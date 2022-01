Empresas CMPC deja atrás las pérdidas y cierra 2021 con US$ 538 millones en utilidades

Industria

Empresas CMPC, compañía ligada a la familia Matte, siguió la tendencia positiva que se venía arrastrando y reportó este jueves una mejora en sus resultados al cierre del año pasado. Según informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora al 31 de diciembre de 2021 alcanzaron los US$ 538 millones frente a la pérdida de US$ 28 millones que registró la compañía en 2020.

De acuerdo a lo explicado en el análisis financiero de la compañía, lo anterior se atribuye principalmente al mayor EBITDA de Celulosa (+US$ 748 millones), compensado parcialmente por un mayor gasto por impuesto a las ganancias.

En tanto, las ventas totales fueron US$ 1.677 millones durante el cuarto trimestre, aumentando 2% y 19% en comparación al tercer trimestre de 2021 y cuarto trimestre 2020, respectivamente.

El incremento en ventas de este trimestre contra el anterior se atribuyen principalmente a un aumento de 16% en las ventas de Biopackaging (+US$ 38 millones) producto de una mejora en los volúmenes de venta y precios promedio.

Las inversiones durante el trimestre totalizaron US$ 114 millones, disminuyendo en comparación a los US$ 155 millones el tercer trimestre del año pasaado y a los USD134 millones del cuarto trimestre de 2020. La compañía detalló que las inversiones del trimestre se asocian principalmente a mantención, y crecimiento orgánico, donde destacan desembolsos relacionados al proyecto BioCMPC (US$ 10 millones), una línea de gofrado en Softys Chile y una máquina de pañales en Softys Brasil.

Eso sí, durante el 2021, las Inversiones totalizaron US$ 424 millones, US$ 80 millones más que en 2020.