos de caja y con una disponibilidad de líneas de crédito adecuada para cumplir con sus obligaciones financieras y comerciales", dijo.

La empresa liderada por Horst Paulmann señaló que cuenta con seguros colectivos de salud para sus colaboradores, que están cubriendo la enfermedad hasta el momento, siempre que no se decrete pandemia en Chile. Además, tiene seguros de todo riesgo por "daño físico", que incluye indemnizaciones por terrorismo, sabotaje, huelga, entre otros, por lo que en este caso no hay cobertura.

Otra firma del rubro que abordó la situación fue La Polar, que si bien dijo no contar con información suficiente para cuantificar los efectos financieros y operacionales que ha tenido el coronavirus, la empresa señaló que cuenta con un comité de emergencia que está trabajando para resguardar la operación.

"Nuestra prioridad ha estado enfocada en nuestros colaboradores, a quienes se les están estableciendo turnos de operación, teletrabajo, y en general, distintas opciones para resguardar su salud", señalaron.

En cuanto a las pólizas con que cuenta, son las "tradicionales". "Para el efecto específico del coronavirus nos encontramos analizando su aplicación", agregó.

Falabella se pone a disposición de la autoridad

Por tratarse de efectos “aún en desarrollo”, Falabella tampoco ha cuantificado los efectos del avance del coronavirus en su operación. Eso sí, dice estar preparada para enfrentar la alta migración de la demanda desde canales físicos a digitales que implica la restricción a la movilidad de los clientes.

“Nuestra empresa ha estado trabajando en los años recientes en todas sus unidades de negocios y países de operación” para esa transición, dijo el gerente general, Gastón Bottazzini.

Respecto a los seguros, al igual que varias otras compañías, dijeron contar con pólizas que cubren eventos relacionados a la paralización de sus activos, pero que para este caso en particular están “evaluando las coberturas de estos contratos para el coronavirus en los países en que opera”.

“Falabella se encuentra a disposición de la autoridad pública para colaborar activa y decididamente en la implementación de las medidas técnicamente requeridas y eficaces para hacer frente de la mejor manera posible a la pandemia”, señaló Bottazzini.

Walmart limita compra de productos de higiene

El rápido avance del coronavirus en el país ha tenido efecto en el comportamiento de los consumidores respecto a los productos de limpieza, dejando los estantes en los supermercados prácticamente vacíos. Por esta razón, Walmart Chile tomó la decisión de limitar la compra de productos de higiene y cuidado personal, para incentivar a que todos los consumidores tengan acceso.

Con esto, un cliente podrá comprar un máximo de cinco unidades de desinfectante aerosol, alcohol gel y jabón gel para manos. Tras el establecimiento de esta medida, con el avance de los días la cadena irá sumando más productos de primera necesidad a la lista.

SK da luces de situación productiva en China

Un impacto con especial énfasis en su filial Margotteaux, que brinda servicios industriales y mineros, consignó Sigdo Koppers (SK). Lo anterior, porque la empresa cuenta con una fábrica en Wuxi, China, que estuvo detenida la primera quincena de febrero, y pese a que obtuvo la autorización para volver a operar, esta "aún no se normaliza completamente debido a restricciones al traslado de personal y dificultades logísticas".

"No existen otras unidades productivas del grupo que estén afectadas por medidas similares en el resto del mundo. Con relación al financiamiento y liquidez de la compañía, a la fecha, SK ni sus filiales no han sentido una menor liquidez por parte de las instituciones bancarias", señalaron.

Por otro lado, el tipo de cambio, y en general las monedas emergentes, han tenido un incremento significativo, lo que se ha traducido en impactos mixtos en la compañía. Respecto a los seguros, si bien cuentan con un amplio programa a nivel internacional, a día de hoy están analizando las coberturas que podrían aplicar por esta pandemia.

CAP baja proyecciones para 2020 y prioriza plan de inversiones del grupo

Un escenario pesimista es el que plantea el grupo minero CAP. "Los potenciales efectos financieros están directamente relacionados con la menor actividad global en el ejercicio 2002, y como consecuencia de ello, deberemos sensibilizar nuestras proyecciones con menores tonelajes despachados, menores precios por tonelada y finalmente menor generación de caja en todos nuestros negocios, pero en particular en la minería del hierro", señaló el gerente general, Erick Weber.

Dentro de los principales efectos operacionales están la cuarentena que podrían enfrentar trabajadores, pérdida de productividad e impacto en la continuidad operacional.

A contar del sábado 14 de marzo, la compañía comenzó a implementar el teletrabajo y, con foco en el uso eficiente de los recursos financieros, CAP ha reducido costos y priorizado el plan de inversiones del grupo, con el fin de mantener "una adecuada liquidez". Además, han agilizado los despachos de hierro a Asia.

Al igual que la mayoría de las empresas, CAP no cuenta con seguros que cubran siniestros causados por pandemias.

Codelco dice tener sólida posición de caja

Con una "sólida posición de caja" a raíz del última operación de financiamiento realizado en enero, se encuentra Codelco para hacer frente en el corto plazo a la caída en el precio del cobre y al coronavirus. Así lo consignó la firma estatal, que señaló a la CMF que a la fecha no ha observado un impacto material en su capacidad de cumplir con sus compromisos financieros, de producción o de venta.

Para mitigar los posibles efectos financieros y operacionales, Codelco puso el foco en el aseguramiento de la cadena de suministros y aumentar la capacidad de acopio de concentrado y ácido por periodos de tiempo "superiores a los habituales". Además, estableció un protocolo de prevención y detección para abordar la emergencia sanitaria.

La compañía señaló contar con pólizas de bienes físicos y cobertura por perjuicio de paralización, los que a la fecha, no han sido necesarios activar.

Antofagasta plc recorta gastos

Sin efectos del coronavirus por el momento están las operaciones de Antofagasta plc, matriz de Antofagasta Minerals, brazo minero del grupo Luksic, quien señaló que sólo ha existido un efecto en la demanda de cobre por parte de China, "llevando al precio del metal a la baja desde comienzos de año".

"Estamos tomando las medidas necesarias para reducir la exposición en nuestras operaciones a un posible contagio, ya que la salud y seguridad de todos nuestros trabajadores y colaboradores es la primera prioridad para nosotros. Al mismo tiempo, hemos tomado acciones para proteger nuestros márgenes, centrándonos en los costos y en la productividad, y considerando otros US$100 millones de reducción de costos para este año", dijo Iván Arriagada, presidente ejecutivo de la empresa.

SunDreams incluye cierre de hotel

SunDreams, firma chileno-sudafricana, anunció que a contar de este martes, y anticipandose a lo instruido por la Superintendecia de Casinos, cerrará todos sus locales hasta el domingo 29 de marzo a las 24:00 horas.

"Con esta medida anticipada, queremos ser consecuentes con ello y mantener a nuestros visitantes, colaboradores y sus familias lo más seguros posibles. El cierre de las instalaciones incluye Hotel, Spa y restaurantes", señaló la compañía a través de un comunicado.

Enjoy también adhirió al instructivo, y el lunes, a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que la medida comenzará a regir en los casinos de Chile -según lo dispuesto por la autoridad- a contar del miércoles 18 de marzo a las 00:01 horas, hasta el 29 de marzo a las 24:00 horas.

En el caso de Enjoy Punta del Este en Uruguay, cerraron el casino de juegos el lunes y el hotel suspenderá sus operaciones a contar del 20 de marzo. Ambos cierres se mantendrán hasta que la autoridad sanitaria de dicho país levante la medida.

Por último, en Argentina, la autoridad dispuso el cierre de todos los casinos en la provincia de Mendoza a contar del lunes y hasta el 31 de marzo, con posibilidad de prorrogarse.

Aguas Andinas crea equipos independientes

Aguas Andinas informa que el suministro y la calidad del agua potable están garantizados con las mismas garantías que ha sido hasta ahora. Para ello, la compañía ha implementado una serie de medidas operacionales de refuerzo para velar por la seguridad de sus trabajadores, colaboradores y clientes y, de este modo, resguardar la continuidad del servicio en medio de esta pandemia que requiere de concientización y compromiso de todos.

De este modo, entre las acciones se mencionan: Desplegar el personal crítico por proceso, en turnos y traslados separados (vehículos propios), para evitar contacto. Se considera la intensiva sanitización de las instalaciones al final de cada jornada y traslado. Creación de equipos independientes de trabajo operacional en las diversas plantas de tratamiento de agua potable, dado que las características de la actividad requieren una labor presencial que imposibilita el teletrabajo. Estos equipos funcionarán de forma independiente para evitar cualquier riesgo de contagio y, en caso de que se detectase en alguno de ellos, tener que establecer un periodo de cuarentena, entre otros.

Masisa tiene seguros para cubrir hipotéticas insolvencias de clientes

Masisa informó a la CMF que ha continuado con operaciones normales, ya que sus plantas productivas en el Biobío no han presentado problemas de operación ni de abastecimiento. La firma ha continuado con la distribución normal de sus productos.

Respecto de la existencia de seguros, informó que tiene pólizas para bienes físicos, incendios, responsabilidad civil, perjuicios por paralización, transporte, seguro de crédito y otras habituales. En este caso -agregó-, la de crédito cubriría eventuales insolvencias de clientes. "La cobertura de esta póliza considera el 90% de los saldos adeudados", informó.

Arauco crea comité especial de seguimiento

En el caso de Empresas Copec, señaló que no es posible determinar con precisión los efectos financieros y operacionales del Covid-19, pero que están tomando medidas para disminuir el potencial contagio y propagación del virus. Respecto a seguros, dijo que "no cuenta con seguros que indemnicen los daños por pérdidas patrimoniales producto de esta situación".

Su filial Arauco informó en esta misma línea, pero detalló que instauró un comité especial que monitorea la situación, que lo componen el vicepresidente ejecutivo, el gerente general, el gerente corporativo de Personas y el gerente de corporativo de Asuntos Públicos y Comerciales".

SISS instruye a sanitarias a activar protocolos de emergencia

El martes por la tarde, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) instruyó por medio de un oficio a las empresas de su sector a "precaver todas las acciones posibles para la continuidad en el servicio de agua potable y tratamiento de aguas servidas, poniendo en operación los protocolos de emergencia de cada una para el resguardo de los ciudadanos y de sus propios trabajadores, ante la situación de emergencia por la pandemia de Coronavirus", informó la autoridad en un comunicado.

La SISS requirió "imperativamente" a las empresas que esos protocolos apunten a mantener al resguardo de sus empleados y los clientes, manteniendo los servicios mediante el uso de tecnologías de información y comunicación.

En los aspectos operativos, la SISS instruyó a las concesionarias que consideren todas aquellas acciones que permitan razonablemente asegurar la calidad y continuidad de los servicios, así como la obligación de mantener permanentemente informada a la Superintendencia de las medidas implementadas y de cualquiera situación que, en relación a sus servicios, interese a los fines de su concesión.