Empresas chilenas frente al Covid-19: Movistar no cobrará señales del CDF durante abril

La suspensión del torneo nacional de fútbol, que ha motivado que muchos usuarios del Canal del Fútbol (CDF) den de baja el servicio, podría recibir un alivio a raíz de la decisión de Movistar Chile, uno de los operadores de televisión de pago, que anunció un plan en conjunto con CDF que no cobrará durante el mes de abril el costo de las señales premium o HD.

"Este beneficio se verá reflejado de manera inmediata en la próxima o subsiguiente boleta (según ciclo de facturación). Movistar Chile estará en permanente análisis de esta situación, pensando siempre en el bienestar y experiencia de sus clientes", informó la filial de la española.

Otros anuncios de las empresas frente al avance del Covid-19 en Chile, a continuación:

ANUNCIOS DEL JUEVES 02.04

Aguas Andinas firma acuerdo con contratistas para evitar despidos

En medio de las dudas que se han abierto por la continuidad que tendrán algunos empleos, Aguas Andinas, la principal sanitaria del país, anunció un acuerdo con las compañías de lectura de medidores y reparto de boletas en terreno aplicar medidas de apoyo por hasta tres meses o mientras se mantenga la emergencia.

Entre ellas, informó, continuar con el pago de sus servicios, aun cuando estos se vean interrumpidos por la crisis sanitaria. "Lo anterior se cumplirá siempre y cuando la empresa contratista no realice desvinculaciones sobre su plantilla de trabajadores, con el fin de proteger la fuente laboral de alrededor de 350 personas", detalló la sanitaria de capitales franceses.

"Estamos tomando todas las medidas necesarias para velar por las condiciones de operatividad, lo que nos permitirá asegurar la continuidad y la calidad del suministro para Santiago en un escenario en que el agua es un elemento fundamental para combatir el virus y no puede faltar", explicó Daniela Rebolledo, subgerenta de Continuidad del Servicio de la compañía.

Latam reduce en 95% sus operaciones de pasajeros durante abril

Latam Airlines anunció la reducción en un 95% de sus operaciones de pasajeros durante el mes de abril, como consecuencia del cierre de fronteras en los países de la región en los que opera y de una menor demanda producto del coronavirus.

En un comunicado publicado este jueves, la aerolínea de bandera chilena aseguró informó que en Chile continuarán los vuelos limitados a 13 de los 16 destinos, suspendiendo temporalmente las operaciones a Rapa Nui, Castro y Osorno.

En el caso de su filial en Brasil, Latam Brasil, se mantendrán los vuelos a 39 destinos con frecuencias reducidas, incluyendo las conexiones de São Paulo (los aeropuertos de Guarulhos y Congonhas), Brasilia y Fortaleza.

Y en cuanto a los vuelos domésticos en Perú, Argentina, Colombia y Ecuador, los viajes "siguen suspendidos, por razones regulatorias".

En referencia a los vuelos internacionales, Latam Airlines Group y Latam Airlines Brasil operarán sus respectivas frecuencias limitadas entre Santiago y São Paulo, desde Santiago a Miami y Los Angeles, así como vuelos desde São Paulo a Miami y a Nueva York.

La empresa además informó que la operación de las filiales cargueras del grupo no se ha visto limitada por los cierres de fronteras y restricciones de viaje. Por ello, "a fin de apoyar las exportaciones e importaciones y el transporte de bienes esenciales en la región, el grupo está aumentando la capacidad (en toneladas por kilómetros disponibles - ATK) en más del 15% de la flota carguera. Esto incluye un aumento de vuelos de 21 a 26 semanales entre Sudamérica y Estados Unidos, un alza de 20% en las operaciones entre Sudamérica y Europa, y el uso de aviones de pasajeros para vuelos exclusivamente de carga".

Antofagasta Minerals dice que impacto en la producción ha sido "limitado"

El rápido avance del coronavirus no ha escapado de las mineras en el mundo, entre ellas las de Chile, considerando que es el principal producto de exportación del país.

Sin embargo, este jueves, Antofagasta Minerals aseguró que, aunque están "operando con la mitad de su fuerza laboral, hasta la fecha el impacto en la producción ha sido limitado".

Hasta el momento, "cuatro empleados y contratistas han sido diagnosticados con Covid-19 mientras estaban fuera del trabajo e inmediatamente se aislaron en sus hogares".

En tanto, la fuerza en el proyecto de expansión de Los Pelambres ha sido reducido en aproximadamente un 90%, y el proyecto se mantendrá en cuidado y mantenimiento hasta que las condiciones se consideren apropiadas para su reinicio.

Por ello, la firma anunció que "revisará su proyección para el año fiscal" cuando publique sus resultados para el primer trimestre el 22 de abril.

Por otra parte, la matriz de la minera Antofagasta Plc estableció un fondo de US$ 6 millones para las comunidades. "Como Grupo, nuestra principal preocupación es la protección de la seguridad y la salud de nuestras personas y, por lo tanto, hemos implementado varias medidas para reducir su riesgo de exposición a la propagación" del brote.

Industria del entretenimiento se une para afrontar la crisis por el Covid-19

La sistemática cancelación de eventos ha puesto en jaque al sector entretenimiento, mostrando la fragilidad laboral y económica con la que conviven día a día artistas, productoras, recintos, y todos aquellos que componen la producción de un show.

Por esta razón se agruparon: la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC); la Asociación Gremial Industria Musical Independiente de Chile (IMICHILE); recintos como Teatro Caupolicán, Movistar Arena y Monticello; Ticketeras como Puntoticket, Ticketek, Top Ticket y distintos referentes de la industria creativa, cultura y de la entretención en el país.

Según cálculos preliminares, el impacto total que podría dejar la pandemia y lo ocurrido en octubre, impactaría a más de 2.083 pequeñas productoras, 1.952 teatros y recintos, bordeando los US$ 250 millones. En términos de empleo, de los 800 mil puestos de trabajo, 160 mil podrían perder su fuente laboral. Con esta realidad a cuestas, la agrupación se reunió con el ministerio de Economía, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y el Ministerio de Hacienda con el fin de establecer puentes y buscar en conjunto las mejores soluciones para el sector.

Desde la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC), Jorge Ramírez, aseguró que para este año se proyecta que la pérdida de fuentes laborales podría alcanzar un 70%. "Es tan grave la situación que hemos acudido a la autoridad para plantearle la realidad de esta industria y la vulnerabilidad en la que se encuentra. Hemos tenido una buena recepción porque la autoridad está consciente que esta es una situación de excepción constitucional, donde por ley no podemos operar y cumplir con nuestras obligaciones contractuales. Y lo más importante es que ambas partes tenemos el mismo objetivo: proteger el empleo, la actividad económica, pero por sobre todo la salud de las personas", dijo Ramírez.

Algunas de las medidas planteadas por la industria son:

-Que todos los boletos adquiridos para eventos que no se han podido realizar sean válidos para los eventos reprogramados. Esto es clave pues se trata de capital de trabajo estancado y sin retorno a la vista.

-Devolución de los impuestos pagados por adelantado, realizados por personas y empresas.

-Exención del pago del WHT (Formulario 50) por los próximos 12 meses.

-Exención del pago de visas o permisos de trabajo por los próximos 12 meses.

-Beneficios de seguros de cesantía para los trabajadores part time.

-Agilidad en la entrega de recursos de proyectos en ejecución para industrias creativas (CORFO, ProChile, Mincap). Flexibilidad para reitemizar hacia recursos humanos y gastos fijos de las empresas, fondos que estaban destinados hacia actividades o eventos cancelados.

-Generar instrumentos de emergencia productiva para pymes de industrias creativas similares al programa "Reactívate" de SERCOTEC, que inyecta liquidez inmediata a las empresas de menor tamaño.

Fondos de Anglo American y Antofagasta Minerals

Anglo American y Antofagasta Minerals anunciaron la creación de un fondo de $ 4.200 millones y US$ 6 millones, respectivamente, para ayudar a las comunidades por coronavirus, que beneficiará de manera directa a las localidades cercanas de sus operaciones.

"Como compañía queremos colaborar activamente con las comunidades vecinas para enfrentar de la mejor manera posible la emergencia sanitaria. Estamos convencidos de que la minería tiene y tendrá un rol clave que jugar en levantarnos como país", explicó el presidente ejecutivo de Anglo American en Chile, Aaron Puna.

En tanto, el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, afirmó que "estos recursos extraordinarios, que se suman a los planes de inversión social que desarrollamos normalmente, permitirán en una primera etapa comprar insumos y equipos médicos, habilitar recintos para las personas que requieran estar en cuarentena, apoyar en barreras sanitarias y sanitizar espacios públicos, entre otras acciones que se definan en instancias de diálogo con nuestros vecinos y las autoridades".

Walmart refuerza medidas en supermercados para evitar contagios en Chile

En horas de la mañana de este miércoles 1 de abril, Walmart aseguró que el abastecimiento de mercadería funciona en completa normalidad -considerando comunas en cuarentena- y aprovechó de comunicar nuevas medidas para evitar el contagio de Covid-19 entre sus clientes y trabajadores.

En esa línea, dijo que entre las acciones promovidas por el operador de los supermercados Lider, Express de Lider, SuperBodega aCuenta y Central Mayorista, y que se encuentran en proceso de implementación, está la instalación de pantallas acrílicas en el área de cajas, para evitar el contagio entre clientes y cajeros; demarcaciones en lugares estratégicos para reforzar la distancia que deben mantener las personas tanto en la sala de venta como en áreas comunes exclusivas de los colaboradores; y un protocolo que incluye productos frescos empacados tales como fiambrería y panadería con el objetivo de otorgar mayor seguridad en alimentos.

Sobre el plan operacional dispuesto por la empresa, señalaron que justamente éste ha permitido que el abastecimiento de mercadería se esté desarrollando con completa normalidad, "principalmente en aquellas comunas que se encuentran en cuarentena total".

"El trabajo y compromiso de nuestros colaboradores ha sido y seguirá siendo clave para lograr el propósito de disponer en nuestros supermercados de todos los productos necesarios para las familias, por lo mismo hacemos un llamado a nuestros clientes a ser comprensivos y respetuosos con nuestros trabajadores al momento de comprar", afirmó Manuel López, vicepresidente de Operaciones de Walmart Chile.

Sheraton e Intercontinental cierran temporalmente sus operaciones a partir de este miércoles

Por lejos la industria del turismo es una de las más golpeadas por el avance del covid-19, impactando fuertemente en los índices de las aerolíneas y hoteles, sus principales actores. Es en este este escenario de incertidumbre que las cadenas Sheraton e Intercontinental anunciaron que se suman a la tendencia de suspender sus operaciones a partir de este 1 de abril.

"En consideración a las medidas impuestas por las autoridades nacionales respecto al desplazamiento y reuniones de las personas fundadas en la pandemia covid-19, los hoteles Sheraton e Intercontinental, de propiedad de la sociedad de inversiones Hoteleras Holding, suspenderán sus operaciones a partir de este miércoles 1 de abril", comunicaron mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Los establecimiento restablecerán sus actividades en cuanto la autoridad suspenda las medidas adoptadas para el control de la pandemia. Frente a este desenlace, el holding argumenta que no es posible cuantificar los daños económicos por el cierre temporal, dado que no hay claridad del tiempo que estarán sujetos a esta situación.

En otro ámbito, la pandemia también afectó al Observatorio Europeo Austral (ESO) con sede en Chile, uno de los observatorios terrestres más importantes del mundo. En el mes de marzo, la administración ya había cancelado los eventos públicos hasta finales de abril de 2020 y se aplicaban restricciones a los viajes de negocios de los empleados.

Pero ahora, el observatorio decidió suspender gradualmente todas las observaciones realizadas en los telescopios de El Paranal, La Silla y APEX y minimizar la cantidad de personal que los atiende. Esto significará que la administración de ESO decidió detener por completo el sistema de radiotelescopio ALMA y suspender gradualmente todas las observaciones realizadas en otros telescopios en el observatorio en Chile: dos en Antofagasta y uno en la Región de Coquimbo.

ANUNCIOS DEL LUNES 30.03

DP World dice que mantendrá inversiones y toma medidas en favor de trabajadores

Una carta fechada el 25 de marzo da cuenta de las medidas que está tomando la dubatí DP World en Puerto Central, uno de los terminales de San Antonio. En los primeros párrafos, la firma da cuenta de la difícil situación y detalla que no pueden detener las operaciones, "ya que permite el abastecimiento de productos de primera necesidad y mantiene abierto el comercio internacional con Chile".

Además, la firma envió un mensaje de tranquilidad respecto del impacto económico de la crisis, señalando que "estamos haciendo todos los esfuerzos para mantener plenamente vigentes los planes de inversión y de desarrollo para DP World en Chile".

Según el documento -que llegó a todos los trabajadores- la operadora ha puesto como énfasis asegurar la estabilidad de ingresos de los colaboradores, por lo que "hemos decidido interrumpir los descuentos en préstamos vigentes otorgados por la empresa a nuestros colaboradores". Además, tendrán préstamos blandos de enlace para aquellos que tengan licencias relacionadas con el Covid-19, mientras no se les pague el beneficio.

Este domingo además, y por solicitud de los trabajadores portuarios, en San Antonio se comenzó a aplicar una barrera sanitaria a todos los camiones que ingresen al lugar. Actualmente son dos barreras: una está en la Carretera de la Fruta y otra en la ruta 78.

Específicamente, cada camión es sanitizado principalmente en aquellas partes que posteriormente pueden ser operadas por los trabajadores portuarios. Esta medida se suma a los protocolos de prevención que se han implementado en el puerto, y que también consideran la toma de temperatura a todos los transportistas que llegan a los terminales portuarios.

ANUNCIOS DEL DOMINGO 29.03

Latam suspende más rutas internacionales hasta fines de abril

Latam Airlines, luego de informar hoy que suspenderá hasta fines de abril más rutas internacionales debido a las restricciones impuestas a los viajes y a una menor demanda por la epidemia de coronavirus.

La aerolínea ya había anunciado la semana pasada que reduciría en 90% sus operaciones internacionales y en 40% las domésticas para hacer frente al brote infeccioso.

Los pasajeros afectados podrán reprogramar sus viajes hasta fines de este año o conservar el precio de los pasajes como crédito, dijo la compañía.

LATAM informó que las rutas que seguirán operando con frecuencia limitada serán desde Santiago a São Paulo, Miami y Los Angeles, así como vuelos desde São Paulo a Miami y Nueva York.

Turbus suspende sus servicios a nivel nacional por crisis sanitaria

La empresa de transporte terrestre TurBus –ligada a la familia Diez- anunció que suspenderá todos sus servicios por el coronavirus. A través de un comunicado, la compañía señaló: "Esta crisis nos ha golpeado fuertemente y a su vez, desafiado para dar continuidad a nuestros servicios".

Según explicó la firma, la salud y seguridad de sus colaboradores y pasajeros es prioritaria y, en el contexto en que se encuentra el país, "creemos que no es posible garantizarla sin que se implementen medidas sanitarias públicas severas".

Por esto, la empresa dijo que es necesario que la autoridad lleve a cabo iniciativas adicionales para resguardar la salud de los trabajadores y pasajeros de esta industria, como son la instalación de aduanas sanitarias en los principales terminales de buses del país y el desarrollo de un protocolo unificado de coordinación entre las autoridades sanitarias, transporte y Carabineros, que permita tener mayor claridad respecto de las acciones preventivas en caso de presentarse situaciones en ruta.

"A la espera de lo anterior, es que hemos determinado llevar a cabo una suspensión temporal de nuestra operación en el país, a partir del 31 de marzo", dijo la empresa, y añadió: "Esta no ha sido una decisión fácil, pero creemos que debemos tomar medidas responsables por nuestro importante rol de cara a la comunidad, nuestros más de 3.500 trabajadores y los 18 millones de pasajeros que año a año viajan con nosotros".

ANUNCIOS DEL VIERNES 27.03

BHP presenta medidas para fortalecer salud pública en alianza con UC

En alianza con la Facultad de Medicina de la Universidad Católica (UC), BHP presentó medidas para fortalecer red de salud pública ante el avance del coronavirus. La estrategia consiste en aumentar la capacidad de detección de la enfermedad y fortalecer los Centros de Salud Familiar del Área Sur Oriente de la Región Metropolitana, y de las regiones de Antofagasta y Tarapacá.

Incluye, entre otros, la implementación de un programa de detección precoz a través de test rápido, en apoyo a Centros de Atención Primaria (contempla 150.000 test rápidos para detección del virus). Este sistema contempla la habilitación de 10 unidades de toma de muestras (con unidades fijas y carpas móviles).

Además, la ampliación de la capacidad de Laboratorio, incluida la compra de un nuevo equipo

de análisis para maximizar la velocidad de procesamiento de muestras (los resultados se entregarán al celular del paciente en 24 horas), y vigilancia comunitaria de casos positivos y sus contactos basada en Centros de Atención Primaria y telemedicina. Por último, se contempla la habilitación de un centro telefónico 24x7 para identificar posibles casos. Prevención y apoyo a comunidades aledañas

Por otra parte, la minera implementará un programa de apoyo en las comunidades donde opera y a grupos de riesgo vulnerables en las regiones de Antofagasta y Tarapacá. Entre las medidas está la entrega de insumos de primera necesidad, sanitización de áreas públicas, acondicionamiento de espacios comunitarios destinados al aislamiento ante potenciales casos, y apoyo a la red del Estado para aumentar rondas médicas, insumos y vacunación de personas de alto riesgo.

El conjunto de las medidas adoptadas por BHP suman US$ 8 millones y la compañía está evaluando nuevas propuestas para las áreas de educación y economía.

Nueve empresas que operan en Calbuco ayudarán a la higienización de lugares públicos de la comuna

Empresas de diversas industrias, como Salmones Camanchaca, Copec, Mowi, AquaChile, Australis Seafood, Fiordo Austral, Cementos Melón, Portuaria Cabo Froward y Astilleros Calbuco, se coordinaron con el alcalde de la comuna de Calbuco en Los Lagos, Rubén Cárdenas, para iniciar un protocolo de desinfección de sectores públicos del sector.

La medida será implementada de forma gradual hasta fines de abril. Esto, considerando que actualmente en la región de Los Lagos ya se han detectado 60 casos de contagios por coronavirus, siendo la cuarta región con más contagios fuera de la Metropolitana.

El subgerente de Procesos de Salmones Camanchaca, Karol Barón, señaló que "esperamos poder higienizar durante al menos 36 días estos sectores que consideramos clave para que la población de Calbuco realice su vida de la forma más normal posible, en medio de esta contingencia", explicó.

Entre los lugares que contempla el protocolo, se encuentran Carabineros, el terminal de buses, la plaza de la comuna, el Centro de Salud Familiar (Cesfam), la capitanía de puerto, el Cuartel General de Bomberos (primera y cuarta compañía), La Vega, el Hospital de Calbuco (recepción de urgencia y tránsito de público) y el Mercado Los Héroes.

Al repecto Francisco Sandoval, gerente de Comunidades de AquaChile, filial Agrosuper, comentó que "es muy importante que las empresas podamos apoyar a nuestras comunidades con medidas concretas para sobrellevar esta crisis. Esta enfermedad la vamos a combatir juntos".

Aldo Escobar, gerente de Operaciones Zona Sur de Empresas Melón, añadió que "como empresa no podíamos estar ajenos a esta situación de salud que hoy nos afecta a todos, y ser parte de un plan que nos permite cooperar con la comunidad de Calbuco".

Beneficios de VTR a clientes cesantes

A partir del 1 de abril los clientes que queden cesantes desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril, y que tengan contratado algún servicio fijo de VTR, durante tres meses pagarán solo $ 9.990 mensual por su plan. Esto se traduce en una rebaja de hasta 80% de su renta mensual en algunos casos.

"Con esta medida nuestro principal objetivo es apoyar a nuestros clientes que se quedaron sin trabajo y que hoy se encuentran en una situación compleja. Entendemos que en estos momentos las telecomunicaciones son un servicio básico y toda la población necesita mantenerse conectada", explica Guillermo Ponce, gerente general de VTR y luego agregó: "Estamos comprometidos con nuestros clientes y seguiremos tomando las medidas que sean necesarias para apoyarlos", agrega.

Según explican desde VTR, este beneficio estará disponible para 10 mil clientes que tengan contrato de servicio vigente por más de seis meses y aplicará tanto para los que tienen contratado solo un servicio fijo, como para los planes empaquetados (doble pack o triple pack). Además, señalaron que en caso de que el cliente continúe sin trabajo, puede extender este beneficio hasta tres meses más.

ANUNCIOS DEL JUEVES 26.03

Cascadas de SQM postergan junta donde se votaría millonario aumento de capital

Pampa Calichera, Potasios de Chile y Nitratos de Chile, parte de las denominadas sociedades cascadas de SQM, informaron este jueves que se dejó sin efecto la junta extraordinaria de accionistas que tenían contemplada para mañana, instancia en el que se votarían distintos aumentos de capital para enfrentar una situación más compleja por los menores ingresos que tendrán tras la disminución de los resultados de la minera no metálica. En total, las operaciones implican obtener US$ 213,6 millones.

La decisión se debe a la instrucción del gobierno de decretar cuarentena obligatoria en diversas comunas de la Región Metropolitana, incluyendo Las Condes, donde se realizaría el encuentro. Por esto, según informaron las sociedades a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se decidió convocar a una nueva junta el próximo 24 de abril a las 09.00 horas en Avenida Andrés Bello 2711.

La Fete suspenderá desde este jueves la operación de su fábrica y la recepción de pedidos.

A través de sus redes sociales, la firma informó que los envíos ya procesados "serán entregados hoy mismo a todas las zonas que se encuentran en cuarentena y mañana en el resto del país.

Antes de que se determinara la cuarentena obligatoria para las siete comunas de la RM y que comienza hoy a las 22.00 horas, los trabajadores estaban operando bajo teletrabajo y aquellos con labores en la fábrica de Quilicura, mediante turnos.

Vivocorp reconoce que facturación podría bajar $570 millones semanales

A través de una comunicación con la CMF, la operadora de centros comerciales del grupo Saieh, Vivocorp, informó que producto de la paralización o cierre se podría producir una disminución de la facturación semanal cercana a las 20.000 UF, es decir, unos $ 570 millones.

"Estamos evaluando algunos ahorros operacionales", dijo la empresa. Además, informó que la firma cuenta con flujo de caja y líneas de financiamiento suficientes para cubrir esta baja temporal. De extenderse, "estamos trabajando con distintos bancos de la plaza para aumentar las líneas de crédito para capital de trabajo y, con nuestros financistas de largo plazo, en desplazar pagos que generen una mayor holgura de la caja disponible durante los meses más difíciles".

Portuarios evalúan paro nacional de no decretarse cuarentena total

A través de una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera, la Unión Portuaria de Chile -que agrupa sindicatos a lo largo de todo el país- solicitaron que se decrete cuarentena total a nivel nacional, dado que "no existe evidencia de la efectividad de las medidas de protección adoptadas por los empleadores", y que se les asegure las garantías económicas y sociales mínimas (ingreso promedio de los últimos 90 días) para poder realizar la cuarentena.

"Como es de público y notorio conocimiento, la situación nacional e internacional vinculada al coronavirus ha puesto en evidencia la fragilidad de los protocolos vigentes, así también la debilidad del actual sistema de salud público para entregar garantías plenas a toda la población (...) Las recomendaciones de la misma autoridad, experiencia internacional y organismos especializados han señalado que la cuarentena total constituye la única acción efectiva para detener la propagación del virus", se desprende de la misiva.

El presidente del sindicato de estibadores del terminal 1 de Valparaíso, Pablo Klimpel, señaló a DF que de no acceder a su solicitud -dieron tiempo hasta las 14:00 horas de hoy-, están evaluando recurrir a un paro nacional portuario.

Estos son los horarios en que están atendiendo los supermercados

En sus páginas web, los distintos supermercados informan los siguientes horarios:

-Unimarc: atiende de lunes a sábado. Entre 9 y 10 de la mañana, solo adultos sobre 65 años. Entre 10 y 14 horas público general. Luego entre 14 y 16 horas se cierra el local para desinfectar. Y luego se abre entre 16 y 19 horas. El domingo estará cerrado.

-Tottus: atiende de lunes a domingo entre 8 y 18 horas.

-Lider: atiende de lunes a domingo entre 8 y 18 horas. Algunos locales tienen horarios especiales, como La Dehesa (hasta las 15 horas); Las Cabras y Arauco (16 horas) y Castro (17 horas).

-Jumbo: a nivel general atiende de 8:30 a 18 horas, aunque hasta las 10 horas hay un turno para adultos sobre 65 años. El domingo puede tener horarios más acotados, dependiendo del local.

ANUNCIOS DEL Miércoles 25.03

Oficinas de CMPC en Los Ángeles habilitadas para pacientes con coronavirus

Empresas CMPC ofreció a las autoridades de la provincia de Bíobío sus exoficinas en la ciudad de Los Ángeles donde se permitirán habilitar 200 camas para atenciones de baja y mediana complejidad.

El gerente de Asuntos Públicos de CMPC Celulosa, Augusto Robert, indicó que "como compañía de productos esenciales recibimos el llamado del centro de salud y la autoridad provincial de poder habilitar más camas, por ello pusimos a disposición de forma gratuita las exoficinas de CMPC. De tal manera de contribuir y dar soluciones frente a la contingencia que vive nuestro país, ya sea a través de la habilitación de un espacio para aumentar la capacidad de camas; y además de mantener el abastecimiento de productos esenciales".

El gobernador de la región del Biobío, Wladimir Fica, agradeció el gesto de CMPC y sostuvo que el recinto cuenta con todas las condiciones técnicas y de ubicación estratégica para poder albergar a cerca de 200 pacientes y de esta forma habilitar un Centro Covid para la provincia del Biobío. "Con esto queremos dar tranquilidad a las personas, adelantando camino en un trabajo mancomunado con la empresa privada y los municipios", añadió la autoridad.



Essbio asegura continuidad operacional

A raíz de las medidas dispuestas por el gobierno debido a la propagación del coronavirus Covid-19 -toque de queda en todo el estado nacional-, Essbio informó que sus equipos se han desplegado y coordinado para asegurar que todos sus clientes cuenten con servicio de agua potable.

El gerente de Clientes y RSE de la sanitaria, Claudio Santelices, explicó que "todas nuestras plantas se encuentran funcionando normalmente y nuestros equipos operacionales, de emergencia y mantención, trabajan de forma habitual, y en caso de ser necesario, con salvoconductos. Sabemos que hoy una de las medidas preventivas más efectivas frente al covid-19 es mantener las condiciones de higiene básica y el constante lavado de manos, por lo que estamos realizando las acciones necesarias para que todos nuestros clientes puedan contar con este servicio".

Respecto de la ejecución de cortes programados, la empresa informó que se priorizarán aquellos que son imprescindibles para el servicio, informándose oportunamente y contando con un plan reforzado de mitigación.

"Durante esta situación hemos tomado las medidas sanitarias preventivas en todas nuestras operaciones, desplegando un plan integral con foco en proteger la salud de nuestros clientes y trabajadores, y garantizar el normal funcionamiento de nuestro servicio", comentó Santelices.

El ejecutivo recordó que "ante cualquier emergencia relacionada con servicio de agua potable, nuestros clientes deben recurrir al Centro de Ayuda. Para otras informaciones, los invitamos a utilizar nuestras plataformas digitales".

ANUNCIOS DEL MARTES 24.03

Aguas Andinas refuerza medidas operacionales

Si bien la semana pasada Aguas Andinas ya había anunciado una serie de medidas operacionales para asegurar la continuidad del servicio en la Región Metropolitana, este martes informó que en vista del rápido avance del Covid-19, ha decidido agregar nuevas disposiciones.

Entre ellas, destaca la reducción de personas que trabajan en terreno y más del 50% de su personal está haciendo teletrabajo. Además se han dividido los equipos de trabajo en distintos centros o en ubicaciones distintas dentro de un mismo recinto y la realización de controles de temperatura diarios a sus empleados, entre otros.

Además, la tarde de este martes, Latam Airlines informó que entre el 19 de marzo y el mediodía de hoy (24 de marzo) el programa de repatriación de la compañía operó 59 vuelos especiales, repatriando a más de 10 mil personas provenientes de distintas partes del mundo. Paralelamente y durante el mismo periodo, se realizaron 3.348 vuelos de itinerario normal transportando a 329.769 pasajeros.

Las empresas en Chile continúan tomando decisiones frente al avance del Covid-19. A partir de este domingo, la cadena de comida rápida, McDonalds anunció a través de Twitter el cierre temporal de todos sus locales en el país.



"Hoy cerramos nuestras puertas hasta nuevo aviso. ¡Es momentos de cuidarnos entre todos! Cuando todo pase, volveremos a estar juntos", señaló en la red social.

Copec mantendrá abiertas estaciones en carreteras y autoservicios en la ciudad en toque de queda

A través de un comunicado, Empresas Copec informó algunas de las medidas que está tomando. Entre ellas se encuentran el funcionamiento de estaciones de servicio que tengan autoservicio (Zervo) y la operación regular de sus estaciones en carreteras, incluidas sus tiendas de conveniencia Pronto y Punto, con el fin de apoyar especialmente a los transportes de carga.

AMSA limita trabajadores en faenas

Antofagasta Minerals se sumo a las empresas que están aplicando medidas respecto al acoronavirus y anunció la disminución de ingreso de trabajadores a sus operaciones y proyectos. Aunque hasta este momento no ha registrado ningún caso de Covid-19, el Grupo Antofagasta Minerals decidió limitar temporalmente el número de trabajadores en sus faenas para poder cumplir con la distancia social mínima recomendada por los especialistas.

Esta decisión significa disminuir en 75% los trabajadores que hoy están construyendo el proyecto INCO de Minera Los Pelambres.

ENAP crea comité de crisis

ENAP adoptó medidas preventivas que buscan evitar el contagio entre sus colaboradores y estableció planes para asegurar las operaciones, con la finalidad de mantener el abastecimiento de combustible en todo el país.

Para llevar a cabo este plan de contingencia, ENAP constituyó un Comité de Crisis, que sesiona diariamente para garantizar el suministro de combustibles líquidos y gas. La compañía elaboró un plan para asegurar la operación y producción en refinerías y en todas sus plantas.

"Estamos adoptando y actualizando diariamente las medidas que buscan prevenir el contagio del virus entre nuestros colaboradores, contar con planes para asegurar las operaciones y reforzar la distribución para responder a las necesidades del país", afirmó el gerente general, Andrés Roccatagliata.

Anglo American aplica plan de control

Anglo American informó que aplicará un plan de control de riesgo para reducir las operaciones de la mina de cobre Los Bronces y así, mantener la continuidad operacional en medio de la propagación del coronavirus.

"Anglo American adoptará de manera proactiva un plan de control de riesgo en Los Bronces, con el objetivo de asegurar su continuidad operacional", dijo en un comunicado. "La recuperación de las actividades se hará de manera ordenada, una vez que las condiciones lo permitan", agregó.

Sin embargo, aseguró que un eventual impacto en la producción será mínimo "considerando que se mantendrá el procesamiento de mineral en stock".

La empresa dijo que tendrá planes similares en su mina El Soldado y la fundición Chagres.

Starbucks fija protocolo de atención

En tanto, la cafetería Starbucks dio a conocer una nueva normativa respecto a los protocolos relacionados al Covid-19 en Chile. Si bien las tiendas seguirán abiertas, la compañía estableció una modalidad de compra "to go", donde no se permitirá a los consumidores mantenerse en la tienda posterior a la compra.

FASA limita compras

Por su parte, Farmacias Ahumada se unió a la cruzada de permitir compras a sus consumidores con un máximo de productos. En este caso, la compañía sólo otorgará un límite de 3 productos por persona, para evitar el desabastecimiento, además de no subir los precios de dichos productos.

CasaIdeas y Colloky cierran tiendas

En un comunicado dirigido a sus colaboradores, el gerente general de CasaIdeas, Javier Rodas, anunció el cierre temporal de todas las tiendas en Chile, a partir de este miércoles 18 de marzo.

"Creemos y trabajamos para agregar valor a una marca que tiene un punto de vista frente a la sociedad y esto no solo se manifiesta en una propuesta de valor democrática y un precio justo, también se manifiesta en sus valores, el servicio ofrecido y la forma de relacionarse con sus colaboradores ", señaló su gerente general.

La empresa informó que en Perú, las tiendas CasaIdeas ya están cerradas desde el día lunes recién pasado.

En esa línea, Colloky anunció el cierre temporal de sus tiendas físicas a través de un correo electrónico a sus consumidores, y que la compra online estará disponible desde la V a la XI región, incluida la Región Metropolitana.

La carta de Cornershop

Otro CEO que se manifestó en medio de la crisis por Covid-19 es el fundador de Cornershop, Oskar Hjertonsson, quien envió una sentida carta a los usuarios de la app ante la avalancha de pedidos que han tenido en los últimos días.

"La demanda en Cornershop estos días es mucho más alta que nuestra capacidad de responder, por lo que me gustaría pedirte que por favor no pidas más productos de los que necesites para los próximos días", y agregó: "nuestros socios, tiendas grandes y tiendas chicas están luchando para reponer. Ayuda a darles un respiro. No pidas lo que no necesites realmente", enfatizó el líder de la firma.

Hjertonsson ejemplificó la situación exponiendo su caso personal. "Somos muchos los culpables de no haber tenido esa conciencia colectiva que momentos como este requieren. Yo me incluyo. En mi casa tenemos ya claramente más papel higiénico del que necesitamos, pero desde ya me comprometo a resistir la tentación la próxima vez que me tope con un rollo", dijo.

Cruz Verde no subirá precios

Cruz Verde, por su parte, lanzó un inserto en los medios señalando que no subirán los precios de los productos necesarios para enfrentar la pandemia y se comprometió a mantener la disponibilidad de los productos, en la medida que la contingencia lo permita.

"Hoy hay escasez mundial de insumos, mascarillas, alcohol gel, vacunas, entre otros. En la medida que vayamos teniendo disponibilidad, abasteceremos de inmediato nuestras farmacias", menciona la publicación, donde también hace un llamado a no comprar más allá de lo necesario.

ANUNCIOS DEL MARTES 17.03

Tottus se suma al resto de supermercados y acota horario de funcionamiento:

A partir de este viernes, los supermercados Tottus modificarán su horario de apertura y cierre, informó la empresa del grupo Falabella. De esto modo, la firmará operará desde 8:00 a 20:00 horas, "todos los días hasta nuevo aviso, siempre alineado con lo que disponga la autoridad".

El gerente general de la compañía, Alejandro Delgado, comentó en un comunicado que "tomamos esta decisión porque hemos detectado un aumento importante del flujo de clientes a primera hora del día, por lo tanto, buscamos evitar que se generen aglomeraciones de personas. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para poder brindar a las personas la posibilidad de que compren en un ambiente más tranquilo y seguro".

La cadena también ha recomendado a clientes "no adquirir más de 6 productos en cada compra, tanto en tiendas físicas como online", entre otras medidas.

Cervecería AB InBev Chile: Apoyo psicológico y licencias para grupos de riesgo que no puedan teletrabajar

La Cervecería AB InBev Chile, matriz de marcas como Becker, Budweiser, Cusqueña, Corona y Stella Artois, se sumó a las empresas con medidas para evitar la propagación del coronavirus. Al respecto, la firma anunció acciones como la implementación del trabajo remoto, suspensión de viajes al extranjero y medidas de higienización familias.

Así lo señaló el gerente general de la compañía, Luis Vives. "Desde las empresas tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad de nuestros trabajadores y de minimizar los efectos de esta pandemia, promoviendo diversas formas de trabajo y, en la medida de lo posible, manteniendo la continuidad de las operaciones en beneficio de nuestros clientes y consumidores".

El trabajo remoto se implementará hasta el 1 de abril y personas dentro de los grupos de riesgo que no puedan trabajar bajo la modalidad home office cuentan con una licencia temporal.

Además, la cervecera instauró un programa de apoyo psicológico para situaciones de este tipo.

Sky suspende rutas internacionales y baja la mitad la oferta local

A través de un comunicado, la firma Sky informó que "cancelará el 100% de los vuelos internacionales desde el 21 al 31 de marzo, inclusive; en tanto, la operación doméstica en Chile se suspenderá en un 50% entre el 20 y 31 de este mes".

Entre las regiones más afectadas por dicha medida se encuentran Iquique, Antofagasta, Calama, Concepción y Temuco; mientras que Arica y Punta Arenas fueron protegidas para no perjudicar la conectividad entre las zonas extremas del país, señaló la empresa.

La empresa destacó además que postergará las nuevas rutas a Bogotá, Punta Cana y Cancún.

La firma hizo un reajuste del presupuesto para el año, además de una "disminución temporal de un porcentaje de las remuneraciones de su equipo de ejecutivos, compuesto por subgerentes, gerentes, directores internos y externos. Esto con el objetivo de poder resguardar y apoyar las otras plazas de trabajo".

El pesimista escenario que describió la matriz de ABCDin

En el peor de los escenarios posibles se dispuso Ad Retail, que detalló en la circular a la CMF, todos los efectos que podría traer consigo la profundización del Covid-19. Entre ellos se encuentran la falta de personal en toda la cadena operativa (oficinas centrales, tiendas y oficinas de distribución) por contagios, falta de continuidad operacional en proveedores de servicios y productos, para lo que tendrían que encontrar canales alternativos, el cierre temporal de tiendas por instructivos de la autoridad, y aumento en los tiempos de procesos de actividades comerciales por la falta de personal.

De momento eso sí, la compañía matriz de ABCDin y Dijon, que actualmente atraviesa un complicado escenario financiero, dijo que no ha tenido impactos en la operación y está desarrollando una serie de medidas para mitigarlos.

Algunos de ellos son la constitución de un comité de emergencia que monitorea la situación para prevenir el contagio de sus colaboradores, enviar a los grupos de riesgo a sus hogares e incorporar la toma de temperatura a los trabajadores del centro de distribución con el fin de detectar tempranamente si alguien posee síntomas y enviarlo a un centro asistencial y el refuerzo del monitoreo de la operación de todos los medios de pagos de cuotas disponibles en canales remotos (aplicación y web).

Con todo, Ad Retail señaló no contar con seguros que cubran los efectos de la pandemia.

SMU acorta funcionamiento de supermercados

La supermercadista SMU informó que "con el propósito de reforzar la reposición de los productos, el horario de funcionamiento de los supermercados Unimarc, Mayorista 10 y Alvi a partir de este martes 17 de marzo, será desde las 09.00 hasta las 20.00 horas".

Cencosud dice que pueden cumplir con obligaciones financieras y comerciales

Cencosud, uno de los mayores retailers del país, informó a la CMF que para mitigar los efectos financieros y operacionales de la pandemia, actualmente está desplegando medidas que van desde lo más básico, como la instalación de dispensadores de alcohol gel en oficinas y espacios de comercio, hasta la creación de protocolos especiales para centros comerciales y supermercados.

En específico, dijo que ha visto alta demanda en supermercados y menos en malls y tiendas físicas. También ha visto aumento de solicitudes de despachos a domicilio y preferencia por bienes de alta rotación.

"En lo referente a las medidas de mitigación para los efectos financieros, podemos señalar que Cencosud cuenta con una generación de flujos de caja y con una disponibilidad de líneas de crédito adecuada para cumplir con sus obligaciones financieras y comerciales", dijo.

La empresa liderada por Horst Paulmann señaló que cuenta con seguros colectivos de salud para sus colaboradores, que están cubriendo la enfermedad hasta el momento, siempre que no se decrete pandemia en Chile. Además, tiene seguros de todo riesgo por "daño físico", que incluye indemnizaciones por terrorismo, sabotaje, huelga, entre otros, por lo que en este caso no hay cobertura.

Otra firma del rubro que abordó la situación fue La Polar, que si bien dijo no contar con información suficiente para cuantificar los efectos financieros y operacionales que ha tenido el coronavirus, la empresa señaló que cuenta con un comité de emergencia que está trabajando para resguardar la operación.

"Nuestra prioridad ha estado enfocada en nuestros colaboradores, a quienes se les están estableciendo turnos de operación, teletrabajo, y en general, distintas opciones para resguardar su salud", señalaron.

En cuanto a las pólizas con que cuenta, son las "tradicionales". "Para el efecto específico del coronavirus nos encontramos analizando su aplicación", agregó.

Falabella se pone a disposición de la autoridad

Por tratarse de efectos “aún en desarrollo”, Falabella tampoco ha cuantificado los efectos del avance del coronavirus en su operación. Eso sí, dice estar preparada para enfrentar la alta migración de la demanda desde canales físicos a digitales que implica la restricción a la movilidad de los clientes.

“Nuestra empresa ha estado trabajando en los años recientes en todas sus unidades de negocios y países de operación” para esa transición, dijo el gerente general, Gastón Bottazzini.

Respecto a los seguros, al igual que varias otras compañías, dijeron contar con pólizas que cubren eventos relacionados a la paralización de sus activos, pero que para este caso en particular están “evaluando las coberturas de estos contratos para el coronavirus en los países en que opera”.

“Falabella se encuentra a disposición de la autoridad pública para colaborar activa y decididamente en la implementación de las medidas técnicamente requeridas y eficaces para hacer frente de la mejor manera posible a la pandemia”, señaló Bottazzini.

Walmart limita compra de productos de higiene

El rápido avance del coronavirus en el país ha tenido efecto en el comportamiento de los consumidores respecto a los productos de limpieza, dejando los estantes en los supermercados prácticamente vacíos. Por esta razón, Walmart Chile tomó la decisión de limitar la compra de productos de higiene y cuidado personal, para incentivar a que todos los consumidores tengan acceso.

Con esto, un cliente podrá comprar un máximo de cinco unidades de desinfectante aerosol, alcohol gel y jabón gel para manos. Tras el establecimiento de esta medida, con el avance de los días la cadena irá sumando más productos de primera necesidad a la lista.

SK da luces de situación productiva en China

Un impacto con especial énfasis en su filial Margotteaux, que brinda servicios industriales y mineros, consignó Sigdo Koppers (SK). Lo anterior, porque la empresa cuenta con una fábrica en Wuxi, China, que estuvo detenida la primera quincena de febrero, y pese a que obtuvo la autorización para volver a operar, esta "aún no se normaliza completamente debido a restricciones al traslado de personal y dificultades logísticas".

"No existen otras unidades productivas del grupo que estén afectadas por medidas similares en el resto del mundo. Con relación al financiamiento y liquidez de la compañía, a la fecha, SK ni sus filiales no han sentido una menor liquidez por parte de las instituciones bancarias", señalaron.

Por otro lado, el tipo de cambio, y en general las monedas emergentes, han tenido un incremento significativo, lo que se ha traducido en impactos mixtos en la compañía. Respecto a los seguros, si bien cuentan con un amplio programa a nivel internacional, a día de hoy están analizando las coberturas que podrían aplicar por esta pandemia.

CAP baja proyecciones para 2020 y prioriza plan de inversiones del grupo

Un escenario pesimista es el que plantea el grupo minero CAP. "Los potenciales efectos financieros están directamente relacionados con la menor actividad global en el ejercicio 2002, y como consecuencia de ello, deberemos sensibilizar nuestras proyecciones con menores tonelajes despachados, menores precios por tonelada y finalmente menor generación de caja en todos nuestros negocios, pero en particular en la minería del hierro", señaló el gerente general, Erick Weber.

Dentro de los principales efectos operacionales están la cuarentena que podrían enfrentar trabajadores, pérdida de productividad e impacto en la continuidad operacional.

A contar del sábado 14 de marzo, la compañía comenzó a implementar el teletrabajo y, con foco en el uso eficiente de los recursos financieros, CAP ha reducido costos y priorizado el plan de inversiones del grupo, con el fin de mantener "una adecuada liquidez". Además, han agilizado los despachos de hierro a Asia.

Al igual que la mayoría de las empresas, CAP no cuenta con seguros que cubran siniestros causados por pandemias.

Codelco dice tener sólida posición de caja

Con una "sólida posición de caja" a raíz del última operación de financiamiento realizado en enero, se encuentra Codelco para hacer frente en el corto plazo a la caída en el precio del cobre y al coronavirus. Así lo consignó la firma estatal, que señaló a la CMF que a la fecha no ha observado un impacto material en su capacidad de cumplir con sus compromisos financieros, de producción o de venta.

Para mitigar los posibles efectos financieros y operacionales, Codelco puso el foco en el aseguramiento de la cadena de suministros y aumentar la capacidad de acopio de concentrado y ácido por periodos de tiempo "superiores a los habituales". Además, estableció un protocolo de prevención y detección para abordar la emergencia sanitaria.

La compañía señaló contar con pólizas de bienes físicos y cobertura por perjuicio de paralización, los que a la fecha, no han sido necesarios activar.

Antofagasta plc recorta gastos

Sin efectos del coronavirus por el momento están las operaciones de Antofagasta plc, matriz de Antofagasta Minerals, brazo minero del grupo Luksic, quien señaló que sólo ha existido un efecto en la demanda de cobre por parte de China, "llevando al precio del metal a la baja desde comienzos de año".

"Estamos tomando las medidas necesarias para reducir la exposición en nuestras operaciones a un posible contagio, ya que la salud y seguridad de todos nuestros trabajadores y colaboradores es la primera prioridad para nosotros. Al mismo tiempo, hemos tomado acciones para proteger nuestros márgenes, centrándonos en los costos y en la productividad, y considerando otros US$100 millones de reducción de costos para este año", dijo Iván Arriagada, presidente ejecutivo de la empresa.

SunDreams incluye cierre de hotel

SunDreams, firma chileno-sudafricana, anunció que a contar de este martes, y anticipandose a lo instruido por la Superintendecia de Casinos, cerrará todos sus locales hasta el domingo 29 de marzo a las 24:00 horas.

"Con esta medida anticipada, queremos ser consecuentes con ello y mantener a nuestros visitantes, colaboradores y sus familias lo más seguros posibles. El cierre de las instalaciones incluye Hotel, Spa y restaurantes", señaló la compañía a través de un comunicado.

Enjoy también adhirió al instructivo, y el lunes, a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que la medida comenzará a regir en los casinos de Chile -según lo dispuesto por la autoridad- a contar del miércoles 18 de marzo a las 00:01 horas, hasta el 29 de marzo a las 24:00 horas.

En el caso de Enjoy Punta del Este en Uruguay, cerraron el casino de juegos el lunes y el hotel suspenderá sus operaciones a contar del 20 de marzo. Ambos cierres se mantendrán hasta que la autoridad sanitaria de dicho país levante la medida.

Por último, en Argentina, la autoridad dispuso el cierre de todos los casinos en la provincia de Mendoza a contar del lunes y hasta el 31 de marzo, con posibilidad de prorrogarse.

Aguas Andinas crea equipos independientes

Aguas Andinas informa que el suministro y la calidad del agua potable están garantizados con las mismas garantías que ha sido hasta ahora. Para ello, la compañía ha implementado una serie de medidas operacionales de refuerzo para velar por la seguridad de sus trabajadores, colaboradores y clientes y, de este modo, resguardar la continuidad del servicio en medio de esta pandemia que requiere de concientización y compromiso de todos.

De este modo, entre las acciones se mencionan: Desplegar el personal crítico por proceso, en turnos y traslados separados (vehículos propios), para evitar contacto. Se considera la intensiva sanitización de las instalaciones al final de cada jornada y traslado. Creación de equipos independientes de trabajo operacional en las diversas plantas de tratamiento de agua potable, dado que las características de la actividad requieren una labor presencial que imposibilita el teletrabajo. Estos equipos funcionarán de forma independiente para evitar cualquier riesgo de contagio y, en caso de que se detectase en alguno de ellos, tener que establecer un periodo de cuarentena, entre otros.

Masisa tiene seguros para cubrir hipotéticas insolvencias de clientes

Masisa informó a la CMF que ha continuado con operaciones normales, ya que sus plantas productivas en el Biobío no han presentado problemas de operación ni de abastecimiento. La firma ha continuado con la distribución normal de sus productos.

Respecto de la existencia de seguros, informó que tiene pólizas para bienes físicos, incendios, responsabilidad civil, perjuicios por paralización, transporte, seguro de crédito y otras habituales. En este caso -agregó-, la de crédito cubriría eventuales insolvencias de clientes. "La cobertura de esta póliza considera el 90% de los saldos adeudados", informó.

Arauco crea comité especial de seguimiento

En el caso de Empresas Copec, señaló que no es posible determinar con precisión los efectos financieros y operacionales del Covid-19, pero que están tomando medidas para disminuir el potencial contagio y propagación del virus. Respecto a seguros, dijo que "no cuenta con seguros que indemnicen los daños por pérdidas patrimoniales producto de esta situación".

Su filial Arauco informó en esta misma línea, pero detalló que instauró un comité especial que monitorea la situación, que lo componen el vicepresidente ejecutivo, el gerente general, el gerente corporativo de Personas y el gerente de corporativo de Asuntos Públicos y Comerciales".

SISS instruye a sanitarias a activar protocolos de emergencia

El martes por la tarde, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) instruyó por medio de un oficio a las empresas de su sector a "precaver todas las acciones posibles para la continuidad en el servicio de agua potable y tratamiento de aguas servidas, poniendo en operación los protocolos de emergencia de cada una para el resguardo de los ciudadanos y de sus propios trabajadores, ante la situación de emergencia por la pandemia de Coronavirus", informó la autoridad en un comunicado.

La SISS requirió "imperativamente" a las empresas que esos protocolos apunten a mantener al resguardo de sus empleados y los clientes, manteniendo los servicios mediante el uso de tecnologías de información y comunicación.

En los aspectos operativos, la SISS instruyó a las concesionarias que consideren todas aquellas acciones que permitan razonablemente asegurar la calidad y continuidad de los servicios, así como la obligación de mantener permanentemente informada a la Superintendencia de las medidas implementadas y de cualquiera situación que, en relación a sus servicios, interese a los fines de su concesión.